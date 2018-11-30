Керченский морской бой
Вообще, провокацию в Керченском проливе с попыткой прорыва ВМС Бандеры к Крымскому мосту можно назвать и морским боем. Всё-таки один выстрел, хоть и болванкой, был произведен, два укробронекатера и буксир были взяты на абордаж, команда задержана. Были и раненые моряки, пострадавшие от своей же брони, разлетевшейся от удара болванки на куски. А последствия произошли вообще эпохальные! Президент-главнокомандующий Порошенко ввёл военное положение в своей уже пять лет «воюющей» с Россией стране, и ожидает, наконец, «вторжения России» до Нового, 2019 года!
Замысел Порошенко был прост, и лучше всех его поняли моряки эскадры катеров во главе с буксиром. Была надежда, что, накануне встречи на G-20 президентов Трампа и Путина Москва не будет связываться и пропустит эту эскадру, позволит самовольно, вне очереди пройти под Крымским мостом в славный порт Бердянск. Тогда Пётр Порошенко мог объявить о всемирно-исторической победе украинского флота, подтвердить права на Крым, а его порохоботы присвоили бы ему звание Петра Керченского. И поднялся бы его падающий электоральный рейтинг.
Если бы пограничная охрана России потопила эту эскадру, «небесная сотня» пополнилась бы моряками-героями, и чтобы подстраховаться на этот случай, морякам катеров было приказано вести ответный огонь, в этом случае их точно ничто бы уже не спасло. Этот конгениальный план особенно хорошо понимали моряки-камикадзе, поэтому орали в эфире, что «зброю не применяют».
Моряки этой эскадры проявили недюжинные способности, которые еще будут оценены по достоинству. Они изобразили прорыв к мосту, как того требовало их секретное задание, и даже орудие расчехлили, как бы готовились к ведению огня, согласно утверждённого главнокомандующим плана прорыва. «Мы всей душой хотели прорваться!» Так смогут они оправдываться в СБУ, если их обменяют.
Но как только российские корабли пошли на задержание, никакого сопротивления они не оказали, становиться новыми героями «небесной сотни», и предвыборных планов Порошенко решительно отказались. За это бандеровская пресса уже поливает моряков бронекатеров «предателями»: они ведь могли отстреливаться из стрелкового оружия при задержании и геройски погибнуть! Не погибли! А потому что не за что погибать морякам из Одессы и Крыма на этих катерках. Не за Порошенко же и идеалы ОУН-УПА с Бандерой в придачу!
Вообще, все всё понимают в этой тупой провокации Порошенко. Особенно Дональд Трамп, у которого ЦРУ занимает два верхних этажа в СБУ в Киеве. Неясно одно: спецпредставитель США Курт Волкер только согласовал провокацию в Керченском проливе, или это его самого сокровенная идея? Курт, единственный из ВИПов, требовал продолжения этой провокации от Берлина и Парижа в виде новых санкций, но сам оказался в изоляции. Европа не поддержала Курта Волкера, и призывает все стороны к сдержанности.
Мария Захарова уверена в причастности Запада к этой провокации, тогда в первую очередь к ней причастен Курт Волкер. Глава МИД Сергей Лавров тоже обвинил Волкера в поощрении провокационных действий Киева. Просто новый Маккейн, этот Волкер, кстати, возглавивший Институт демократии покойного Маккейна. Институт того, чего нет не только в Америке, но и во всём мире. Грандиозный «фейк», как говорит в таких случаях президент Трамп!
Дональд Трамп изображает размышления, в связи с событиями в Керченском проливе, для своей прессы и глобалистов того, чего нет в мире. Его первая очень сдержанная реакция на керченскую провокацию, заявления помощника Джона Болтона говорят, что встреча с Трампа с Путиным в Аргентине состоится с вероятностью в 99%.
Что же остаётся в сухом остатке от всей этой керченской провокации то ли Порошенко, то ли Волкера, то ли их обоих вместе взятых? Военное положение, пока в юго-восточных областях Украины. История-теория говорит, что военное положение легко объявить, а вот выйти из него много сложнее. Тем более что на границу России Порошенко выдвигает какие-то войска для «отражения вторжения».
Эксперты говорят, что следует ожидать новой провокации от СБУ, потому что ограничение Радой военного положения до 30 дней ставит Петра Порошенко под удар оппозиции. Экс-глава СБУ Маломуж уже обвиняет Петра в преступном приказе на прорыв по Керченскому проливу. Поэтому новая провокация действительно возможна, Порошенко теперь нельзя останавливаться, пока он не установит свою личную диктатуру в стране, пока не подомнёт под себя Раду.
В условиях военного положения становится возможной провокация СБУ на границе с Россией, поскольку уже анонсировано «вторжение России». Со стороны Москвы напрашивается ответ в виде прекращения остатков пассажирского и грузового движения через границу до снятия режима ВП. В первую очередь автотранспорта: диверсанты особенно любят взрывать автомобили. Возможно и повторение попыток прорыва бронекатеров по Керченскому проливу, они ещё не все израсходованы. Эскалация на Донбассе уже произошла, поэтому провокации на линии фронта не очень электорально-сенсационно перспективны.
На Украине Керченский морской бой расколол экспертов и политиков на куски, как броню на бронекатерах. Единый фронт поддержки главнокомандующего не сложился, его сторонников в Раде обзывают «подстилками» Порошенко. Многие говорят о грядущей катастрофе, например, некто Пальчевский даже в телеэфире: «Попытка узурпации власти закончится катастрофой». В первую очередь военное положение подталкивает к катастрофе экономику, ввиду возможного прекращения поставок энергоносителей из России.
Москва, видимо, вынуждена будет закрыть границу с Украиной до снятия военного положения, поскольку оно, фактически, является подготовкой к развязыванию войны. Прекращение экономических отношений будет серьёзно стимулировать Киев к отмене военного положения, ввиду нарастания кризиса в первую очередь в энергетике.
Явная причастность к керченской провокации Курта Волкера и тех, кто стоит за ним, говорит о том, что в США не оставили планов забрать под «украинской крышей» Крым под американскую военную базу.
Замысел Порошенко был прост, и лучше всех его поняли моряки эскадры катеров во главе с буксиром. Была надежда, что, накануне встречи на G-20 президентов Трампа и Путина Москва не будет связываться и пропустит эту эскадру, позволит самовольно, вне очереди пройти под Крымским мостом в славный порт Бердянск. Тогда Пётр Порошенко мог объявить о всемирно-исторической победе украинского флота, подтвердить права на Крым, а его порохоботы присвоили бы ему звание Петра Керченского. И поднялся бы его падающий электоральный рейтинг.
Если бы пограничная охрана России потопила эту эскадру, «небесная сотня» пополнилась бы моряками-героями, и чтобы подстраховаться на этот случай, морякам катеров было приказано вести ответный огонь, в этом случае их точно ничто бы уже не спасло. Этот конгениальный план особенно хорошо понимали моряки-камикадзе, поэтому орали в эфире, что «зброю не применяют».
Моряки этой эскадры проявили недюжинные способности, которые еще будут оценены по достоинству. Они изобразили прорыв к мосту, как того требовало их секретное задание, и даже орудие расчехлили, как бы готовились к ведению огня, согласно утверждённого главнокомандующим плана прорыва. «Мы всей душой хотели прорваться!» Так смогут они оправдываться в СБУ, если их обменяют.
Но как только российские корабли пошли на задержание, никакого сопротивления они не оказали, становиться новыми героями «небесной сотни», и предвыборных планов Порошенко решительно отказались. За это бандеровская пресса уже поливает моряков бронекатеров «предателями»: они ведь могли отстреливаться из стрелкового оружия при задержании и геройски погибнуть! Не погибли! А потому что не за что погибать морякам из Одессы и Крыма на этих катерках. Не за Порошенко же и идеалы ОУН-УПА с Бандерой в придачу!
Вообще, все всё понимают в этой тупой провокации Порошенко. Особенно Дональд Трамп, у которого ЦРУ занимает два верхних этажа в СБУ в Киеве. Неясно одно: спецпредставитель США Курт Волкер только согласовал провокацию в Керченском проливе, или это его самого сокровенная идея? Курт, единственный из ВИПов, требовал продолжения этой провокации от Берлина и Парижа в виде новых санкций, но сам оказался в изоляции. Европа не поддержала Курта Волкера, и призывает все стороны к сдержанности.
Мария Захарова уверена в причастности Запада к этой провокации, тогда в первую очередь к ней причастен Курт Волкер. Глава МИД Сергей Лавров тоже обвинил Волкера в поощрении провокационных действий Киева. Просто новый Маккейн, этот Волкер, кстати, возглавивший Институт демократии покойного Маккейна. Институт того, чего нет не только в Америке, но и во всём мире. Грандиозный «фейк», как говорит в таких случаях президент Трамп!
Дональд Трамп изображает размышления, в связи с событиями в Керченском проливе, для своей прессы и глобалистов того, чего нет в мире. Его первая очень сдержанная реакция на керченскую провокацию, заявления помощника Джона Болтона говорят, что встреча с Трампа с Путиным в Аргентине состоится с вероятностью в 99%.
Что же остаётся в сухом остатке от всей этой керченской провокации то ли Порошенко, то ли Волкера, то ли их обоих вместе взятых? Военное положение, пока в юго-восточных областях Украины. История-теория говорит, что военное положение легко объявить, а вот выйти из него много сложнее. Тем более что на границу России Порошенко выдвигает какие-то войска для «отражения вторжения».
Эксперты говорят, что следует ожидать новой провокации от СБУ, потому что ограничение Радой военного положения до 30 дней ставит Петра Порошенко под удар оппозиции. Экс-глава СБУ Маломуж уже обвиняет Петра в преступном приказе на прорыв по Керченскому проливу. Поэтому новая провокация действительно возможна, Порошенко теперь нельзя останавливаться, пока он не установит свою личную диктатуру в стране, пока не подомнёт под себя Раду.
В условиях военного положения становится возможной провокация СБУ на границе с Россией, поскольку уже анонсировано «вторжение России». Со стороны Москвы напрашивается ответ в виде прекращения остатков пассажирского и грузового движения через границу до снятия режима ВП. В первую очередь автотранспорта: диверсанты особенно любят взрывать автомобили. Возможно и повторение попыток прорыва бронекатеров по Керченскому проливу, они ещё не все израсходованы. Эскалация на Донбассе уже произошла, поэтому провокации на линии фронта не очень электорально-сенсационно перспективны.
На Украине Керченский морской бой расколол экспертов и политиков на куски, как броню на бронекатерах. Единый фронт поддержки главнокомандующего не сложился, его сторонников в Раде обзывают «подстилками» Порошенко. Многие говорят о грядущей катастрофе, например, некто Пальчевский даже в телеэфире: «Попытка узурпации власти закончится катастрофой». В первую очередь военное положение подталкивает к катастрофе экономику, ввиду возможного прекращения поставок энергоносителей из России.
Москва, видимо, вынуждена будет закрыть границу с Украиной до снятия военного положения, поскольку оно, фактически, является подготовкой к развязыванию войны. Прекращение экономических отношений будет серьёзно стимулировать Киев к отмене военного положения, ввиду нарастания кризиса в первую очередь в энергетике.
Явная причастность к керченской провокации Курта Волкера и тех, кто стоит за ним, говорит о том, что в США не оставили планов забрать под «украинской крышей» Крым под американскую военную базу.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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