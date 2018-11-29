Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море

Я, как президент, должен защищать Украину. И поэтому я ввёл военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Путин, как и в 2014 году, хочет аннексировать ещё одну часть Украины. Он ведёт себя точно так же, как и тогда. Германия является одним из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что входящие в НАТО страны теперь готовы передислоцировать морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность. (...) Канцлер Меркель - отличный друг Украины. В 2015 году она уже спасла нашу страну с помощью переговоров в Минске, и мы надеемся, что она будет так же активно поддерживать нас с нашими другими союзниками.