Волкер: В США ничего не знают о размещении военной базы на Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал сообщения прессы о переговорах Киева и Вашингтона относительно размещения американской военной базы на украинской территории. В интервью немецкому DW Волкер заявил, что официальный Вашингтон "ничего об этом не знает".
Представитель Госдепа пояснил, что Соединенные Штаты сотрудничают с Украиной в оборонной сфере, а также помогают проводить реформу украинской армии, повышая оборонный потенциал ВСУ. У США имеются планы о дальнейшем сотрудничестве с украинскими военными, но речи о строительстве военной базы на Украине не идет.
Ранее сообщалось, что Киев якобы ведет переговоры с Вашингтоном о создании американской военной базы на территории страны. О таких переговорах заявляли источники в правительстве Украины, а также некоторые депутаты Верховной Рады.
Между тем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа Курт Волкер выступает как ярый защитник всех провокационных действий Киева. По его словам, вместо того, чтобы быть посредником между киевскими властями и представителями республик Донбасса в переговорах, Волкер занял однозначную позицию поддержки украинской майданной власти и защищает все действия Киева.
Напомним, что комментируя инцидент в Керченском проливе, Волкер заявил, что провокацию устроила Россия, напав с применением оружия на мирно идущие украинские суда.
Представитель Госдепа пояснил, что Соединенные Штаты сотрудничают с Украиной в оборонной сфере, а также помогают проводить реформу украинской армии, повышая оборонный потенциал ВСУ. У США имеются планы о дальнейшем сотрудничестве с украинскими военными, но речи о строительстве военной базы на Украине не идет.
Ранее сообщалось, что Киев якобы ведет переговоры с Вашингтоном о создании американской военной базы на территории страны. О таких переговорах заявляли источники в правительстве Украины, а также некоторые депутаты Верховной Рады.
Между тем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа Курт Волкер выступает как ярый защитник всех провокационных действий Киева. По его словам, вместо того, чтобы быть посредником между киевскими властями и представителями республик Донбасса в переговорах, Волкер занял однозначную позицию поддержки украинской майданной власти и защищает все действия Киева.
Напомним, что комментируя инцидент в Керченском проливе, Волкер заявил, что провокацию устроила Россия, напав с применением оружия на мирно идущие украинские суда.
- Использованы фотографии:
- УНИАН
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