Военно-морской парад в Японии: мотороллеры-корабли под флагом ВМС

Когда речь идёт о военно-морском параде в России, перед глазами встаёт картина прохождения надводных и подводных кораблей, нередко с проведением эффектных стрельб, работой сигнальных команд, инсценировкой штурма с участием морских пехотинцев, в том числе с высадкой на берег.Парад военно-морских сил в Японии представляет собой нечто иное. Для того чтобы понять, что конкретно японцы понимают под торжествами в честь своих сил военно-морской обороны и морской авиации, стоит обратить внимание на «парад», который был посвящён очередной годовщине создания базы авиационных сил ВМС страны. Это лучше один раз увидеть...На параде были, как полагается, надводные и подводные корабли и даже боевые самолёты, вот только «картонные» (точнее - пластиковые). Передвижение «кораблей» японских ВМС осуществлялось следующим образом: полуигрушечные макеты были закреплены на мотоциклах, что в целом напоминало не парад в честь годовщины создания военного формирования, а детский праздник. Но подавляющее число зрителей этого действа - взрослые люди. В свою очередь большинство взрослых людей воспринимало всё это весьма серьёзно. Ещё бы, за рулём мотоциклов-самолётов и мотороллеров-кораблей - люди в военной форме!.. А на "кораблях" ещё и флаги ВМС страны восходящего солнца.Как видно, катанию игрушечных самолётов и кораблей зрители уделяют внимания гораздо больше, чем реальной военной технике, которая расположилась за их спинами.Подводная лодка идёт по бетонке:Это к слову о разнице менталитетов, а также о "самостоятельности" японских армии и флота, за которыми стоит более 50 тысяч представителей американских оккупационных войск.