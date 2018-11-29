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Стратегия развития ВМС Украины до 2035 года

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На второй Международной конференции по вопросам морской безопасности командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко презентовал стратегию развития ВМС до 2035 года. Стратегия составлялась совместно со специалистами Великобритании, Норвегии, США, Швеции, Польши, и Турецкой республики.

Стратегия развития ВМС Украины до 2035 года



Было заявлено, что военно-морские силы Украины должны сдержать агрессию, защитить суверенитет, обеспечить безопасность и экономический рост страны, и что данные цели должны выполняться совместно с национальными силами стратегических партнеров на море и морском направлении. По мнению Воронченко, стратегических партнеров страны помогла определить тяга Украины к Евросоюзу и НАТО, кроме того, это повлияло на направление реформ и развитие сил безопасности Украины.

Воронченко заявил, что итогами реформы станет «возрождение военно-морской состоятельности Украины и надежная защита Родины и моря».

Среди главных вызовов стратегии были названы инновации и "будущая война", "фактор РФ", влияние экономического развития и сотрудничество.

Командующий ВМС Украины также отметил, что к 2035 году ВМС должны стать "современными, стремительными и инновационными силами, способными защитить народ Украины и национальные интересы в морской и прибрежной среде путем проведения асимметричных и решительных операций с хорошо мотивированным персоналом, который настроен только на победу".

В планах Воронченко к 2025 году установить контроль над территориальными водами Украины, а к 2030 году – в пределах морской экономической зоны.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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