Главком ВМСУ: Украина вернёт свои катера и закроет Босфор

Мы должны были показать — всё-таки не закрывать своё лицо — показать своё лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера

В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно — 19-й пункт, будем просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права

Украинские катера, незаконно захваченные Россией, в конечном итоге вернутся на Украину. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, сообщает украинское издание УНИАН.Главком ВМС Украины убежден, что задержанные в Керченском проливе украинские катера будут возвращены. При этом Воронченко заявил, что не считает ошибочным решение об отправке катеров и буксира. По его мнению, украинские ВМСУ должны были "показать своё лицо, и на что способны эти катера":Вину за инцидент в Керченском проливе Воронченко, конечно же, возложил на Россию. Он заявил, что мировое общество поддержит Украину и также возложит всю ответственность на российских военных.В то же время Украина также не оставит попыток наказать Россию за незаконное задержание украинских кораблей и попросит Турцию закрыть пролив Босфор:По словам Воронченко, Украина, как причерноморская держава, закроет Босфор "совместно" с Турцией, "если будут достигнуты договорённости".Напомним, что два военных катера и буксир, принадлежащие ВМС Украины, нарушившие государственную границу России, в настоящее время находятся в порту Керчи, а экипажи судов арестованы на срок 2 месяца.