Россия передала США новые данные о потерях во Второй мировой войне
Москва передала Вашингтону новые данные о погибших во время Второй мировой войны американских военных. Это произошло на новом пленарном заседании российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, сообщает ТАСС.
По словам заместителя сопредседателя комиссии генерал-майора запаса Александра Кирилина, США были переданы документы, касающиеся сбитых самолетов 16-й воздушной армии. Было отмечено, что американцы хотели запросить эти документы у России, однако «начальник архива вместе с руководителем группы по Второй мировой войне как бы предугадали это желание». Также Кирилин сообщил, что американцам было дано обещание подобрать информацию по другим армиям и другим направлениям.
Россия, в свою очередь, заинтересована документами о гражданах, которые по завершению войны не захотели возвращаться в Советский Союз, эмигрировав в другие страны, в том числе и США. Это обусловлено тем, что около двух миллионов людей до сих пор числятся пропавшими без вести, и России важно установить судьбы этих людей.
По словам заместителя сопредседателя комиссии генерал-майора запаса Александра Кирилина, США были переданы документы, касающиеся сбитых самолетов 16-й воздушной армии. Было отмечено, что американцы хотели запросить эти документы у России, однако «начальник архива вместе с руководителем группы по Второй мировой войне как бы предугадали это желание». Также Кирилин сообщил, что американцам было дано обещание подобрать информацию по другим армиям и другим направлениям.
Россия, в свою очередь, заинтересована документами о гражданах, которые по завершению войны не захотели возвращаться в Советский Союз, эмигрировав в другие страны, в том числе и США. Это обусловлено тем, что около двух миллионов людей до сих пор числятся пропавшими без вести, и России важно установить судьбы этих людей.
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