ВМС США: необходимо нарастить присутствие в Арктике

Причем речь идет именно о военном присутствии. И нам надо быть там, хотя бы для того, чтобы понять, что нам нужно делать дальше,

Призываем Лондон, в последнее время активно продвигающий концепцию "глобальной Британии", заняться реализацией своих амбиций в других областях,