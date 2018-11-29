Впервые президентом Грузии избрана женщина

Почему наши тогдашние власти лишь через три дня объявили Россию агрессором? Это нужно было делать сразу. (...) Я обращаюсь к жителям так называемых Абхазии и Южной Осетии: все вы – граждане Грузии, и вам не требуется российская защита. Мы должны объединиться.

Впервые в современной истории Грузии президентом страны становится женщина, если не брать во внимание двукратное исполнение обязанностей президента страны Нино Бурджанадзе. Новым президентом Грузии избрана Саломе Зурабишвили, которая побеждает во втором туре выборов, набирая после обработки 99,8% бюллетеней около 60% голосов избирателей. В упомянутом 2-м туре она соревновалась за президентское кресло с Григолом Вашадзе.По конституции Грузии президент обладает рядом властных полномочий, в том числе совмещает этот пост с постом верховного главнокомандующего. При этом президент является в большей степени формальным главой государства. Основные функции главы государства выполняет премьер-министр.Что известно о Саломе Зурабишвили?Выдвигалась она в качестве независимого кандидата, однако при этом поддерживалась правящей в Грузии партией «Грузинская мечта».Родилась Зурабишвили в 1952 году в Париже в семье политэмигрантов. Дед Саломе Зурабишвили (Иван Иванович) в 1918 году входил в правительство Грузии, состоявшее из представителей меньшевиков.В 1974 году Саломе Зурабишвили была принята на работу в МИД Франции, работала во французском посольстве в Италии, в представительстве Пятой республики в ООН. В 2001 году получила должность главы Генсекретариата национальной обороны Франции по международным вопросам.В Грузии оказалась в 2003 году, став послом Франции в этой стране.Находясь в гражданстве Франции, оказалась на посту главы МИД Грузии, куда была назначена Михаилом Саакашвили. Основным партнёром Грузии Зурабишвили называет США, что нельзя считать удивительным – вряд ли человека с иными взглядами Вашингтон допустил бы до президентского кресла в этой стране...Каковы высказывания Саломе Зурабишвили в отношении России?Неоднократно она заявляла, что с Россией, несмотря на все трудности, необходимо выстроить диалог. При этом Зурабишвили всякий раз подчёркивала, что Грузия должна двигаться в направлении ЕС и НАТО.Зурабишвили считает преступной авантюрой приказ о вторжении грузинских войск Южную Осетию, добавляя следующее: «Но я при этом не говорю, что Россия агрессором не является».Зурабишвили в ходе одного из предвыборных митингов:В ответ на это в РЮО Саломе Зурабишвили назвали "грузинкой".