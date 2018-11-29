В ОПК назвали сроки начала испытаний «Циркона» с морских носителей

В следующем году планируется приступить к государственным испытаниям ракет «Циркон» с морских носителей,

Госиспытания гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» с кораблей ВМФ РФ начнутся в 2019 году, передает ТАСС сообщение источника в российском оборонно-промышленном комплексе.сказал собеседник.По его словам, стрельбы будут проводиться в морских полигонах Северного флота как с надводных кораблей, так и с подлодок.Разработчик ракет – компания «НПО машиностроения» эту информацию комментировать не стала.Согласно открытым данным, дальность применения ракет составляет около 400 км, скорость полета – 5-6 Мах. Источники также сообщали, что для запуска «Цирконов» будут использоваться универсальные корабельные стрелковые комплексы (УКСК) с вертикальными пусковыми установками (с их помощью запускаются ракеты «Калибр» и «Оникс»). Такими установками оснащены, в частности фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, АПЛ проекта 885М «Ясень-М».Ранее источники сообщали агентству, что ракетами «Циркон» также планируется вооружить ракетные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий».В марте 2016 года сообщалось о начале наземных испытаний ракет «Циркон». Некоторые СМИ писали, что «Циркон» представляет собой гиперзвуковой вариант ракеты «БраМос», разработанной ранее российскими и индийскими конструкторами.