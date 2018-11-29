ВМС США: необходимо нарастить присутствие в Арктике
Соединенным Штатам необходимо нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе, приводит канал RT заявление командующего 2-м флотом ВМС США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Выступая в Центре стратегических исследований в Вашингтоне, адмирал отметил, что Вооруженные силы России уже нарастили свое присутствие в Заполярье, следом за ними туда придут и китайцы.
По его словам, в перспективе Арктика станет тем регионом, где «будут конкурировать» самые крупные государства.
Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран в попытках установить военный контроль над всем регионом. Кроме того, Россия предостерегла другие страны от подобных попыток.
Так, в начале октября в ответ на планы Минобороны Британии разместить в Заполярье 800 военнослужащих, российское посольство заявило, что такой шаг обернется ростом напряженности в регионе.
В Дипмиссии добавили, что власти России и других стран рассматривают Арктику в качестве «пространства для конструктивного взаимодействия», где не должно создаваться условий для потенциальных конфликтов.
Выступая в Центре стратегических исследований в Вашингтоне, адмирал отметил, что Вооруженные силы России уже нарастили свое присутствие в Заполярье, следом за ними туда придут и китайцы.
Причем речь идет именно о военном присутствии. И нам надо быть там, хотя бы для того, чтобы понять, что нам нужно делать дальше,сказал Льюис.
По его словам, в перспективе Арктика станет тем регионом, где «будут конкурировать» самые крупные государства.
Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран в попытках установить военный контроль над всем регионом. Кроме того, Россия предостерегла другие страны от подобных попыток.
Так, в начале октября в ответ на планы Минобороны Британии разместить в Заполярье 800 военнослужащих, российское посольство заявило, что такой шаг обернется ростом напряженности в регионе.
Призываем Лондон, в последнее время активно продвигающий концепцию "глобальной Британии", заняться реализацией своих амбиций в других областях,цитирует ТАСС пресс-секретаря посольства РФ в Соединенном Королевстве.
В Дипмиссии добавили, что власти России и других стран рассматривают Арктику в качестве «пространства для конструктивного взаимодействия», где не должно создаваться условий для потенциальных конфликтов.
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