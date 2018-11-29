Тайваньские ВВС отказываются от F-35B в пользу F-16V Block 70

Правительство Тайваня приняло решение отказаться от приобретения американских истребителей пятого поколения с укороченным/вертикальным взлетом и посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning II, а взамен решили приобрести 72 истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70 Viper новой постройки, передает блог bmpd со ссылкой на NI.Отказ от приобретения F-35B в Тайване объясняют тем, что F-35 является слишком дорогостоящим самолетом, а также не проверенным в реальных боевых условиях. Власти острова намерены вернуться к вопросу заказа в США 66 истребителей F-16V новой постройки, продажу которых им ранее в Штатах запрещали, а также шести дополнительных машин для замены потерь уже эксплуатируемых самолетов этой марки предыдущих моделей. Внеовь приобретаемые самолеты должны заменить в ВВС страны 56 истребителей Dassault Mirage 2000-5 французской постройки, полученные в 1990-е годыНа вооружении ВВС Тайваня находится 150 истребителей F-16A/B Block 20 (120 F-16A и 30 F-16B), полученных в 1997-2001 годах. В настоящее время Минобороны Тайваня заключило контракт на модернизацию 142 наличных истребителей F-16A/B Block 20 до уровня F-16V.Модификация F-16V заявляется как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16, оснащаемой новыми бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР.