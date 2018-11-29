Саудовская Аравия покупает американские системы THAAD

Эр-Рияд и Вашингтон 26 ноября подписали межправительственное соглашение о покупке американских систем ПРО THAAD, передает ТАСС.В рамках соглашения Саудовской Аравии будет поставлено 44 пусковые установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и 7 радаров. Общая сумма сделки составила $15 млрд.Данная сделка была одобрена Госдепом США еще в октябре 2017 года.Как отметило тогда внешнеполитическое ведомство, продажа систем ПРО «принесет пользу нацбезопасности США» и обеспечит долгосрочную безопасность Саудовской Аравии, которая подвергается ударам баллистических ракет «иранского режима и поддерживаемых Тегераном экстремистских группировок».Недавно Дональд Трамп заявил, что США останутся надежным партнером Саудовской Аравии, Израиля и других партнеров в регионе, что отвечает целям обеспечения американских интересов.После убийства журналиста Джамаля Хашогги конгрессмены подвергли резкой критике многомиллиардные военные контракты с Эр-Риядом. Однако сделка по THAAD была одобрена законодателями еще в прошлом году.Несмотря на критику Конгресса, подписания этого соглашения добивался лично президент США Дональд Трамп. Он несколько раз звонил саудовскому королю Сальману Аль Сауду, обсуждая с ним окончательный вариант договора. Таким образом, сделка, которую начали обсуждать два года назад, по сути, завершена.В феврале текущего года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что документы на поставку Эр-Рияду зенитных систем С-400 подписаны и основные параметры сделки согласованы. Однако в начале ноября саудовский посол в Москве Раид Кримли заявил, что вопрос о поставках ЗРС всё еще обсуждается.Напомним, ранее Конгресс потребовал от администрации Трампа сообщить, имеет ли отношение к убийству Хашогги саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман. В администрации ответили, что не располагают прямыми доказательствами того, что принц как-то связан с убийством оппозиционного журналиста, совершенного в Стамбуле на территории генконсульства королевства.