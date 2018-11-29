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В Белоруссии показали комплекс радиоэлектронной защиты "Сателлит"

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Белорусские оружейники продемонстрировали разработанный в республике комплекс радиотехнической защиты "Сателлит", предназначенный для защиты самолетов от поражения зенитными ракетами. Оборудованный таким комплексом штурмовик Су-25 показали главе Белоруссии Александру Лукашенко на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах, передает "РГ" со ссылкой на официальное издание Минобороны РБ газету "Во славу Родины".

В Белоруссии показали комплекс радиоэлектронной защиты "Сателлит"

размещение контейнера и ракеты на одном узле подвески



По заявлению белорусских разработчиков, комплекс радиоэлектронной защиты "Сателлит" предназначен для защиты самолетов от поражения высокоточным радиоуправляемым оружием. Комплекс полностью автоматический и способен самостоятельно обнаруживать и определять угрозы для самолета, после чего начинает создавать маскирующие помехи по дальности и угловым координатам. При этом на своих индикаторах обзора противник видит сразу несколько ложных целей, среди которых выделить реальную цель для него весьма проблематично. Улучшенная версия комплекса "Сателлит-М2" охватывает весь радиолокационный диапазон и не только способна сорвать наведение на цель зенитных ракет, но и ставить помехи радарам ПВО, тем самым препятствуя прицельной стрельбе по самолету.

Контейнеры "Сателлита" располагаются на двух точках подвески под крыльями самолета и совмещены с узлом подвески ракет. Аппаратура разработана и производится на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. Комплекс можно устанавливать как на военные, так и гражданские самолеты и вертолеты.

Использованы фотографии:
https://www.558arp.by/
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