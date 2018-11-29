В Белоруссии показали комплекс радиоэлектронной защиты "Сателлит"
Белорусские оружейники продемонстрировали разработанный в республике комплекс радиотехнической защиты "Сателлит", предназначенный для защиты самолетов от поражения зенитными ракетами. Оборудованный таким комплексом штурмовик Су-25 показали главе Белоруссии Александру Лукашенко на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах, передает "РГ" со ссылкой на официальное издание Минобороны РБ газету "Во славу Родины".
По заявлению белорусских разработчиков, комплекс радиоэлектронной защиты "Сателлит" предназначен для защиты самолетов от поражения высокоточным радиоуправляемым оружием. Комплекс полностью автоматический и способен самостоятельно обнаруживать и определять угрозы для самолета, после чего начинает создавать маскирующие помехи по дальности и угловым координатам. При этом на своих индикаторах обзора противник видит сразу несколько ложных целей, среди которых выделить реальную цель для него весьма проблематично. Улучшенная версия комплекса "Сателлит-М2" охватывает весь радиолокационный диапазон и не только способна сорвать наведение на цель зенитных ракет, но и ставить помехи радарам ПВО, тем самым препятствуя прицельной стрельбе по самолету.
Контейнеры "Сателлита" располагаются на двух точках подвески под крыльями самолета и совмещены с узлом подвески ракет. Аппаратура разработана и производится на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. Комплекс можно устанавливать как на военные, так и гражданские самолеты и вертолеты.
размещение контейнера и ракеты на одном узле подвески
По заявлению белорусских разработчиков, комплекс радиоэлектронной защиты "Сателлит" предназначен для защиты самолетов от поражения высокоточным радиоуправляемым оружием. Комплекс полностью автоматический и способен самостоятельно обнаруживать и определять угрозы для самолета, после чего начинает создавать маскирующие помехи по дальности и угловым координатам. При этом на своих индикаторах обзора противник видит сразу несколько ложных целей, среди которых выделить реальную цель для него весьма проблематично. Улучшенная версия комплекса "Сателлит-М2" охватывает весь радиолокационный диапазон и не только способна сорвать наведение на цель зенитных ракет, но и ставить помехи радарам ПВО, тем самым препятствуя прицельной стрельбе по самолету.
Контейнеры "Сателлита" располагаются на двух точках подвески под крыльями самолета и совмещены с узлом подвески ракет. Аппаратура разработана и производится на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. Комплекс можно устанавливать как на военные, так и гражданские самолеты и вертолеты.
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