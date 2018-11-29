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Четвёртый дивизион ЗРС С-400 заступил на боевое дежурство в Джанкое

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Прибывший в Крым четвертый дивизион ЗРС С-400 "Триумф" развернули в Джанкое, дивизион уже заступил на боевое дежурство, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Четвёртый дивизион ЗРС С-400 заступил на боевое дежурство в Джанкое



Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев по данному факту заявил, что четвертый дивизион ЗРС С-400 вошел в состав соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство по защите воздушного пространства Российской Федерации над Крымским полуостровом. Приказ на заступление дивизиона на боевое дежурство командир зенитного ракетного полка получил от командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова. Позиции ЗРС С-400 находятся примерно в 30 км от границы с Украиной.

Как сообщалось, в сентябре третий дивизион С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Крыму в Евпатории. Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Ранее сообщалось, что комплексы С-400 прошли испытания на полигоне в Астраханской области. Зенитно-ракетный дивизион выполнил стыковочные стрельбы, поразив ракетами низколетящие, скоростные и баллистические мишени.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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