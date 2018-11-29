Саудовская Аравия покупает американские системы THAAD
Эр-Рияд и Вашингтон 26 ноября подписали межправительственное соглашение о покупке американских систем ПРО THAAD, передает ТАСС.
В рамках соглашения Саудовской Аравии будет поставлено 44 пусковые установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и 7 радаров. Общая сумма сделки составила $15 млрд.
Данная сделка была одобрена Госдепом США еще в октябре 2017 года.
Как отметило тогда внешнеполитическое ведомство, продажа систем ПРО «принесет пользу нацбезопасности США» и обеспечит долгосрочную безопасность Саудовской Аравии, которая подвергается ударам баллистических ракет «иранского режима и поддерживаемых Тегераном экстремистских группировок».
Недавно Дональд Трамп заявил, что США останутся надежным партнером Саудовской Аравии, Израиля и других партнеров в регионе, что отвечает целям обеспечения американских интересов.
После убийства журналиста Джамаля Хашогги конгрессмены подвергли резкой критике многомиллиардные военные контракты с Эр-Риядом. Однако сделка по THAAD была одобрена законодателями еще в прошлом году.
Несмотря на критику Конгресса, подписания этого соглашения добивался лично президент США Дональд Трамп. Он несколько раз звонил саудовскому королю Сальману Аль Сауду, обсуждая с ним окончательный вариант договора. Таким образом, сделка, которую начали обсуждать два года назад, по сути, завершена.
В феврале текущего года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что документы на поставку Эр-Рияду зенитных систем С-400 подписаны и основные параметры сделки согласованы. Однако в начале ноября саудовский посол в Москве Раид Кримли заявил, что вопрос о поставках ЗРС всё еще обсуждается.
Напомним, ранее Конгресс потребовал от администрации Трампа сообщить, имеет ли отношение к убийству Хашогги саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман. В администрации ответили, что не располагают прямыми доказательствами того, что принц как-то связан с убийством оппозиционного журналиста, совершенного в Стамбуле на территории генконсульства королевства.
В рамках соглашения Саудовской Аравии будет поставлено 44 пусковые установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и 7 радаров. Общая сумма сделки составила $15 млрд.
Данная сделка была одобрена Госдепом США еще в октябре 2017 года.
Как отметило тогда внешнеполитическое ведомство, продажа систем ПРО «принесет пользу нацбезопасности США» и обеспечит долгосрочную безопасность Саудовской Аравии, которая подвергается ударам баллистических ракет «иранского режима и поддерживаемых Тегераном экстремистских группировок».
Недавно Дональд Трамп заявил, что США останутся надежным партнером Саудовской Аравии, Израиля и других партнеров в регионе, что отвечает целям обеспечения американских интересов.
После убийства журналиста Джамаля Хашогги конгрессмены подвергли резкой критике многомиллиардные военные контракты с Эр-Риядом. Однако сделка по THAAD была одобрена законодателями еще в прошлом году.
Несмотря на критику Конгресса, подписания этого соглашения добивался лично президент США Дональд Трамп. Он несколько раз звонил саудовскому королю Сальману Аль Сауду, обсуждая с ним окончательный вариант договора. Таким образом, сделка, которую начали обсуждать два года назад, по сути, завершена.
В феврале текущего года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что документы на поставку Эр-Рияду зенитных систем С-400 подписаны и основные параметры сделки согласованы. Однако в начале ноября саудовский посол в Москве Раид Кримли заявил, что вопрос о поставках ЗРС всё еще обсуждается.
Напомним, ранее Конгресс потребовал от администрации Трампа сообщить, имеет ли отношение к убийству Хашогги саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман. В администрации ответили, что не располагают прямыми доказательствами того, что принц как-то связан с убийством оппозиционного журналиста, совершенного в Стамбуле на территории генконсульства королевства.
- Использованы фотографии:
- https://www.lockheedmartin.com
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