Последний тяжёлый. Как создавался Т-10



Один из опытных танков ИС-5. Фото Warspot.ru



Опытный ИС-8. Фото Warspot.ru



Т-10 в музее Кубинки. Фото Wikimedia Commons



Схема Т-10 первой модификации. Рисунок Arsenal-info.ru



Т-10 в качестве памятника. Фото Wikimedia Commons



Музейный Т-10М. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://otvaga2004.ru/

https://warspot.ru/

http://arsenal-info.ru/

http://armor.kiev.ua/

http://oruzhie.info/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Цейхгауз, 2010. – Т. 3. 1946–1965.

28 ноября 1953 года вышло постановление Совета Министров СССР о принятии на вооружение новейшего тяжелого танка Т-10. 15 декабря министр обороны подписал приказ схожего содержания. Как оказалось позже, эти документы были началом конца эпохи советских тяжелых танков. Т-10, создававшийся как «Объект 730» или ИС-8, стал последним отечественным танком тяжелого класса, сумевшим пройти все необходимые испытания и поступить на вооружение. После него были разработаны несколько новых машин этого класса, но ни одна из них не устроила военных. В результате Т-10 стал последним отечественным серийным танком и занял особое место в истории нашего танкостроения.В годы Великой Отечественной войны тяжелые танки показали себя в качестве высокоэффективного средства борьбы с бронетехникой и укреплениями противника. Бронемашины серий «КВ» и «ИС» внесли существенный вклад в победу, а также показали необходимость дальнейшего развития тяжелых танков. В первые послевоенные годы было предложено несколько проектов новых тяжелых танков, способных показывать более высокие характеристики и боевые качества. Впрочем, основная масса таких проектов не отличалась совершенством и потому не продвинулась дальше конструкторских работ или испытаний опытных образцов.18 февраля 1949 года было принято постановление Совмина № 701–270сс, определявшее дальнейшее развитие советских тяжелых танков. В соответствии с этим документом, следовало прекратить все работы по машинам с боевой массой более 50 т – на тот момент существовало несколько подобных проектов. Кроме того, постановление требовало создать новый тяжелый танк, вписывающийся в указанные ограничения. Разрабатывать его следовало в рамках кооперации нескольких предприятий. На проектирование и постройку новой техники выделялось всего несколько месяцев. Уже осенью планировалось начать войсковые испытания.В соответствии с постановлением Совмина, в разработке должны были участвовать СКБ-2 Челябинского Кировского завода и опытный завод №100 (так же г. Челябинск). Вскоре после этого опытный завод стал подразделением вновь сформированного ленинградского ВНИИ-100. Таким образом, фактическую разработку проекта вели СКБ-2 и ВНИИ-100. Объединенный коллектив конструкторов возглавлял Ж.Я. Котин. При этом проект, по документам, являлся «челябинским», что было отражено в его рабочем обозначении.На всем протяжении проектных работ и вплоть до принятия на вооружение новый тяжелый танк называли «Объектом 730». До начала пятидесятых он также носил название ИС-5, позже поменявшееся на ИС-8. Общеизвестный индекс Т-10 появился только при принятии машины на вооружение. По причинам политического характера, новый тяжелый танк, в отличие от предшественников, в итоге не был назван в честь государственного деятеля.На разработку нового танка выделялось всего несколько месяцев, что сказалось на подходах к ее выполнению. Конструкторы из Ленинграда и Челябинска решили использовать наработки по существующим проектам, однако их приходилось адаптировать под новые требования. В зависимости от требований и специфики имеющихся наработок, инженерам приходилось улучшать или ухудшать те или иные агрегаты.К примеру, корпус для «Объекта 730» / ИС-5 решили делать на основе брони тяжелого танка ИС-7. Однако эта машина весила 68 т и не вписывалась в имеющиеся ограничения. В связи с этим готовый корпус пришлось переделать, разумным образом ослабив защиту. В то время велись различные научно-исследовательские работы, целью которых был поиск оптимальных вариантов бронирования. Их результаты нашли применение в проекте ИС-5 и, в сочетании с решениями ИС-7, позволили получить оптимальное соотношение защиты и массы.Танк ИС-7 также поспособствовал разработке силового агрегата для перспективного «Объекта 730». Одну из существующих машин этого типа облегчили до 50 т и оснастили некоторыми новыми узлами и агрегатами. Схожую испытательную платформу перестроили и из тяжелого танка ИС-4. С помощью таких машин прорабатывались разные элементы конструкции, в первую очередь, силовая установка, трансмиссия и ходовая часть.Ограничение массы в 50 т позволило обойтись двигателем В-12, развивавшим мощность 750 л.с. Это изделие позволило получить удельную мощность в 15 л.с. на тонну при разумной стоимости и сложности эксплуатации. Были разработаны и испытаны несколько вариантов трансмиссии разного состава. В составе ходовой части использовались наработки по проектам ИС-3 и ИС-7. Большая часть деталей шасси представляла собой улучшенные агрегаты танка ИС-3. Любопытно, что их также можно было использовать и на других танках серии «ИС». Из проекта ИС-7 заимствовали пучковые торсионы сокращенной длины.При разработке корпуса использовались идеи проекта ИС-7, но защиту намеренно ухудшили. Схожим образом дело обстояло и с вооружением. Конструкторы решили отказаться от 130-мм орудия, не говоря уже о дальнейшем росте калибра. В башне предлагалось установить 122-мм пушку Д-25ТА – модернизированную версию заслуженной Д-25Т. Главным нововведением в составе орудийной установке стал электромеханический досылатель. Теперь заряжающий должен был помещать снаряды и гильзы на специальный лоток, не тратя время и силы на их досылание в камору. Это привело к двукратному росту скорострельности.В целом, проект «730» / ИС-5 представлял определенный интерес с точки зрения подходов к разработке и решения поставленных конструкторских задач. Предложенная бронемашина по целому ряду характеристик уступала некоторым предыдущим образцам. В первую очередь, она имела менее мощное вооружение и более слабую защиту. Однако ИС-5 отличался ограниченной боевой массой, и потому был пригоден для службы в армии.Характеристики танка оказывались вполне достаточными для решения основных боевых задач. Броня обеспечивала защиту от современных зарубежных орудий, а собственное вооружение позволяло атаковать и успешно уничтожать разные бронеобъекты основных классов. Таким образом, новый ИС-5, несмотря на некоторое отставание по части параметров от предшественников, имел серьезные преимущества в контексте практической ценности.Основные положения перспективного проекта были сформированы в кратчайшие сроки. Уже в апреле 1949 года в министерство обороны отправился эскизный проект. К началу лета появился набор конструкторской документации, необходимой для строительства опытных образцов. Почти все лето ушло у ЧКЗ на строительство двух опытных танков. Первый из них собрали к середине сентября. Вскоре началось строительство еще двух опытных «Объектов 730»; их отправили на испытания в декабре того же года. Для ускорения работ первые танки нового типа оснастили трансмиссией от ИС-4. Также использовались некоторые другие заимствованные детали.Первые испытания показали, что танк ИС-5 в актуальном виде не соответствует требованиям. В первую очередь, возникли проблемы с трансмиссией и системой охлаждения вентиляторного типа. Вскоре агрегаты от ИС-4 заменили новой трансмиссией разработки ВНИИ-100 с улучшенными характеристиками. Вентиляторы уступили свое место эжекционному охлаждению.В феврале 1950 года – через несколько месяцев после установленных сроков – к первым опытным танкам присоединились несколько новых машин, предназначенных для проведения государственных испытаний. В течение нескольких месяцев танки проходили проверку на разных полигонах в различных регионах. Вновь удалось выявить определенные недочеты конструкции. К концу 1950 года в испытаниях участвовало 13 бронемашин типа ИС-5. Еще два экземпляра построили в следующем 1951-м.В ходе заводских и государственных испытаний были выявлены различные недостатки конструкции, на избавление от которых понадобилось время. Доводка танка ИС-5 / «Объект 730» продолжалась до самого конца 1952 года. Машины проходили доработку и затем выходили на полигон для демонстрации результатов. Разобравшись с одними проблемами, конструкторы брались за другие. В итоге работы определенным образом затянулись, но все же завершились с желаемым результатом.В самом начале 1953 года было принято решение о замене индекса. За время доводки танк ИС-5 самым серьезным образом изменился, и его актуальная версия могла считаться новым образцом. В связи с этим появилось обозначение ИС-8. Вполне возможно, что перспективный танк сохранил бы это название вплоть до принятия на вооружение. Однако вскоре произошли известные события, по результатам которых танки перестали называть в честь И.В. Сталина.В течение 1953 года ВНИИ-100 и ЧКЗ занимались последними доработками конструкции и готовились к запуску серийного производства. 28 ноября Совмин постановил принять перспективный танк на вооружение Советской армии. Постановлением вводилось новое его обозначение – Т-10. Через несколько недель появился аналогичный приказ министра обороны.Запуск серийного производства не отличался высокими темпами. До конца 1953 года в Челябинске построили всего 10 новых танков. В следующем 1954-м из сборочного цеха вышло 30 бронемашин. В 1955 году был поставлен настоящий рекорд – 90 единиц. По известным данным, на этом производство Т-10 первой базовой модификации остановились.С начала пятидесятых годов конструкторы разрабатывали новую орудийную установку с одноплоскостным стабилизатором, и к середине пятидесятых завершили эту работу. В 1956 году в серию пошел улучшенный танк Т-10А, оснащенный стабилизатором ПУОТ-1 «Ураган», улучшенным орудием, новыми приборами ночного видения и т.д. Годом позже в производство поступили танки Т-10Б и Т-10БК. Они имели двухплоскостной стабилизатор ПУОТ-2 «Гром» и новые прицелы наводчиков. Танк с литерой «К» являлся командирским и отличался дополнительной радиостанцией, установленной вместо части укладок боекомплекта.В том же 1957 году на вооружение приняли глубоко модернизированный танк Т-10М. Он получил усиленное бронирование и 122-мм пушку М-62Т2 с двухплоскостной стабилизацией, нес новые пулеметы увеличенного калибра и усовершенствованные оптические приборы. Масса машины выросла до 51,5 т, однако это компенсировалось за счет нового двигателя. Танки Т-10М выпускались с 1957 по 1966 годы; это была самая массовая модификация «Объекта 730». По мере продолжения службы техника предыдущих модификаций проходила ремонт и модернизацию по проекту «М». Таким образом, со временем весь парк тяжелых танков был приведен к улучшенному виду.Согласно отечественным источникам, за 13 лет ЧКЗ и Ленинградский Кировский завод совместными усилиями собрали свыше 1500 тяжелых танков Т-10 всех модификаций. Разведка НАТО давала куда более смелые оценки – порядка 8 тыс. танков. Так или иначе, выпущенных Т-10 хватило для перевооружения бронетанковых войск, предусматривавшего замену устаревших тяжелых танков. Советская армия получила удобный и удачный инструмент для решения особых боевых задач.Следует отметить, что в середине пятидесятых годов танк Т-10 рассматривался, скорее, как временная мера, поскольку к этому времени были разработаны несколько новых проектов тяжелых танков с более высокими характеристиками. Однако ни один из них не дошел до принятия на вооружение, а позже армия отказалась от создания новых машин тяжелого класса, сосредоточив усилия на новой концепции основного танка. В результате Т-10 оказался последним отечественным тяжелым танком, строившимся серийно и эксплуатировавшимся в войсках.До шестидесятых годов парк техники нашей армии включал танки Т-10 ряда модификаций, но к концу десятилетия ситуация изменилась. Все машины семейства, относившиеся к разным модификациям, прошли модернизацию по последнему проекту Т-10М. Эксплуатация такой техники продолжалась несколько десятилетий и прекратилась уже после распада Советского Союза. Приказ о снятии Т-10М с вооружения появился только в 1993 году. Таким образом, последний тяжелый танк прослужил 40 лет. Примечательно, что служба Т-10М продолжалась на фоне постоянной модернизации и развития основных боевых танков новых моделей.Бронемашина Т-10 была принята на вооружение 65 лет назад, и это стало началом конца эпохи советских тяжелых танков. Окончательно она завершилась только четверть века назад – в начале девяностых. «Объект 730» / ИС-5 / ИС-8 / Т-10 создавался в качестве компромисса между повышением боевых качеств и боевой массой. Такой подход дал желаемые результаты, и Т-10 стал единственным тяжелым танком своего времени, дошедшим до принятия на вооружение. Вскоре началось развитие основных танков, и последний тяжелый Т-10 занял особое место в истории отечественного танкостроения.