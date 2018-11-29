СБУ публикует "расшифровку переговоров" российских лётчиков над Крымом
В украинских СМИ публикуется материал, который представлен как переговоры пилота российского самолёта Су-30СМ, «вышки», вертолёта Ка-52 и корабля Черноморского флота РФ во время инцидента близ Керченского пролива. Напомним, что речь идёт об инциденте, когда украинские бронекатера «Никополь» и «Бердянск» вместе с рейдовым буксиром «Яны Капу» нарушили государственную границу РФ, не отвечая на запросы и команды российских пограничников.
Примечательно, что изначально материал с «расшифровкой» радиоэфира появился на сайте Службы безопасности Украины.
Из переговоров.
Диспетчер
«Мантилья»
«9-47»
«Мантилья»
«Джемпер»
Далее идут переговоры о том, работать ли парой с «Мантильей» или по одному.
После этого замглавы СБУ Олег Фролов заявил, что эти переговоры являются «доказательством того, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей».
На самом деле, официальных подтверждений того, что авиация РФ наносила удар именно по кораблям ВМС ВСУ, нет. Если бы полноценный удар тем же Су-30СМ был осуществлён, вряд ли украинские катера после этого остались бы на плаву. С другой стороны, даже если предположить, что удар (по кораблям или по квадрату нахождения кораблей для отсечения от границ РФ) и был нанесён, то что это принципиально меняет? Корабли нарушили границу, на их борту было оружие. Они не откликались на сигналы российской стороны, продолжая движение и маневрирование в территориальных водах РФ. По убеждению СБУ, российской стороне экипажам бронекатеров и буксира нужно было бы подарить по букету цветов за их действия?
Военнослужащие РФ предприняли все необходимые меры против военных кораблей-нарушителей государственной границы. Примерно о том же накануне говорил президент Владимир Путин, отмечая, что если бы пограничники не защищали рубежи России, их следовали бы отдать под суд, но все военнослужащие действовали профессионально.
Нужно отметить, что сегодня из керченской больницы выписали троих раненых украинских моряков. Ранения были лёгкими.
Примечательно, что изначально материал с «расшифровкой» радиоэфира появился на сайте Службы безопасности Украины.
Из переговоров.
Диспетчер
Седьмой, порядок управления знаете? После взлёта курсом на Приморский, далее переход под Симферополь. Контроль. Далее. После РЦ выход на «Мантилью» (позывной корабля), частота 125.0.
«Мантилья»
Как меня принимаете?
«9-47»
Отлично.
«Мантилья»
Я также наблюдаю вас.
«Джемпер»
06-497, задание изменилось, не на точку, возвращаемся ближе к материку, занимаем зону. (...) Занимаем зону с соблюдением мер безопасности.
Далее идут переговоры о том, работать ли парой с «Мантильей» или по одному.
После этого замглавы СБУ Олег Фролов заявил, что эти переговоры являются «доказательством того, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей».
На самом деле, официальных подтверждений того, что авиация РФ наносила удар именно по кораблям ВМС ВСУ, нет. Если бы полноценный удар тем же Су-30СМ был осуществлён, вряд ли украинские катера после этого остались бы на плаву. С другой стороны, даже если предположить, что удар (по кораблям или по квадрату нахождения кораблей для отсечения от границ РФ) и был нанесён, то что это принципиально меняет? Корабли нарушили границу, на их борту было оружие. Они не откликались на сигналы российской стороны, продолжая движение и маневрирование в территориальных водах РФ. По убеждению СБУ, российской стороне экипажам бронекатеров и буксира нужно было бы подарить по букету цветов за их действия?
Военнослужащие РФ предприняли все необходимые меры против военных кораблей-нарушителей государственной границы. Примерно о том же накануне говорил президент Владимир Путин, отмечая, что если бы пограничники не защищали рубежи России, их следовали бы отдать под суд, но все военнослужащие действовали профессионально.
Нужно отметить, что сегодня из керченской больницы выписали троих раненых украинских моряков. Ранения были лёгкими.
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