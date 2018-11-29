Берлин - Киеву: Посылать свои военные корабли к побережью Крыма не будем

Сейчас главное – это сдержанность и диалог. Отправки немецких военных кораблей к побережью Крыма не будет. Германия призывает обе стороны к сдержанности и деэскалации.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал ситуацию с запросом посла Украины в Берлине по отправке кораблей военно-морского флота ФРГ в Чёрное море.Напомним, что ранее украинский дипломат призвал правительство Германии «принять срочное решение с целью недопущения российской агрессии».В кабинете Ангелы Меркель ответили украинскому послу и всему Киеву отказом. Информационная служба Deutsche Welle приводит заявление Штеффена Зайберта:В правительстве Германии дополнительно заявили о том, что введение каких-либо новых санкций наравне с ужесточением ранее введённых является «явно преждевременной и непродуктивной мерой».Нужно отметить, что Киев ранее обратился к странам Европы с предложением «усилить санкционное давление на Россию в связи с инцидентом в Керченском проливе». Отказом на этот ответили не только в Берлине, но и в Париже.Накануне Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!», в деталях рассказал о том, что провокация в Чёрном море осуществлена Киевом с единственной целью: удержаться во власти на фоне крайне низкого рейтинга. По словам президента России, у него сложилось такое впечатление, что Запад готов потакать любым провокациям и прихотям киевского режима.«Даже если они скажут, чтобы им подали младенцев к завтраку, наверное, и это сделают», - подытожил президент РФ.