Военное положение: В больницах Украины резервируют сотни коек для военных
В регионах Украины, которые попали в перечень тех, где введено военное положение, вступил в силу особый режим для медицинских учреждений. Речь идёт о необходимости резервирования коек в больницах для военнослужащих.
В Запорожской области, как сообщают местные СМИ, по спецквоте зарезервировано 960 коек для представителей ВСУ и других силовых структур – основная часть в региональном центре, также места резервируются в Мелитопольской больнице (территориальное медицинское объединение №1). В условиях сезонного увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ ситуация такова, что многим гражданским в госпитализации отказывают, ссылаясь на то, что места необходимо «придержать для военных, что предусматривается указом о военном положении».
Между тем, в Одессе накануне нацполиция осуществила разгон акции протеста. Участники митинга, подвергшиеся силовому воздействию со стороны полицейских, сообщили о том, что полиция оправдала свои действия «введённым военным положением». Местные СМИ заявили, что действия не имели отношения к военному положению, а были вызваны тем, что протестующие перекрыли дорогу. Однако не сообщается, почему же ранее украинская полиция далеко не всегда реагировала на подобного рода акции, стараясь держаться в стороне.
Из Сумской области, где также введено военное положение, пришли сообщения о формировании шести блокпостов. Глава города Сумы Александр Лысенко сообщил о получении «директивы от руководства государства». Два блокпоста из шести будут передвижными. По словам Лысенко, на ряде направлений в области (в первую очередь – в сторону границы с РФ) будут усилены полицейские патрули.
На этом фоне депутат ВРУ Юрий Бойко заявил, что введением военного положения действующая власть пытается зачистить политическое поле, чтобы получить определённое преимущество перед выборами. Бойко заявил, что будет настаивать на отмене военного положения.
В Запорожской области, как сообщают местные СМИ, по спецквоте зарезервировано 960 коек для представителей ВСУ и других силовых структур – основная часть в региональном центре, также места резервируются в Мелитопольской больнице (территориальное медицинское объединение №1). В условиях сезонного увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ ситуация такова, что многим гражданским в госпитализации отказывают, ссылаясь на то, что места необходимо «придержать для военных, что предусматривается указом о военном положении».
Между тем, в Одессе накануне нацполиция осуществила разгон акции протеста. Участники митинга, подвергшиеся силовому воздействию со стороны полицейских, сообщили о том, что полиция оправдала свои действия «введённым военным положением». Местные СМИ заявили, что действия не имели отношения к военному положению, а были вызваны тем, что протестующие перекрыли дорогу. Однако не сообщается, почему же ранее украинская полиция далеко не всегда реагировала на подобного рода акции, стараясь держаться в стороне.
Из Сумской области, где также введено военное положение, пришли сообщения о формировании шести блокпостов. Глава города Сумы Александр Лысенко сообщил о получении «директивы от руководства государства». Два блокпоста из шести будут передвижными. По словам Лысенко, на ряде направлений в области (в первую очередь – в сторону границы с РФ) будут усилены полицейские патрули.
На этом фоне депутат ВРУ Юрий Бойко заявил, что введением военного положения действующая власть пытается зачистить политическое поле, чтобы получить определённое преимущество перед выборами. Бойко заявил, что будет настаивать на отмене военного положения.
- Использованы фотографии:
- http://zokb.org.ua
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