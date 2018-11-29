Расчёты за «турецкие» С-400 проведут в национальных валютах
Турция рассчитается с Россией за поставку зенитных комплексов С-400 национальной валютой, передает РИА Новости заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Ранее о том, что Москва и Анкара отказались от доллара при заключении сделки по С-400, сообщил президент РФ Владимир Путин.
По словам Эрдогана, поставка зенитных комплексов должна завершиться до конца 2019 года, «расчеты по этой сделке будут произведены в национальных валютах». Этот способ расчета был предложен турецкой стороной «с самого начала», добавил он.
Напомним, впервые СМИ сообщили о переговорах по вопросу поставок Турции С-400 в ноябре 2016 года. Переговоры оказались продолжительными – основные параметры сделки были согласованы лишь к лету 2017 года.
К этому времени в прессе появились некоторые подробности соглашения. Сообщалось, что речь в ней идет о 4-х дивизионах С-400 на сумму около $2,5 млрд. При этом два дивизиона комплексов должны быть произведены на территории Турции.
В конце июля 2017 года Эрдоган объявил о подписании твердого контракта. При этом в Москве заявили, что речь о передаче технологий Турции не идет.
В начале октября того же года турецкий премьер Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Анкара может отказаться от покупки ЗРС, если не будет достигнуто соглашении о совместном производстве. Однако следом за ним Эрдоган сообщил, что проблем по С-400 нет.
В декабре 2017 года в Ростехе подтвердили покупку четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд. и пояснили, что 45% от этой суммы Анкара выплатит в качестве аванса, остальные 55% составят кредитные средства РФ.
Ранее о том, что Москва и Анкара отказались от доллара при заключении сделки по С-400, сообщил президент РФ Владимир Путин.
По словам Эрдогана, поставка зенитных комплексов должна завершиться до конца 2019 года, «расчеты по этой сделке будут произведены в национальных валютах». Этот способ расчета был предложен турецкой стороной «с самого начала», добавил он.
Напомним, впервые СМИ сообщили о переговорах по вопросу поставок Турции С-400 в ноябре 2016 года. Переговоры оказались продолжительными – основные параметры сделки были согласованы лишь к лету 2017 года.
К этому времени в прессе появились некоторые подробности соглашения. Сообщалось, что речь в ней идет о 4-х дивизионах С-400 на сумму около $2,5 млрд. При этом два дивизиона комплексов должны быть произведены на территории Турции.
В конце июля 2017 года Эрдоган объявил о подписании твердого контракта. При этом в Москве заявили, что речь о передаче технологий Турции не идет.
В начале октября того же года турецкий премьер Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Анкара может отказаться от покупки ЗРС, если не будет достигнуто соглашении о совместном производстве. Однако следом за ним Эрдоган сообщил, что проблем по С-400 нет.
В декабре 2017 года в Ростехе подтвердили покупку четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд. и пояснили, что 45% от этой суммы Анкара выплатит в качестве аванса, остальные 55% составят кредитные средства РФ.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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