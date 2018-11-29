СБУ публикует "расшифровку переговоров" российских лётчиков над Крымом

Седьмой, порядок управления знаете? После взлёта курсом на Приморский, далее переход под Симферополь. Контроль. Далее. После РЦ выход на «Мантилью» (позывной корабля), частота 125.0.

Как меня принимаете?

Отлично.

Я также наблюдаю вас.

06-497, задание изменилось, не на точку, возвращаемся ближе к материку, занимаем зону. (...) Занимаем зону с соблюдением мер безопасности.