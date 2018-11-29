Крымское побережье прикроют системой "Рубеж"

Морские границы России в районе Крымского полуострова будут контролироваться автоматизированной системой контроля за надводной обстановкой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на хорошо информированный источник.По словам источника издания, на полуострове для охраны морских границ внедряется автоматизированная система технического контроля "Рубеж". Ранее заявлялось об ее внедрении, но до настоящего времени системы в Крыму не было.Сама система "Рубеж" устанавливается на береговых постах технического наблюдения и предназначена для организации контроля надводной обстановки, автоматического обнаружения, сопровождения и распознавания движущихся и неподвижных надводных целей, а также выдачи информации в автоматизированную систему технического контроля (АСТК). Посты системы располагаются на побережье на расстоянии 30 км друг от друга. Каждый пост способен контролировать до 200 целей.Дальность обнаружения надводных целей:По большим целям - не менее 20 миль; по средним целям - не менее 15; по малым целям - не менее 10; по сверхмалым целям - не менее 3 миль.Отмечается, что Минобороны РФ поставило задачу в течение нескольких лет полностью закрыть все побережье России автоматизированной системой "Рубеж", там самым прикрыв все морские границы страны.