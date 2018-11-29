В рабочий полдень: Невзоров назвал пограничников "военно-морскими баранами"

Практически в каждом маленьком магазине, который встроен в жилой дом, продают алкоголь. Эти люди (которые покупают спиртное) выходят, тут же распивают на детских площадках. Я думаю, что вопросы шаговой доступности алкоголя должны решаться в совокупности.

Буксиришка называется «Яны Капу», что на крымско-татарском языке означает «Новые ворота». А как себя ведут любые бараны при виде новых ворот, хорошо известно. И вот военно-морские бараны не исключение. Они тоже повели себя, собственно, так, как и должны были себя повести. У них адски зачесались под фуражками лбы, и желание бодать полностью выключило всякий рассудок. Собственно говоря, это и произошло. Вся страна слышала старпомовский матерно-боевой клич и наблюдала вдруг охватившую русских флотоводцев необъяснимую истерику.