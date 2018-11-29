В рабочий полдень: Невзоров назвал пограничников "военно-морскими баранами"
В рубрике «В рабочий полдень» представляем цитаты, поступки и инициативы отдельных политических и общественных деятелей, военнослужащих и различного рода организаций. Это могут быть как значимые, так и более чем спорные заявления и действия, которые всё же сложно оставить без внимания.
Места в сегодняшней тройке решили распределить следующим образом.
На третьем месте в импровизированном рейтинге расположилась инициатива главного внештатного специалиста нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, связанная с мерами по снижению уровня потребления алкоголя в России. Евгений Брюн считает, что существенно улучшить ситуацию поможет запрет на организацию различного рода питейных заведений в жилых домах, а также организация продажа спиртного исключительно на отдалении от жилых массивов.
РИА Новости приводит заявление Брюна:
На втором месте человек по имени Александр Невзоров, высказавшийся в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по ситуации близ Керченского пролива. Невзоров назвал российских пограничников, осуществивших навал на украинский буксир-нарушитель, «военно-морскими баранами».
Из заявления г-на Невзорова:
Видимо, г-н Невзоров, прослушав радиоэфир, даже не смог дойти до того, что матерная брань исходила от представителей гражданских судов, которым надоели вопли с украинских катеров и того самого рейдового буксира о "не маю збройной агрессии".
А на первом месте фотографы и фотохудожники, разместившие свои работы по тематике введения военного положения на Украине.
Долгое обсуждение формата военного положения в Верховной раде:
Фотоколлаж о военном положении на Украине:
Места в сегодняшней тройке решили распределить следующим образом.
На третьем месте в импровизированном рейтинге расположилась инициатива главного внештатного специалиста нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, связанная с мерами по снижению уровня потребления алкоголя в России. Евгений Брюн считает, что существенно улучшить ситуацию поможет запрет на организацию различного рода питейных заведений в жилых домах, а также организация продажа спиртного исключительно на отдалении от жилых массивов.
РИА Новости приводит заявление Брюна:
Практически в каждом маленьком магазине, который встроен в жилой дом, продают алкоголь. Эти люди (которые покупают спиртное) выходят, тут же распивают на детских площадках. Я думаю, что вопросы шаговой доступности алкоголя должны решаться в совокупности.
На втором месте человек по имени Александр Невзоров, высказавшийся в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по ситуации близ Керченского пролива. Невзоров назвал российских пограничников, осуществивших навал на украинский буксир-нарушитель, «военно-морскими баранами».
Из заявления г-на Невзорова:
Буксиришка называется «Яны Капу», что на крымско-татарском языке означает «Новые ворота». А как себя ведут любые бараны при виде новых ворот, хорошо известно. И вот военно-морские бараны не исключение. Они тоже повели себя, собственно, так, как и должны были себя повести. У них адски зачесались под фуражками лбы, и желание бодать полностью выключило всякий рассудок. Собственно говоря, это и произошло. Вся страна слышала старпомовский матерно-боевой клич и наблюдала вдруг охватившую русских флотоводцев необъяснимую истерику.
Видимо, г-н Невзоров, прослушав радиоэфир, даже не смог дойти до того, что матерная брань исходила от представителей гражданских судов, которым надоели вопли с украинских катеров и того самого рейдового буксира о "не маю збройной агрессии".
А на первом месте фотографы и фотохудожники, разместившие свои работы по тематике введения военного положения на Украине.
Долгое обсуждение формата военного положения в Верховной раде:
Фотоколлаж о военном положении на Украине:
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