В Польше сравнили Россию с Третьим рейхом
В Польше во время телевизионного ток-шоу "Minęła 20" на польском государственном телеканале TVP (Telewizja Polska) во время обсуждения в прямом эфире инцидента в Керченском проливе добавил в название "Россия" символику нацистских карательных отрядов (руны "зиг"), передает РИА Новости
Гости в студии обсуждали в прямом эфире российско-украинский конфликт в Черном море на фоне портрета президента России Владимира Путина, стилизованного под логотип пестицида "Циклон Б". Кроме этого изображение главы российского государства было дополнено надписью на немецком языке "Achtung Russia!" (Внимание, Россия!"), в которой буквы ss были заменены на нацистские символы - руны "зиг".
Данный случай сравнения России с нацисткой Германией вызвал большой резонанс в Польше, многие посчитали это недопустимым. Кшиштоф Подгорски, польский публицист, заявил, что действия телеканала подпадают под действие сьатьи 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства, по которой предусматривается лишение свободы до пяти лет.
Однако не смотря на возмущение некоторых польских журналистов, Национальный совет по телерадиовещанию Польши, осуществляющий надзор за телерадиокомпаниями страны, не получил ни одной жалобы на прошедшее ток-шоу!
Гости в студии обсуждали в прямом эфире российско-украинский конфликт в Черном море на фоне портрета президента России Владимира Путина, стилизованного под логотип пестицида "Циклон Б". Кроме этого изображение главы российского государства было дополнено надписью на немецком языке "Achtung Russia!" (Внимание, Россия!"), в которой буквы ss были заменены на нацистские символы - руны "зиг".
Данный случай сравнения России с нацисткой Германией вызвал большой резонанс в Польше, многие посчитали это недопустимым. Кшиштоф Подгорски, польский публицист, заявил, что действия телеканала подпадают под действие сьатьи 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства, по которой предусматривается лишение свободы до пяти лет.
Однако не смотря на возмущение некоторых польских журналистов, Национальный совет по телерадиовещанию Польши, осуществляющий надзор за телерадиокомпаниями страны, не получил ни одной жалобы на прошедшее ток-шоу!
- Использованы фотографии:
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