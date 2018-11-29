Новости

В ОПК назвали сроки начала испытаний «Циркона» с морских носителей

34
Госиспытания гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» с кораблей ВМФ РФ начнутся в 2019 году, передает ТАСС сообщение источника в российском оборонно-промышленном комплексе.

В ОПК назвали сроки начала испытаний «Циркона» с морских носителей



В следующем году планируется приступить к государственным испытаниям ракет «Циркон» с морских носителей,
сказал собеседник.

По его словам, стрельбы будут проводиться в морских полигонах Северного флота как с надводных кораблей, так и с подлодок.

Разработчик ракет – компания «НПО машиностроения» эту информацию комментировать не стала.

Согласно открытым данным, дальность применения ракет составляет около 400 км, скорость полета – 5-6 Мах. Источники также сообщали, что для запуска «Цирконов» будут использоваться универсальные корабельные стрелковые комплексы (УКСК) с вертикальными пусковыми установками (с их помощью запускаются ракеты «Калибр» и «Оникс»). Такими установками оснащены, в частности фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, АПЛ проекта 885М «Ясень-М».

Ранее источники сообщали агентству, что ракетами «Циркон» также планируется вооружить ракетные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий».

В марте 2016 года сообщалось о начале наземных испытаний ракет «Циркон». Некоторые СМИ писали, что «Циркон» представляет собой гиперзвуковой вариант ракеты «БраМос», разработанной ранее российскими и индийскими конструкторами.
Использованы фотографии:
WikiMedia
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Развертывание гиперзвуковых ракет «Циркон» на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
Россия переходит на производство собственных матриц для изготовления тепловизоров
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти