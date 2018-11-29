В МВФ рассказали о будущем кредите Киеву
Совет Международного валютного фонда (МВФ) будет готов обсудить предоставление помощи Украине после 10 декабря, передает РИА Новости заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.
Накануне между Лагард и президентом Порошенко состоялся телефонный разговор.
По словам главы фонда, все предварительные мероприятия должны быть завершены украинскими властями к 10 декабря. После этого будет созван совет управляющих, на заседании которого обсудят кредитование по схеме stand-by.
Лагард также сообщила, что Порошенко в телефонном разговоре рассказал ей об основных параметрах бюджета на 2019 год, который в настоящее время изучается специалистами фонда.
При этом директор ничего не сказала о введенном на части Украины военном положении и его возможном влиянии на предоставлении займа.
Ситуацию прояснил сам Порошенко, написав в «Твиттере», что военное положение не повлияет на взаимоотношения с МВФ. Он также сообщил, что специалисты фонда готовы оказать техническую помощь Киеву в вопросе формирования налогового администрирования и фискальной политики.
В таком же ключе было составлено заявление пресс-службы украинского президента.
Напомним, в октябре премьер-министр Украины Гройсман рассказал, что Киев договорился с МВФ о новой программе кредитования, которая начнет действовать с начала 2019 года. Речь идет о кредитном займе на сумму $3,9 млрд.
Ранее представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что в Киев направлена группа сотрудников фонда для оказания помощи в приведении украинского законодательства и бюджета в соответствие с основными требованиями кредитной программы.
Бюджет на следующий год был принят Радой на прошлой неделе. Он предусматривает инфляцию на уровне 7,4%, дефицит – 2,3% ВВП, рост экономики – 3%.
Накануне между Лагард и президентом Порошенко состоялся телефонный разговор.
По словам главы фонда, все предварительные мероприятия должны быть завершены украинскими властями к 10 декабря. После этого будет созван совет управляющих, на заседании которого обсудят кредитование по схеме stand-by.
Лагард также сообщила, что Порошенко в телефонном разговоре рассказал ей об основных параметрах бюджета на 2019 год, который в настоящее время изучается специалистами фонда.
По предварительным данным, оценки удовлетворительные, так что процесс должен скоро завершиться, добавила она.
При этом директор ничего не сказала о введенном на части Украины военном положении и его возможном влиянии на предоставлении займа.
Ситуацию прояснил сам Порошенко, написав в «Твиттере», что военное положение не повлияет на взаимоотношения с МВФ. Он также сообщил, что специалисты фонда готовы оказать техническую помощь Киеву в вопросе формирования налогового администрирования и фискальной политики.
В таком же ключе было составлено заявление пресс-службы украинского президента.
Напомним, в октябре премьер-министр Украины Гройсман рассказал, что Киев договорился с МВФ о новой программе кредитования, которая начнет действовать с начала 2019 года. Речь идет о кредитном займе на сумму $3,9 млрд.
Ранее представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что в Киев направлена группа сотрудников фонда для оказания помощи в приведении украинского законодательства и бюджета в соответствие с основными требованиями кредитной программы.
Бюджет на следующий год был принят Радой на прошлой неделе. Он предусматривает инфляцию на уровне 7,4%, дефицит – 2,3% ВВП, рост экономики – 3%.
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