В РФ названы сроки начала создания станции на окололунной орбите
Строительство российской станции на окололунной орбите предполагается начать в 2025 году с запуска базового модуля, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Дорожную карту реализации Лунной программы».
В документе, подготовленном генконструктором пилотируемых комплексов Евгением Микриным, говорится, что базовый модуль планируется запустить к Луне в конце 2025 года. Позднее с ним будут стыковаться прилетающие с Земли корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность Луны.
Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщали, что такая станция может быть построена в период с 2030-го по 2035 год.
Недавно Микрин в ходе конференции, посвященной 20-летию МКС, презентовал концепцию национальной окололунной станции, модули которой планируется протестировать на околоземной орбите в рамках дальнейшего строительства российского сегмента МКС. Основой окололунной станции станут узловой модуль с несколькими стыковочными узлами, двигательный и научно-энергетический модули, разработанные для МКС.
Вместе с тем, российские конструкторы в рамках меморандума, подписанного НАСА и Роскосмосом, ведут разработку шлюзового модуля для окололунной станции Gateway, строительство которой предложено Соединенными Штатами.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил изданию, что в ближайшие месяцы совместно с РАН будет подготовлена концепция лунной программы РФ.
Накануне руководитель института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что окололунная станция представляет гораздо меньший интерес, чем база на поверхности самой Луны. Это связано с тем, что космонавты не смогут в ней постоянно находиться из-за высоких доз радиации, к тому же там недостаточно места для проведения научных экспериментов.
В документе, подготовленном генконструктором пилотируемых комплексов Евгением Микриным, говорится, что базовый модуль планируется запустить к Луне в конце 2025 года. Позднее с ним будут стыковаться прилетающие с Земли корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность Луны.
Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщали, что такая станция может быть построена в период с 2030-го по 2035 год.
Недавно Микрин в ходе конференции, посвященной 20-летию МКС, презентовал концепцию национальной окололунной станции, модули которой планируется протестировать на околоземной орбите в рамках дальнейшего строительства российского сегмента МКС. Основой окололунной станции станут узловой модуль с несколькими стыковочными узлами, двигательный и научно-энергетический модули, разработанные для МКС.
Вместе с тем, российские конструкторы в рамках меморандума, подписанного НАСА и Роскосмосом, ведут разработку шлюзового модуля для окололунной станции Gateway, строительство которой предложено Соединенными Штатами.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил изданию, что в ближайшие месяцы совместно с РАН будет подготовлена концепция лунной программы РФ.
Накануне руководитель института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что окололунная станция представляет гораздо меньший интерес, чем база на поверхности самой Луны. Это связано с тем, что космонавты не смогут в ней постоянно находиться из-за высоких доз радиации, к тому же там недостаточно места для проведения научных экспериментов.
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