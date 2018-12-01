Такая странная Россия. За лайфхаками от «Первого канала»

Может, и не пять слов, но не сказать о том, что творят наши лощеные господа из зомбоящика – это себя не уважить. Тем более что господа ежедневно делают свое черное дело и обрабатывают мозги наиболее нестойких товарищей из числа электората.И все бы ничего, если бы не последний выверт.Понятно, что телевизионные – такие же подневольные холопы, как и мы. Что им прикажут, то они и славят. Говоря языком ТОЙ России – крепостные, но в барском театре. То есть обязанностей поменьше, а к барину ближе да сытее.Но если барин сказал славить – вот тут не смолчишь.О том, что нас учат патриотизму с телеэкранов в основном граждане иных государств, да более того, недружественных, об этом мы поговорим отдельно.А вот когда начинают нам рассказывать о том, как экономно прожить в столь нелегкие времена – это тема на сегодня.Ну умиляет «Первый канал», умиляет.Маркетолога даже пригласили. Маркетолог Максим, правда, шарящий, но советы, скажем так… жизненные, но для тех, кто как бы помягче так сказать, не совсем все понимает. Или только что из пустыни с бедуинами переехал и супермаркета в глаза не видывал. Или отклонения небольшие…А уж деревянные небьющиеся игрушки (елочные) – это вообще жесть.Как вообще понять такое? Как намек, что дальше будет еще хуже? Да понятно, что будет, вот тут уж точно понятно.Однако господам во власти надо работать именно над тем, чтобы такое не случилось, их всех именно для этого на должностях и содержат.Но нет, в России сегодня все наоборот. Кто попал в обойму, у того жизнь удалась. И он уже имеет право свысока поплевывать вниз. О чем, собственно, был уже не один материал.А вот кому не хватило теплых местечек – тем хуже.Но ведь есть наше телевидение, которое расскажет, как правильно сэкономить. Чтобы не сдохнуть раньше времени и дожить до пенсии.Ну или хотя бы попытаться.Пенсионерка Елизавета Митрофановна из Краснодара старается лишний раз не кипятить чайник на газовой плите, а кипятит с утра чайник и заливает в термос. Типа на весь день хватает.Овощи леди покупает мешками на оптовом рынке. Ведущий уверяет, что таким путем можно сэкономить до тысячи рублей в месяц.Ах, да, ну конечно еще и новейший лайф-хак с макарошками!Валерий Пузанов из Владимира, еще один «герой», экономит на воде, «умываясь по-английски» — затыкая пробкой слив в раковине и используя для своих нужд «ровно столько, сколько нужно».Валерий тратит всего по полтора кубометра в месяц — «в пять раз меньше, чем без пробки». В магазин мужчина ходит «со своими пакетами», а на свет, «бывает, вообще не тратит — зажигает свечи».Я еще от себя подкину идеек. Мне можно, так что вполне потянет.Валерию можно порекомендовать весь день не смывать в туалете. Один раз — на ночь, например. Или утром, перед уходом. Очень экономно. Или, как вариант, бегать в ближайший парк или лес. Ну это уже у кого как получится. Главное — дверь герметичную поставить.И мыться можно из баклажки, водой, взятой из термоса. Один раз в неделю. А что, в Украине вон год без горячей воды жили, и ничего. Не вымерли. Воняло слегка, а так-то вполне.Стоит еще вспомнить и хрущевские холодильники. Оконные. Не те, которые делались под окнами, а ящики, которые вставлялись вместо форточки.И вообще, в нашей стране во многих регионах можно и без холодильника жить. У коллеги Ставера уже месяц как снег лежит и далеко за минус десять. А он, транжира такой, киловатты мотает холодильником.И ни в коем случае не стоит выбрасывать старые рубашки и футболки. Их можно использовать как материал для портянок. А пара портянок позволит сэкономить три пары носков.Ну и да, конечно, лучше вместо электричества жечь свечи. Интимно и экономно. А кому свечи дорого – лучины можно нащепать.И все в таком духе.В целом стоит заметить, что господа с «Первого» окончательно и бесповоротно записали все население страны в нищеброды. Если не окончательные, то потенциальные. С чем нас и поздравляем!Тут, кстати, вовремя вспомнить ту чиновницу, которая рыкала на всех не желающих жить на макарошках, что в войну люди вообще без потребительской корзины выживали.Не совсем, правда, понятно, кто и с кем воюет.Мне так кажется, что войну объявили власть имущие всему народонаселению страны. Холопам своим. Ибо не холопское это дело с гелями да шампунями мыться раз в день. Одного раза в неделю достаточно. И есть, кстати, три раза в день совсем не обязательно. Неэкономно это, и нагрузка на канализацию возрастает.Но, как мне кажется, не совсем справедливо такое разделение, когда одни дают другим такие советики. Причем те, кто покупает квартирки в Лондоне и на Мальте, начинают рассказывать, как правильно экономить на всем.Ибо, увы, но факт, кто обладает красивыми элитными домами и дорогими авто, ничего не экономили и не будут этого делать и впредь.А что делать тем, кто не желает так экономить? Кто хочет просто по-человечески жить? Им что делать?Следовать «мудрым» советам из телевизора от «Первого канала» или искать, как такие проблемы решались исторически?Да, наши баре-бояре окончательно и бесповоротно заелись. И чем дальше мы идем, тем ярче это будет проявляться.Просто напомню, что «Первый канал» — это государственный канал. Голос нашей страны, так сказать. Это не я так думаю, это список акционеров дает мне возможность так говорить.А кто у нас владеет голосом страны?Росимущество — 38,9%.ФГУП «ИТАР-ТАСС» — 9,1%.ФГУП «ТТЦ «Останкино» — 3,0%.(Итого 51 %, действительно, контрольный пакет у государства.)ООО «РастрКом-2002» («Национальная медиа группа») Юрия Ковальчука — 25%.ООО «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича — 24%.Просто делаем выводы, кто нам советует не тратить лишнего и экономить на всем.