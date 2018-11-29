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Эсминец «Джон С. Маккейн» спущен на воду

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Эсминец «Джон С. Маккейн», проходящий ремонт на базе Йокосука (Япония), выведен из сухого дока, спущен на воду и пришвартован у достроечного причала судоремонтного предприятия Sumitomo Heavy Industries, сообщает Naval Today.




Ремонт продолжается с февраля текущего года.

Ресурс напоминает, что 21 августа 2017 года эсминец столкнулся с коммерческим судном (танкером) к востоку от Сингапура. В результате в корпусе образовалась трещина, приведшая к затоплению ближайших к ней отсеков. Вода попала в машинное отделение, были повреждены средства связи и жилые отсеки. Десять моряков погибли.

Хотя ремонтные работы проходили вдали от Соединенных Штатов, в них активно участвовали специалисты судостроительной компании Bath Iron Works (BIW), расположенного в штате Мэн, где эсминец был построен. Японским подрядчиком стало предприятие Sumitomo Heavy Industries.

Сегодня «Маккейн» имеет полностью восстановленный корпус, новый упорный вал и отремонтированные жилые отсеки. В течение следующих нескольких месяцев усилия будут сосредоточены на тестировании отремонтированных бортовых систем в рамках подготовки корабля к возвращению в строй, пишет издание.

Напомним, эсминец «Джон Маккейн» является шестым кораблем класса «Arleigh Burke», введен в эксплуатацию в 1994 году. Назван в честь Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего – двух адмиралов флота Соединенных Штатов.

Водоизмещение корабля – 6,6 тыс. тонн, длина 00 около 154 метров, ширина – 20 метров. Скорость – до 32 узлов. Дальность плавания – до 4,4 тыс. миль. Оснащен двумя ракетными пусковыми установками системы «Иджис» на 90 ячеек (29 – носовая и 61– кормовая).
Использованы фотографии:
https://navaltoday.com
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