Япония перенесёт учения самолётов ВВС США на необитаемый остров

Властями Японии было принято решение перенести учения американских самолетов, в ходе которых отрабатываются взлет и посадка истребителей на палубу, с авианосцев ВМС США на необитаемый остров. Такая инициатива вызвана возмущениями и протестами населения, обеспокоенного безопасностью из-за аварий американских истребителей.Япония хочет выкупить у частного владельца остров Маге в юго-западной префектуре Кагосима. На данный момент стоимость острова составляет от 11 до 14 млрд иен, однако правительство Японии готово заплатить лишь 5 млрд.С 1991 года из-за чрезмерного шума учения американских истребителей проводились в основном на острове Иводзима, который расположен более чем в 1000 км от Токио. Однако, когда взлетно-посадочная полоса на острове закрыта из-за плохих погодных условий, учения переносят на базу ВВС США Ацуги, что вызывает возмущение у местного населения.В июне 2011 года состоялась встреча министров обороны и иностранных дел США и Японии, на которой остров Маге, расположенный в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни, был выбран для проведения на нем учений американских самолетов.12 ноября текущего года в районе японской префектуры Окинава военный американский истребитель F/A-18, поднявшийся в воздух с авианосца Ronald Reagan, потерпел крушение во время тренировочного полета.В июне, также в районе Окинавы, в 80 километрах от города Наха рухнул истребитель ВВС США F-15, крушение произошло вскоре после взлета.