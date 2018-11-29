Есть ли управа на "золотые корочки"?

В последние годы в России фиксируется внушительное нарушений закона со стороны тех, кто должен этот закон охранять. Помимо тысяч правоохранителей, по-настоящему стоящих на страже законности, к сожалению, находятся и те, для кого честь мундира - пустые слова.Полицейские, следователи, судьи, прокуроры и чиновники разного уровня ежегодно совершают преступления административного и уголовного характера. Однако большинство служителей закона с "золотыми корочками" отделываются, как говорят, «лёгким испугом». Эти люди считают себя неприкосновенными, их спасительные корочки дают им возможность уходить от ответственности и продолжать творить беспредел. Уверенные в том, что им всё сойдёт с рук, они, спасая свою собственную "шкуру", с лёгкостью делают преступниками добропорядочных и невиновных российских граждан.В документальном фильме «Золотая ксива. Линия защиты» его авторы поднимают важную проблему безнаказанности служителей закона. В нашей стране существуют большие проблемы с тем, чтобы у судей, прокуроров, чиновников на дорогах можно было проверять документы или проводить в случае их алкогольного опьянения медицинское освидетельствование. На сегодняшний день, это просто невозможно.О вопиющих примерах такой безнаказанности в разных уголках России более подробно смотрите в фильме: