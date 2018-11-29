Ми-24 ВВС Чехии рухнул при взлёте

Чешские вооруженные силы потеряли боевой вертолет Ми-24, который сегодня потерпел аварию в районе города Намешт-над-Ославоу на юго-востоке республики, сообщает пресс-секретарь национального министерства обороны Магдалена Дворжакова.По ее словам, вертолет чешских ВВС Ми-24 упал с высоты нескольких метров при взлете на территории 22-ой вертолетной авиабазы в районе города Намешть-над-Ославоу. Вертолет получил значительные повреждения, но экипаж вертолета не пострадал, отделавшись "испугом". По предварительной версии причиной падении Ми-24 стала проблема с двигателем.В Генштабе вооруженных сил Чехии подтвердили факт падения вертолета с высоты нескольких метров, а также, что инцидент обошелся без потерь и ранений личного состава.Министерство национальной обороны Чехии создает специальную комиссию, которая займется расследованием причин падения вертолета. До конца расследования чешское военное ведомство закрывает всю информацию по аварии вертолета, заявила Магдалена Дворжакова.Необходимо отметить, что на 2014 год в составе чешских ВВС имелось 15 боевых вертолетов (десять Ми-35, пять Ми-24В), а также пять Ми-24Д и десять Ми-24В находились на хранении. В каком сейчас состоянии находятся вертолеты, неизвестно.