Страны ЕС приняли заявление по инциденту в Керченском проливе

Евросоюз крайне озабочен опасным ростом напряженности в Керченском проливе и Азовском море, а также применением силы Россией, что неприемлемо на фоне усиливающейся милитаризации,

Евросоюз будет внимательно следить за развитием событий в Керченском проливе и готов действовать адекватно в координации со своими партнерами, приводит РИА Новости заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, сделанное от имени ЕС.При этом в документе не содержится положений, указывающих на введение новых антироссийских санкций.отмечается в заявлении.В связи с этим, ЕС призывает стороны к «максимальной сдержанности и немедленному снижению напряженности» в регионе. Россия же, по мнению Евросоюза, должна «безотлагательно освободить захваченные украинские суда и их экипаж».Европейское сообщество будет внимательно следить за развитием ситуации в указанном регионе, и настроено «действовать адекватным образом» совместно со своими партнерами, говорится в документе.Ранее немецкая пресса писала, что Франция и ФРГ выступают против расширения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе.Напомним, Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией Порошенко в преддверии выборов. Он также отметил, что действиями украинских бронекатеров руководили два офицера СБУ, находившихся на их борту. При этом президент подчеркнул, что действия российских пограничников были правомерны и направлены на защиту государственной границы.В понедельник Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в десяти украинских областях сроком на 30 дней.Инцидент произошел 25 ноября. Три украинских судна (два бронекатера и буксир), нарушив госграницу РФ, направились к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских пограничников. В результате все они были задержаны вместе с экипажами. Три украинских моряка получили ранения, им оказана медицинская помощь. В ФСБ возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.