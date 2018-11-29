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ФСБ ликвидировала экстремистов в Кабардино-Балкарии

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В Майском районе Кабардино-Балкарской республики сотрудниками ФСБ были установлены члены религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие убийства представителей силовых ведомств и представителей бизнеса республики, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

ФСБ ликвидировала экстремистов в Кабардино-Балкарии



Согласно информации, размещенной на сайте ЦОС (Центр общественных связей ФСБ), операцию по нейтрализации ячейки проводили сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками районной полиции. При задержании бандиты оказали вооружённое сопротивление, в итоге состоявшегося боестолкновения трое бандитов были уничтожены на месте, а один задержан. В автомобиле, на котором передвигались боевики, обнаружены оружие и "средства поражения".

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что подозреваемые передвигались на "Жигулях" белого цвета седьмой модели и на требование силовиков остановиться открыли огонь, после чего трое ответным огнём были уничтожены на месте, а один задержан. Среди силовиков обошлось без потерь и ранений.

Возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные действия по установлению возможных сообщников бандитов, а также возможных схронов с оружием и боеприпасами.

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