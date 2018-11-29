Новости

Пакистан впервые показал новую отечественную БМП Viper

19
На проходящей в эти дни в Пакистане в городе Карачи оборонной выставке IDEAS-2018 пакистанские оружейники впервые представили отечественную боевую машину пехоты, получившую название Viper (Гадюка), передает "Российская газета".

Пакистан впервые показал новую отечественную БМП Viper



Новая боевая машина создана пакистанской компанией Heavy Industries Texila на основе бронетранспортера Talha, в свою очередь являющегося лицензионной копией американского бронетранспортера М113, уже длительное время выпускаемого в Пакистане. У новой боевой машины пехоты значительно усилена броня по сравнению с базовым БТР. На БМП установлен боевой модуль с дистанционным управлением словацкого производства. По заявлению разработчиков, модуль оборудован современной системой управления огнем, позволяющей применять вооружение в различное время суток с одинаковой эффективностью.

А вот вооружение на БМП, как ни странно, установлено российское. Модуль оборудован 30-мм автоматической пушкой 2А42, крупнокалиберным пулеметом НСВ калибра 12,7-мм и комплексом противотанкового управляемого оружия АТ-5В (Конкурс-М).

Из других ТТХ известно, что БМП весит в базовом варианте 11 тонн, установлен дизель 360 л.с., способный разогнать машину до 62 км/час. Вместимость - 12 человек (скорей всего вместе с экипажем, хотя точно не указано).

Необходимо отметить, что в пакистанской армии длительное время вообще отсутствовал такой класс боевых машин, как БМП.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/AlyyOz
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Mitsubishi Heavy Industries представила новый бронетранспортер для бригады быстрого развертывания
В пакистанском Карачи началась этническая война
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти