Израильские проекты лазерной ПРО
Территория Израиля регулярно подвергается обстрелам с применением минометов и неуправляемых ракет кустарного изготовления, и для защиты от таких угроз требуются особые средства. На вооружении Армии обороны Израиля уже состоят несколько комплексов противоракетной обороны, использующие специальные ракеты-перехватчики. В качестве дополнения или альтернативы для таких систем в прошлом и настоящем рассматриваются перспективные боевые лазеры. Известно о существовании нескольких проектов такого рода.
По известным данным, израильские специалисты занялись тематикой боевых лазеров в середине семидесятых годов. Незадолго до этого руководство армии и промышленности обсудило перспективы развития вооружений, и в 1974 году стартовала программа исследования лазерного вооружения. При участии компаний IAI и Rafael были исследованы основные аспекты подобного оружия и построены опытные образцы. Кроме того, удалось сделать выводы и определить перспективы всего направления.
В 1976 году в лаборатории испытали первый газодинамический лазер мощностью порядка 10 кВт. Позже началась разработка систем химического типа. Уже эти проекты позволили определить реальное будущее всего направления. В первую очередь, специалисты установили, что боевой лазер с достаточными характеристиками удастся создать только в отдаленном будущем – и лишь при благоприятном стечении обстоятельств. На определенное время от идеи лазерного оружия отказались.
Проект «Наутилус»
В середине девяностых годов Израиль вел исследования в области тактической ПРО. Планировалось создать новые противоракетные комплексы, способные защитить страну от неуправляемых ракет противника. С определенного времени рассматривались несколько способов перехвата баллистических целей. Одно из предложений такого рода предусматривало уничтожение цели при помощи лазера высокой мощности.
В июле 1996 года США и Израиль договорились о разработке совместного проекта перспективного боевого лазерного комплекса. Проект получил официальное обозначение THEL или MTHEL – (Mobile) Tactical High-Energy Laser. «Тактический высокоэнергетический лазер» также носил название Nautilus. Целью проекта было создание лазерного комплекса ПРО ближней зоны.
Соединенные Штаты в проекте представляла компания TRW (ныне входит в состав Northrop Grumman), от израильской стороны участвовала IAI. В соответствии с планами, уже в 1998 году должны были состояться первые «стрельбы», а годом позже готовый комплекс мог достичь состояния начальной оперативной готовности. Впрочем, проект оказался слишком сложным, из-за чего график работ был сорван, а готовый образец так и не поступил на вооружение.
THEL на боевой позиции. Рисунок Globalsecurity.org
В основе комплекса THEL / MTHEL лежал химический лазер, использующий фторид дейтерия. Это изделие должно было развивать мощность до 2 МВт, что, по расчетам, было достаточно для поражения артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в полете. При этом собственно лазер нуждался в наборе разнообразного дополнительного оснащения, обеспечивающего его работоспособность и решение поставленных боевых задач. Полный набор компонентов комплекса, согласно техническому заданию, мог выполняться в двух версиях: стационарной и мобильной.
В ходе первых испытаний использовался комплекс ПРО типа THEL, выполненный в виде стационарного сооружения с подвижным отражателем на крыше. Лазерная установка могла наводить луч в двух плоскостях и «обстреливать» цели в любой части верхней полусферы. Система зеркал на подвижной установке дополнялась оптико-электронными системами для поиска и сопровождения целей. Автоматика обеспечивала сопровождение цели с одновременной подсветкой боевым лазером. Передача тепловой энергии должна была разрушать объект-мишень.
Проект MTHEL предусматривал создание схожего комплекса, но в мобильной версии. Вся аппаратура такого боевого лазера должна была устанавливаться на полуприцепах. Изначально предлагалось использовать три таких шасси, но позже удалось упразднить два из них. При схожих боевых качествах, комплекс MTHEL имел очевидные преимущества перед стационарной системой. Он мог за минимальное время прибыть на указанную позицию и подготовиться к работе.
Разработка боевого лазерного комплекса для противоракетной обороны оказалась чрезмерно сложной, в результате чего участники проекта Nautilus быстро выбились из установленного графика. Опытный образец стационарного комплекса был построен только к концу девяностых годов. Испытания удалось начать едва ли не позже заданного срока достижения начальной оперативной готовности. Тем не менее, проект все же был завершен и доведен до стадии испытаний.
Начиная с 2000 года, опытный образец THEL регулярно решал поставленные задачи. Испытания начались с наведения лазерного луча на неподвижную цель с последующим ее уничтожением. Затем началась отработка средств сопровождения цели и наведения луча. Последний этап испытаний предусматривал боевую «стрельбу» по разным целям, в том числе имитирующим реальные угрозы. В соответствии с техническим заданием, изделие «Наутилус» должно было бороться с неуправляемыми ракетами и артиллерийскими снарядами, поэтому к испытаниям привлекли соответствующее вооружение.
Мобильный лазерный комплекс MTHEL. Рисунок Globalsecurity.org
Во время испытаний 2000-2001 года комплекс THEL смог успешно уничтожить в полете 28 неуправляемых ракет и 5 артиллерийских снарядов, двигавшихся по предсказуемым баллистическим траекториям. Мобильный вариант комплекса не строился и на полигон не выходил. Впрочем, перспективы комплекса MTHEL были ясны и без его испытаний.
Проверки комплекса завершились с определенными успехами, но новое оружие не заинтересовало потенциальных покупателей. Так, израильское командование раскритиковало его за сложность и дороговизну при весьма ограниченных характеристиках. В 2005 году Израиль вышел из проекта (M)THEL и отказался от дальнейшей поддержки работ. Вскоре началась разработка комплекса ПРО «Кипат Барзель» («Жлезный купол»), поражающего цели при помощи ракет-перехватчиков.
Компания TRW / Northrop Grumman самостоятельно продолжила развитие проекта THEL, в результате чего появилась система под названием Skyguard. Интересно, что через несколько лет после разрыва израильско-американского договора официальные лица Израиля стали упоминать возможность закупки готовых комплексов «Скайгард» для использования в своей ПРО. Впрочем, дальше разговоров дело не пошло, и на вооружение в итоге был принят комплекс «Кипат Барзель».
«Железный луч» для «Железного купола»
Комплекс противоракетной обороны «Железный купол» был поставлен на дежурство в 2011 году, и вскоре смог показать свои возможности. При всех своих преимуществах, эта система не лишена недостатков. К примеру, она не может поражать цели в ближней зоне диаметром 3-4 км, и потому нуждается в неком дополнении. Несколько лет назад стало известно, что мертвая зона «Купола» может быть перекрыта лазерными комплексами.
В начале 2014 года израильская компания Rafael впервые представила новый проект комплекса ПРО под названием «Керен Барзель» («Железный луч»). Предлагалось строительство мобильной системы на автомобильных шасси, способной при помощи лазерного луча поражать воздушные цели разных типов. В первую очередь, целями этого комплекса должны были стать ракеты, снаряды и мины. Также обеспечивался высокий потенциал при работе по беспилотным летательным аппаратам.
Комплекс "Керен Барзель" во время боевой работы. Рисунок Rafael Advanced Defense Systems / rafael.co.il
В состав комплекса «Керен Барзель», также известного как Iron Beam HELWS (High-Energy Laser Weapon System), включаются два грузовика с контейнерами, вмещающими лазерные установки. Используется твердотельный лазер высокой мощности (десятки или сотни киловатт), установленный на системе двухплоскостного наведения, управляемого цифровой аппаратурой. Для обнаружения целей предусматривается собственная радиолокационная станция. За взаимодействие компонентов комплекса отвечает командный пункт.
Комплекс «Железный луч» должен самостоятельно искать опасные объекты, а затем наводить на них один или два лазера. В зависимости от типа цели, для ее разрушения требуется передача тепловой энергии в течение нескольких секунд. Возможна одновременная «стрельба» двух лазеров по одному объекту. Максимальная дальность до цели определялась в 7 км.
Весной 2014 года сообщалось, что макетный образец комплекса «Керен Барзель» показал свои возможности и во время реальных испытаний сумел поразить свыше 90% учебных целей. Вскоре было объявлено, что комплекс удастся довести до серии и поставить в войска в течение ближайших двух лет. Впрочем, позже ситуация изменилась. В 2015 году примерный срок поступления на вооружение перенесли на начало следующего десятилетия. В дальнейшем лазерный комплекс ПРО Iron Beam HELWS неоднократно упоминался в израильской и зарубежной прессе, но новые сообщения об успехах проекта не публиковались.
«Щит Гедеона» для новых бригад
В этом году появились первые сообщения, согласно которым у Израиля может быть еще один лазерный комплекс противоракетной обороны тактического уровня. Пока о нем известно крайне мало, но и доступная информация представляет интерес. В частности, она может намекать на успешное завершение одного из существующих проектов либо говорить о разработке совершенно нового.
Реклама "Железного луча". Фото Oleggranovsky.livejournal.com
Летом этого года в Израиле прошли учения сухопутных войск, в ходе которых отрабатывалась новая структура бригады типа «Гедеон». Подобное соединение включает в себя танковые, пехотные и инженерные батальоны, а также подразделения обеспечения. Как сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля, в рамках этих учений впервые в полевых условиях были испытаны несколько перспективных образцов. Вместе с прочими изделиями проверку прошел комплекс противовоздушной и противоракетной обороны «Маген Гедеон» («Щит Гедеона»).
Согласно доступным данным, носящим отрывочный характер, комплекс «Маген Гедеон» представляет собой систему ПВО и ПРО для защиты от различных угроз бригады, действующей на переднем крае. Имеются средства для предотвращения или отражения авиационного удара, а также системы защиты от артиллерийского или ракетного обстрела, в том числе с применением неуправляемых реактивных снарядов. По разным данным, в состав «Щита» входят зенитные управляемые ракеты, средства радиоэлектронной борьбы и даже боевой лазер. Впрочем, подробности такого рода отсутствуют. Остаются неизвестными и характеристики лазера – если, конечно, он действительно входит в состав комплекса.
В августе этого года АОИ сообщала о планах в отношении новых образцов, в том числе комплекса ПВО и ПРО «Маген Гедеон». На тот момент проводился анализ прошедших учений, необходимый для полной оценки действий личного состава и эффективности вооружений и техники – в том числе новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. По результатам такого анализа будут приняты новые решения, определяющие дальнейшее развитие сухопутных войск. В первую очередь, необходимо оценить реальные возможности бригады типа «Гедеон». Также нужно выявить необходимость массового применения комплексов «Щит Гедеона».
Тайное и явное
Из открытых источников известно, что в Израиле было разработано не менее двух или трех перспективных комплексов противоракетной обороны, способных поражать цели при помощи направленного лазерного луча большой мощности. Два образца такого вооружения демонстрировались, как минимум, в виде рекламных материалов, а третий пока может быть предметом споров. Точный состав комплекса «Маген Гедеон» остается неизвестным, и пока нельзя с уверенностью говорить, есть ли в его составе боевой лазер.
Средства комплекса "Керен Барзель" атакуют воздушный объект. Рисунок Rafael Advanced Defense Systems / rafael.co.il
Необходимо напомнить, что вооруженные силы Израиля обычно не торопятся раскрывать все сведения о своих новых разработках в области вооружения и военной техники. Среди прочего, это означает, что где-то на секретных израильских базах могут находиться новые боевые лазерные комплексы, о которых пока не знает широкая общественность. Впрочем, нельзя исключать и иной вариант: о новых комплексах не рассказывают по причине их отсутствия.
Так или иначе, точно известно, что Армия обороны Израиля давно проявляет большой интерес к перспективному лазерному оружию различного назначения. Создаются и, как минимум, доводятся до испытаний системы разных классов. При этом особый интерес командования, по очевидным причинам, привлекают комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, способные защитить войска или гражданские войска от мин, снарядов и неуправляемых ракет – уже привычной угрозы.
К сожалению, пока Израиль, по всей видимости, не может похвастаться особыми успехами в области лазерной ПРО. Первый проект стационарной и мобильной лазерной установок (M)THEL не устроил израильскую сторону, и дальнейшее его развитие осуществлялось американской промышленностью. Система «Керен Барзель» удостаивалась самых высоких оценок, но ее разработчики столкнулись с существенными трудностями, и перенесли сроки развертывания. Еще один комплекс, «Маген Гедеон», уже привлек внимание специалистов и общественности, но пока до конца не ясно, относится ли он к категории лазерного оружия.
Таким образом, на данный момент в составе противоракетной обороны Израиля эксплуатируются только ракетные комплексы. Иные системы, основанные на более смелых идеях, на вооружении отсутствуют. При этом сохраняются и некоторые проблемы. Так, лазерный комплекс «Керен Барзель» создается в качестве дополнения к системе «Железный купол», и до его постановки на вооружение последний остается без эффективного средства защиты ближней зоны.
Тем не менее, Израиль продолжает работы и в обозримом будущем может получить те или иные результаты. В течение нескольких следующих лет стоит ожидать сообщения о появлении совершенно новых лазерных комплексов ПРО или о завершении работ по уже известным проектам. Однако это произойдет только в будущем, а пока задачи защиты страны решают не футуристические и необычные, но надежные и проверенные ракетные комплексы.
По материалам сайтов:
http://rafael.co.il/
https://nytimes.com/
http://newsru.co.il/
https://defense-update.com/
https://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
https://bmpd.livejournal.com/
https://oleggranovsky.livejournal.com/
По известным данным, израильские специалисты занялись тематикой боевых лазеров в середине семидесятых годов. Незадолго до этого руководство армии и промышленности обсудило перспективы развития вооружений, и в 1974 году стартовала программа исследования лазерного вооружения. При участии компаний IAI и Rafael были исследованы основные аспекты подобного оружия и построены опытные образцы. Кроме того, удалось сделать выводы и определить перспективы всего направления.
В 1976 году в лаборатории испытали первый газодинамический лазер мощностью порядка 10 кВт. Позже началась разработка систем химического типа. Уже эти проекты позволили определить реальное будущее всего направления. В первую очередь, специалисты установили, что боевой лазер с достаточными характеристиками удастся создать только в отдаленном будущем – и лишь при благоприятном стечении обстоятельств. На определенное время от идеи лазерного оружия отказались.
Проект «Наутилус»
В середине девяностых годов Израиль вел исследования в области тактической ПРО. Планировалось создать новые противоракетные комплексы, способные защитить страну от неуправляемых ракет противника. С определенного времени рассматривались несколько способов перехвата баллистических целей. Одно из предложений такого рода предусматривало уничтожение цели при помощи лазера высокой мощности.
В июле 1996 года США и Израиль договорились о разработке совместного проекта перспективного боевого лазерного комплекса. Проект получил официальное обозначение THEL или MTHEL – (Mobile) Tactical High-Energy Laser. «Тактический высокоэнергетический лазер» также носил название Nautilus. Целью проекта было создание лазерного комплекса ПРО ближней зоны.
Соединенные Штаты в проекте представляла компания TRW (ныне входит в состав Northrop Grumman), от израильской стороны участвовала IAI. В соответствии с планами, уже в 1998 году должны были состояться первые «стрельбы», а годом позже готовый комплекс мог достичь состояния начальной оперативной готовности. Впрочем, проект оказался слишком сложным, из-за чего график работ был сорван, а готовый образец так и не поступил на вооружение.
THEL на боевой позиции. Рисунок Globalsecurity.org
В основе комплекса THEL / MTHEL лежал химический лазер, использующий фторид дейтерия. Это изделие должно было развивать мощность до 2 МВт, что, по расчетам, было достаточно для поражения артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в полете. При этом собственно лазер нуждался в наборе разнообразного дополнительного оснащения, обеспечивающего его работоспособность и решение поставленных боевых задач. Полный набор компонентов комплекса, согласно техническому заданию, мог выполняться в двух версиях: стационарной и мобильной.
В ходе первых испытаний использовался комплекс ПРО типа THEL, выполненный в виде стационарного сооружения с подвижным отражателем на крыше. Лазерная установка могла наводить луч в двух плоскостях и «обстреливать» цели в любой части верхней полусферы. Система зеркал на подвижной установке дополнялась оптико-электронными системами для поиска и сопровождения целей. Автоматика обеспечивала сопровождение цели с одновременной подсветкой боевым лазером. Передача тепловой энергии должна была разрушать объект-мишень.
Проект MTHEL предусматривал создание схожего комплекса, но в мобильной версии. Вся аппаратура такого боевого лазера должна была устанавливаться на полуприцепах. Изначально предлагалось использовать три таких шасси, но позже удалось упразднить два из них. При схожих боевых качествах, комплекс MTHEL имел очевидные преимущества перед стационарной системой. Он мог за минимальное время прибыть на указанную позицию и подготовиться к работе.
Разработка боевого лазерного комплекса для противоракетной обороны оказалась чрезмерно сложной, в результате чего участники проекта Nautilus быстро выбились из установленного графика. Опытный образец стационарного комплекса был построен только к концу девяностых годов. Испытания удалось начать едва ли не позже заданного срока достижения начальной оперативной готовности. Тем не менее, проект все же был завершен и доведен до стадии испытаний.
Начиная с 2000 года, опытный образец THEL регулярно решал поставленные задачи. Испытания начались с наведения лазерного луча на неподвижную цель с последующим ее уничтожением. Затем началась отработка средств сопровождения цели и наведения луча. Последний этап испытаний предусматривал боевую «стрельбу» по разным целям, в том числе имитирующим реальные угрозы. В соответствии с техническим заданием, изделие «Наутилус» должно было бороться с неуправляемыми ракетами и артиллерийскими снарядами, поэтому к испытаниям привлекли соответствующее вооружение.
Мобильный лазерный комплекс MTHEL. Рисунок Globalsecurity.org
Во время испытаний 2000-2001 года комплекс THEL смог успешно уничтожить в полете 28 неуправляемых ракет и 5 артиллерийских снарядов, двигавшихся по предсказуемым баллистическим траекториям. Мобильный вариант комплекса не строился и на полигон не выходил. Впрочем, перспективы комплекса MTHEL были ясны и без его испытаний.
Проверки комплекса завершились с определенными успехами, но новое оружие не заинтересовало потенциальных покупателей. Так, израильское командование раскритиковало его за сложность и дороговизну при весьма ограниченных характеристиках. В 2005 году Израиль вышел из проекта (M)THEL и отказался от дальнейшей поддержки работ. Вскоре началась разработка комплекса ПРО «Кипат Барзель» («Жлезный купол»), поражающего цели при помощи ракет-перехватчиков.
Компания TRW / Northrop Grumman самостоятельно продолжила развитие проекта THEL, в результате чего появилась система под названием Skyguard. Интересно, что через несколько лет после разрыва израильско-американского договора официальные лица Израиля стали упоминать возможность закупки готовых комплексов «Скайгард» для использования в своей ПРО. Впрочем, дальше разговоров дело не пошло, и на вооружение в итоге был принят комплекс «Кипат Барзель».
«Железный луч» для «Железного купола»
Комплекс противоракетной обороны «Железный купол» был поставлен на дежурство в 2011 году, и вскоре смог показать свои возможности. При всех своих преимуществах, эта система не лишена недостатков. К примеру, она не может поражать цели в ближней зоне диаметром 3-4 км, и потому нуждается в неком дополнении. Несколько лет назад стало известно, что мертвая зона «Купола» может быть перекрыта лазерными комплексами.
В начале 2014 года израильская компания Rafael впервые представила новый проект комплекса ПРО под названием «Керен Барзель» («Железный луч»). Предлагалось строительство мобильной системы на автомобильных шасси, способной при помощи лазерного луча поражать воздушные цели разных типов. В первую очередь, целями этого комплекса должны были стать ракеты, снаряды и мины. Также обеспечивался высокий потенциал при работе по беспилотным летательным аппаратам.
Комплекс "Керен Барзель" во время боевой работы. Рисунок Rafael Advanced Defense Systems / rafael.co.il
В состав комплекса «Керен Барзель», также известного как Iron Beam HELWS (High-Energy Laser Weapon System), включаются два грузовика с контейнерами, вмещающими лазерные установки. Используется твердотельный лазер высокой мощности (десятки или сотни киловатт), установленный на системе двухплоскостного наведения, управляемого цифровой аппаратурой. Для обнаружения целей предусматривается собственная радиолокационная станция. За взаимодействие компонентов комплекса отвечает командный пункт.
Комплекс «Железный луч» должен самостоятельно искать опасные объекты, а затем наводить на них один или два лазера. В зависимости от типа цели, для ее разрушения требуется передача тепловой энергии в течение нескольких секунд. Возможна одновременная «стрельба» двух лазеров по одному объекту. Максимальная дальность до цели определялась в 7 км.
Весной 2014 года сообщалось, что макетный образец комплекса «Керен Барзель» показал свои возможности и во время реальных испытаний сумел поразить свыше 90% учебных целей. Вскоре было объявлено, что комплекс удастся довести до серии и поставить в войска в течение ближайших двух лет. Впрочем, позже ситуация изменилась. В 2015 году примерный срок поступления на вооружение перенесли на начало следующего десятилетия. В дальнейшем лазерный комплекс ПРО Iron Beam HELWS неоднократно упоминался в израильской и зарубежной прессе, но новые сообщения об успехах проекта не публиковались.
«Щит Гедеона» для новых бригад
В этом году появились первые сообщения, согласно которым у Израиля может быть еще один лазерный комплекс противоракетной обороны тактического уровня. Пока о нем известно крайне мало, но и доступная информация представляет интерес. В частности, она может намекать на успешное завершение одного из существующих проектов либо говорить о разработке совершенно нового.
Реклама "Железного луча". Фото Oleggranovsky.livejournal.com
Летом этого года в Израиле прошли учения сухопутных войск, в ходе которых отрабатывалась новая структура бригады типа «Гедеон». Подобное соединение включает в себя танковые, пехотные и инженерные батальоны, а также подразделения обеспечения. Как сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля, в рамках этих учений впервые в полевых условиях были испытаны несколько перспективных образцов. Вместе с прочими изделиями проверку прошел комплекс противовоздушной и противоракетной обороны «Маген Гедеон» («Щит Гедеона»).
Согласно доступным данным, носящим отрывочный характер, комплекс «Маген Гедеон» представляет собой систему ПВО и ПРО для защиты от различных угроз бригады, действующей на переднем крае. Имеются средства для предотвращения или отражения авиационного удара, а также системы защиты от артиллерийского или ракетного обстрела, в том числе с применением неуправляемых реактивных снарядов. По разным данным, в состав «Щита» входят зенитные управляемые ракеты, средства радиоэлектронной борьбы и даже боевой лазер. Впрочем, подробности такого рода отсутствуют. Остаются неизвестными и характеристики лазера – если, конечно, он действительно входит в состав комплекса.
В августе этого года АОИ сообщала о планах в отношении новых образцов, в том числе комплекса ПВО и ПРО «Маген Гедеон». На тот момент проводился анализ прошедших учений, необходимый для полной оценки действий личного состава и эффективности вооружений и техники – в том числе новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. По результатам такого анализа будут приняты новые решения, определяющие дальнейшее развитие сухопутных войск. В первую очередь, необходимо оценить реальные возможности бригады типа «Гедеон». Также нужно выявить необходимость массового применения комплексов «Щит Гедеона».
Тайное и явное
Из открытых источников известно, что в Израиле было разработано не менее двух или трех перспективных комплексов противоракетной обороны, способных поражать цели при помощи направленного лазерного луча большой мощности. Два образца такого вооружения демонстрировались, как минимум, в виде рекламных материалов, а третий пока может быть предметом споров. Точный состав комплекса «Маген Гедеон» остается неизвестным, и пока нельзя с уверенностью говорить, есть ли в его составе боевой лазер.
Средства комплекса "Керен Барзель" атакуют воздушный объект. Рисунок Rafael Advanced Defense Systems / rafael.co.il
Необходимо напомнить, что вооруженные силы Израиля обычно не торопятся раскрывать все сведения о своих новых разработках в области вооружения и военной техники. Среди прочего, это означает, что где-то на секретных израильских базах могут находиться новые боевые лазерные комплексы, о которых пока не знает широкая общественность. Впрочем, нельзя исключать и иной вариант: о новых комплексах не рассказывают по причине их отсутствия.
Так или иначе, точно известно, что Армия обороны Израиля давно проявляет большой интерес к перспективному лазерному оружию различного назначения. Создаются и, как минимум, доводятся до испытаний системы разных классов. При этом особый интерес командования, по очевидным причинам, привлекают комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, способные защитить войска или гражданские войска от мин, снарядов и неуправляемых ракет – уже привычной угрозы.
К сожалению, пока Израиль, по всей видимости, не может похвастаться особыми успехами в области лазерной ПРО. Первый проект стационарной и мобильной лазерной установок (M)THEL не устроил израильскую сторону, и дальнейшее его развитие осуществлялось американской промышленностью. Система «Керен Барзель» удостаивалась самых высоких оценок, но ее разработчики столкнулись с существенными трудностями, и перенесли сроки развертывания. Еще один комплекс, «Маген Гедеон», уже привлек внимание специалистов и общественности, но пока до конца не ясно, относится ли он к категории лазерного оружия.
Таким образом, на данный момент в составе противоракетной обороны Израиля эксплуатируются только ракетные комплексы. Иные системы, основанные на более смелых идеях, на вооружении отсутствуют. При этом сохраняются и некоторые проблемы. Так, лазерный комплекс «Керен Барзель» создается в качестве дополнения к системе «Железный купол», и до его постановки на вооружение последний остается без эффективного средства защиты ближней зоны.
Тем не менее, Израиль продолжает работы и в обозримом будущем может получить те или иные результаты. В течение нескольких следующих лет стоит ожидать сообщения о появлении совершенно новых лазерных комплексов ПРО или о завершении работ по уже известным проектам. Однако это произойдет только в будущем, а пока задачи защиты страны решают не футуристические и необычные, но надежные и проверенные ракетные комплексы.
По материалам сайтов:
http://rafael.co.il/
https://nytimes.com/
http://newsru.co.il/
https://defense-update.com/
https://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
https://bmpd.livejournal.com/
https://oleggranovsky.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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