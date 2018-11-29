Пакистан впервые показал новую отечественную БМП Viper
На проходящей в эти дни в Пакистане в городе Карачи оборонной выставке IDEAS-2018 пакистанские оружейники впервые представили отечественную боевую машину пехоты, получившую название Viper (Гадюка), передает "Российская газета".
Новая боевая машина создана пакистанской компанией Heavy Industries Texila на основе бронетранспортера Talha, в свою очередь являющегося лицензионной копией американского бронетранспортера М113, уже длительное время выпускаемого в Пакистане. У новой боевой машины пехоты значительно усилена броня по сравнению с базовым БТР. На БМП установлен боевой модуль с дистанционным управлением словацкого производства. По заявлению разработчиков, модуль оборудован современной системой управления огнем, позволяющей применять вооружение в различное время суток с одинаковой эффективностью.
А вот вооружение на БМП, как ни странно, установлено российское. Модуль оборудован 30-мм автоматической пушкой 2А42, крупнокалиберным пулеметом НСВ калибра 12,7-мм и комплексом противотанкового управляемого оружия АТ-5В (Конкурс-М).
Из других ТТХ известно, что БМП весит в базовом варианте 11 тонн, установлен дизель 360 л.с., способный разогнать машину до 62 км/час. Вместимость - 12 человек (скорей всего вместе с экипажем, хотя точно не указано).
Необходимо отметить, что в пакистанской армии длительное время вообще отсутствовал такой класс боевых машин, как БМП.
Новая боевая машина создана пакистанской компанией Heavy Industries Texila на основе бронетранспортера Talha, в свою очередь являющегося лицензионной копией американского бронетранспортера М113, уже длительное время выпускаемого в Пакистане. У новой боевой машины пехоты значительно усилена броня по сравнению с базовым БТР. На БМП установлен боевой модуль с дистанционным управлением словацкого производства. По заявлению разработчиков, модуль оборудован современной системой управления огнем, позволяющей применять вооружение в различное время суток с одинаковой эффективностью.
А вот вооружение на БМП, как ни странно, установлено российское. Модуль оборудован 30-мм автоматической пушкой 2А42, крупнокалиберным пулеметом НСВ калибра 12,7-мм и комплексом противотанкового управляемого оружия АТ-5В (Конкурс-М).
Из других ТТХ известно, что БМП весит в базовом варианте 11 тонн, установлен дизель 360 л.с., способный разогнать машину до 62 км/час. Вместимость - 12 человек (скорей всего вместе с экипажем, хотя точно не указано).
Необходимо отметить, что в пакистанской армии длительное время вообще отсутствовал такой класс боевых машин, как БМП.
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