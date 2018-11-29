Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море
Украинский президент едва успевает раздавать интервью зарубежным изданиям. Даёт по несколько в день. Причём основная тематическая линия заявлений Порошенко остаётся для него более чем традиционной: «Агрессия России. Украина защищает весь мир. Дайте денег. Помоги военным путём». Примерно в том же ключе Порошенко высказался для читателей немецкого издания Bild.
В интервью Порошенко вновь заявил об «имперских амбициях России». По словам Порошенко, президент РФ «хочет превратить страну в Российскую империю», для чего «ему нужны не только Крым и Донбасс, но и вся Украина».
Президент Украины заявляет, что Путин видит Украину исключительно в качестве российской колонии.
Все эти заявления стали попыткой Порошенко объяснить, для каких же целей он ввёл в стране военное положение. Немецких журналистов крайне заинтересовало не только введение ВП, но и его весьма своеобразный вариант – без всеобщей мобилизации, без закрытия воздушного пространства, без ограничений работы банковского сектора, без комендантского часа. В сети этот вариант военного положения уже назвали «петровским» или «суперлёгким».
Пётр Порошенко:
Порошенко добавляет:
Судя по всему, Порошенко, когда давал это интервью, ещё не был в курсе того, что правительство Германии отказалось направить корабли своего флота к берегам Крыма.
Напомним, что ранее Порошенко дал интервью CNN и NBC. Все эти беседы сводились к призывам Порошенко к странам НАТО по оказанию военной помощи. А это говорит о том, что Порошенко поставил для себя цель втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.
В интервью Порошенко вновь заявил об «имперских амбициях России». По словам Порошенко, президент РФ «хочет превратить страну в Российскую империю», для чего «ему нужны не только Крым и Донбасс, но и вся Украина».
Президент Украины заявляет, что Путин видит Украину исключительно в качестве российской колонии.
Все эти заявления стали попыткой Порошенко объяснить, для каких же целей он ввёл в стране военное положение. Немецких журналистов крайне заинтересовало не только введение ВП, но и его весьма своеобразный вариант – без всеобщей мобилизации, без закрытия воздушного пространства, без ограничений работы банковского сектора, без комендантского часа. В сети этот вариант военного положения уже назвали «петровским» или «суперлёгким».
Пётр Порошенко:
Я, как президент, должен защищать Украину. И поэтому я ввёл военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Порошенко добавляет:
Путин, как и в 2014 году, хочет аннексировать ещё одну часть Украины. Он ведёт себя точно так же, как и тогда. Германия является одним из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что входящие в НАТО страны теперь готовы передислоцировать морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность. (...) Канцлер Меркель - отличный друг Украины. В 2015 году она уже спасла нашу страну с помощью переговоров в Минске, и мы надеемся, что она будет так же активно поддерживать нас с нашими другими союзниками.
Судя по всему, Порошенко, когда давал это интервью, ещё не был в курсе того, что правительство Германии отказалось направить корабли своего флота к берегам Крыма.
Напомним, что ранее Порошенко дал интервью CNN и NBC. Все эти беседы сводились к призывам Порошенко к странам НАТО по оказанию военной помощи. А это говорит о том, что Порошенко поставил для себя цель втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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