Украина превратилась в большое серое пятно на карте авиаперевозок
На вторые сутки введения в 10 областях Украины военного положения наиболее странной продолжает оставаться ситуация с авиасообщением украинских аэропортов друг с другом и с «внешним миром». При введении военного положения автоматически закрывается воздушное пространство над территориями, где это ВП вводится. Но только не на Украине... Украинские власти объявили о том, что гражданские авиалайнеры «могут свободно летать над всей подконтрольной территорией страны».
Однако эти заявления официального Киева для большинства авиаперевозчиков оказались неубедительными. Если взглянуть на карту Европейского континента с осуществлением полётов в реальном времени, то Украина на этой карте выглядит большим серым пятном с редкими отметками полётов.
На Украину продолжают осуществлять рейсы несколько зарубежных авиакомпаний, среди которых Turkish Airlines (Турция). Большинство авиаперевозчиков от авиасообщения с Украиной на время действия военного положения решили отказаться.
Ситуация в аэропортах Украины в основном сводится либо к отмене, либо к переносу рейсов. Задержан на несколько часов вылет самолёта украинского лоукостера «SkyUp» в египетский Шарм-аль-Шейх из Харькова. При этом на сайте аэропорта указано, что воздушная гавань «работает в штатном режиме». На сайте международного аэропорта Одесса та же «успокоительная» надпись.
Транзитные рейсы из Европы в Россию или страны Восточной Азии авиакомпании уже не первый год предпочитают осуществлять в обход Украины.
Однако эти заявления официального Киева для большинства авиаперевозчиков оказались неубедительными. Если взглянуть на карту Европейского континента с осуществлением полётов в реальном времени, то Украина на этой карте выглядит большим серым пятном с редкими отметками полётов.
На Украину продолжают осуществлять рейсы несколько зарубежных авиакомпаний, среди которых Turkish Airlines (Турция). Большинство авиаперевозчиков от авиасообщения с Украиной на время действия военного положения решили отказаться.
Ситуация в аэропортах Украины в основном сводится либо к отмене, либо к переносу рейсов. Задержан на несколько часов вылет самолёта украинского лоукостера «SkyUp» в египетский Шарм-аль-Шейх из Харькова. При этом на сайте аэропорта указано, что воздушная гавань «работает в штатном режиме». На сайте международного аэропорта Одесса та же «успокоительная» надпись.
Транзитные рейсы из Европы в Россию или страны Восточной Азии авиакомпании уже не первый год предпочитают осуществлять в обход Украины.
- Использованы фотографии:
- коллаж с использованием онлайн карты ttps://www.flightradar24.com
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