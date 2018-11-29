Песков прокомментировал наличие второго гражданства у Брилёва
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» на вопросы отвечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом единственной темой интервью стало второе гражданство известного телеведущего Сергея Брилёва. Ведущий радиоэфира задал Пескову вопрос следующего характера:
Пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин хорошо знает не только Сергея Брилёва, но и «других именитых журналистов», которые осуществляют репортёрскую работу с президентом.
По словам Дмитрия Пескова, Кремлю «непонятна шумиха, которая устроена по этому вопросу». Песков фактически повторил слова самого Брилёва, заявив, что тележурналист никаких законов не нарушает. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что во втором гражданстве журналиста «нет ничего предосудительного».
Песков не считает второе гражданство поводом для каких бы то ни было обвинений.
Из интервью в эфире «Эха Москвы»:
Напомним, что о "высокой вероятности" наличия у Сергея Брилёва британского подданства рассказал Алексей Навальный. В течение нескольких дней сам тележурналист комментариев по этому поводу не давал, но потом сделал пост в Фейсбуке, заявив, что действительно имеет, помимо российского, британский паспорт, отметив, что это не является нарушением действующего законодательства.
Ответ Брилёва Навальный прокомментировал так:
Имеет ли значение для президента, какое гражданство у Сергея Брилёва? И вообще, знает ли он об этом?
Пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин хорошо знает не только Сергея Брилёва, но и «других именитых журналистов», которые осуществляют репортёрскую работу с президентом.
По словам Дмитрия Пескова, Кремлю «непонятна шумиха, которая устроена по этому вопросу». Песков фактически повторил слова самого Брилёва, заявив, что тележурналист никаких законов не нарушает. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что во втором гражданстве журналиста «нет ничего предосудительного».
Песков не считает второе гражданство поводом для каких бы то ни было обвинений.
Из интервью в эфире «Эха Москвы»:
Он неоднократно сам доказывал, что является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным. (...) Поэтому никаких оснований для, скажем так, окрашивания всей этой истории в такие тона нет, мы их не видим.
Напомним, что о "высокой вероятности" наличия у Сергея Брилёва британского подданства рассказал Алексей Навальный. В течение нескольких дней сам тележурналист комментариев по этому поводу не давал, но потом сделал пост в Фейсбуке, заявив, что действительно имеет, помимо российского, британский паспорт, отметив, что это не является нарушением действующего законодательства.
Ответ Брилёва Навальный прокомментировал так:
Подданный Королевы Елизаветы и (по совместительству) замглавы ВГТРК телеведущий Сергей Брилёв понял, что прижали мы его крепко.
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