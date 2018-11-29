В Эстонии проходит крупное киберучение НАТО

Киберугрозы становятся всё более частыми, сложными и разрушительными. Вот почему укрепление кибербезопасности является сегодня главным приоритетом для НАТО, а тренировки, подобные Cyber Coalition, необходимы для создания такой защиты,

Во вторник в эстонском Тарту стартовало «одно из крупнейших учений в мире» по кибербезопасности Cyber Coalition, передает РИА Новости сообщение пресс-службы НАТО.Согласно сообщению, мероприятия направлены на подготовку «специалистов по киберобороне» из стран НАТО и проверку их способности защитить от взломов национальные сети и сети альянса.Cyber Coalition проводится в 11 раз, в нем задействовано около 700 специалистов из стран НАТО, государств-партнеров, а также представители научных кругов.говорится в релизе.Согласно информации, целями ежегодных учений являются улучшение взаимодействия между странами альянса, повышение эффективности как противостояния, так и проводимых «военных операций» в киберпространстве.Кроме того, в ходе тренировок будут протестированы разработанные процедуры обмена данными и принятия единого решения.Учения НАТО Cyber Coalition проводятся с 2008 года. На территории Эстонии они проходят уже в шестой раз.Напомним, два месяца назад генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил, что организация создает собственную систему кибернетических сил, в которой будут присутствовать «национальные элементы». При этом создаваемая структура будет не только оборонять сети альянса, но и участвовать в наступательных миссиях.