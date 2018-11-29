Минобороны определило место и время строительства РЛС "Воронеж-М" в Крыму

Минобороны России планирует установить на Крымском полуострове новую радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), строительство начнется в следующем году, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По словам источника издания, решение о месте строительства и начале работ уже принято: станцию начнут строить в 2019 году на месте дислокации старой РЛС "Днепр" под Севастополем. Новая РЛС "Воронеж-М" по своим возможностям существенно превосходит старую РЛС "Днепр", которая в свое время покрывала регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трёх с половиной тысяч километров. РЛС "Воронеж-М" метрового диапазона имеют дальность обзора до 4200 километровО размещении новой станции РЛС ранее заявлялось в российском военном ведомстве. В 2017 году представители Минобороны проводили работы по определению места будущей дислокации РЛС, но остановились на месте нахождения старой РЛС "Днепр", которая после развала СССР отошла Украине и в результате неиспользования пришла в негодность.РЛС "Воронеж-М" - российская радиолокационная станция дальнего обнаружения, предназначенная для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет и других аэродинамических объектов. Особенностью станций типа "Воронеж" является высокая заводская готовность. На строительство "под ключ" станции отводится не больше 18-24 месяцев, в отличии от станций старого типа, строящихся от пяти до девяти лет.