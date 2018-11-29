Токио планирует закупить истребители F-35B для своего авианосца
Правительство Японии вновь вернулось к планам закупки в США около 20 истребителей F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, передает агентство Kyodo.
Активное обсуждение этого вопроса в Токио началось после принятия решения о создании собственного легкого авианосца путем модернизации стоящего на вооружении ВМС вертолетоносца «Идзумо». Инженеры подсчитали, что на одном таком корабле можно разместить до десяти F-35B.
Кроме того, эти самолеты могут разместить в отдаленных точках островного государства, где нет возможности построить полноценную взлетно-посадочную полосу. В последнее время японское правительство уделяет большое внимание обороне небольших периферийных островов.
Пункт о закупке истребителей было предложено внести в новую среднесрочную программу вооружения, которую должны утвердить до конца ткущего года.
Недавно комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии направил правительству свои соображения на этот счет. В документе также содержится предложение продолжить развитие потенциала Сил самообороны страны не только для защиты своей территории, но и для нанесения ударов по военным базам предполагаемого противника. Именно для этого партия рекомендует построить авианосец и закупить для него истребители.
Газета напоминает, что эта идея также активно обсуждалась в декабре 2017 года. Тогда политики отмечали, что фактическое получение авианосца и новых самолетов станет «крупным шагом в отходе от политики отказа от наступательных вооружений», которой Япония придерживалась весь послевоенный период.
Напомним, на это неделе издание сообщило о намерении Токио закупить дополнительно 100 истребителей F-35А, для чего будет выделено более $8,8 млрд. Таким образом, общее количество самолетов данной модификации в перспективе достигнет 142 единиц.
Активное обсуждение этого вопроса в Токио началось после принятия решения о создании собственного легкого авианосца путем модернизации стоящего на вооружении ВМС вертолетоносца «Идзумо». Инженеры подсчитали, что на одном таком корабле можно разместить до десяти F-35B.
Кроме того, эти самолеты могут разместить в отдаленных точках островного государства, где нет возможности построить полноценную взлетно-посадочную полосу. В последнее время японское правительство уделяет большое внимание обороне небольших периферийных островов.
Пункт о закупке истребителей было предложено внести в новую среднесрочную программу вооружения, которую должны утвердить до конца ткущего года.
Недавно комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии направил правительству свои соображения на этот счет. В документе также содержится предложение продолжить развитие потенциала Сил самообороны страны не только для защиты своей территории, но и для нанесения ударов по военным базам предполагаемого противника. Именно для этого партия рекомендует построить авианосец и закупить для него истребители.
Газета напоминает, что эта идея также активно обсуждалась в декабре 2017 года. Тогда политики отмечали, что фактическое получение авианосца и новых самолетов станет «крупным шагом в отходе от политики отказа от наступательных вооружений», которой Япония придерживалась весь послевоенный период.
Напомним, на это неделе издание сообщило о намерении Токио закупить дополнительно 100 истребителей F-35А, для чего будет выделено более $8,8 млрд. Таким образом, общее количество самолетов данной модификации в перспективе достигнет 142 единиц.
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