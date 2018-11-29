Песков прокомментировал наличие второго гражданства у Брилёва

Имеет ли значение для президента, какое гражданство у Сергея Брилёва? И вообще, знает ли он об этом?

Он неоднократно сам доказывал, что является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным. (...) Поэтому никаких оснований для, скажем так, окрашивания всей этой истории в такие тона нет, мы их не видим.

Подданный Королевы Елизаветы и (по совместительству) замглавы ВГТРК телеведущий Сергей Брилёв понял, что прижали мы его крепко.