ВВС США решили отметиться по всему миру кровавой неделей?
Иранское новостное агентство «Fars News» подтвердило полученную ранее информацию о том, что в минувшую среду, 28 ноября, ВВС США нанесли очередной авиаудар по районам базирования джихадистов в сирийской провинции Дэйр эз-Зор.
Местные очевидцы сообщают как минимум о двух авиарейдах – на город Хаджин (где погибло 6 мирных жителей и ещё несколько было ранено) и на город Кашмех (здесь речь идёт о десятках жертв).
По другим данным, был ещё и третий авиаудар – по поселению Абу аль-Хасан, фактически являющимся пригородом Хаджина, в результате которого также не менее 21 мирного жителя было убито и множество нонкомбатантов пострадало.
Во всех вышеуказанных случаях число уничтоженных боевиков запрещённого в РФ «Исламского государства» не указывается.
Напомним, что в начале текущей недели ВВС США уже осуществляли бомбардировки в восточных районах Сирии, также повлёкших жертвы среди мирных жителей.
Однако на этом список «подвигов» американских пилотов не исчерпывается. Они «отметились» также в другой стране, охваченной войной, — в Афганистане.
Как сообщает афганское новостное агентство "Tolo News", на территории этого государства в минувший вторник самолёты коалиционных сил совершили ракетно-бомбовый обстрел выявленной точки скопления боевиков исламистского движения «Талибан» (запрещённого в РФ) в районе Гармсир (провинция Гильменд).
По заявлению губернатора данной провинции Мухаммеда Ясина, авиаудар действительно был осуществлён, и в результате него погибло примерно 30 человек, большая часть из которых оказалась мирными жителями, просто находившимися в домах вместе с боевиками «Талибана».
Сами афганские исламисты через своего пресс-секретаря Забихуллу Муджахида заявили в социальных сетях о гибели 23 мирных жителей и всего нескольких членов своего движения.
Таким образом, текущая неделя стала по совокупности совершённого одной из самых кровавых по своим последствиям для мирных жителей со стороны ВВС США и их союзников за последнее время.
Местные очевидцы сообщают как минимум о двух авиарейдах – на город Хаджин (где погибло 6 мирных жителей и ещё несколько было ранено) и на город Кашмех (здесь речь идёт о десятках жертв).
По другим данным, был ещё и третий авиаудар – по поселению Абу аль-Хасан, фактически являющимся пригородом Хаджина, в результате которого также не менее 21 мирного жителя было убито и множество нонкомбатантов пострадало.
Во всех вышеуказанных случаях число уничтоженных боевиков запрещённого в РФ «Исламского государства» не указывается.
Напомним, что в начале текущей недели ВВС США уже осуществляли бомбардировки в восточных районах Сирии, также повлёкших жертвы среди мирных жителей.
Однако на этом список «подвигов» американских пилотов не исчерпывается. Они «отметились» также в другой стране, охваченной войной, — в Афганистане.
Как сообщает афганское новостное агентство "Tolo News", на территории этого государства в минувший вторник самолёты коалиционных сил совершили ракетно-бомбовый обстрел выявленной точки скопления боевиков исламистского движения «Талибан» (запрещённого в РФ) в районе Гармсир (провинция Гильменд).
По заявлению губернатора данной провинции Мухаммеда Ясина, авиаудар действительно был осуществлён, и в результате него погибло примерно 30 человек, большая часть из которых оказалась мирными жителями, просто находившимися в домах вместе с боевиками «Талибана».
Сами афганские исламисты через своего пресс-секретаря Забихуллу Муджахида заявили в социальных сетях о гибели 23 мирных жителей и всего нескольких членов своего движения.
Таким образом, текущая неделя стала по совокупности совершённого одной из самых кровавых по своим последствиям для мирных жителей со стороны ВВС США и их союзников за последнее время.
- Использованы фотографии:
- mota.ru
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