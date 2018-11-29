Реакция Кремля на заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимого саммита снова, как только эта ситуация будет решена!

Мы не получали подтверждений, но если это так, то у президента России появляются несколько дополнительных часов для важных встреч в Аргентине.

Президент США Дональд Трамп в течение дня сделал несколько противоречащих друг другу твитов. Используя микроблог в качестве главной площадки для отражения своей позиции, хозяин Белого дома высказался по поводу встречи с российским президентом в ходе саммита G20 в Аргентине. Сначала Трамп заявил, что сложились благоприятные отношения для встречи с российским коллегой, но потом объявил, что Россия «не вернула катера Украине и не отпустила моряков», а потому «просит лиц, которые встречу готовили, её отменить».Трамп:На Украине майданные "элиты" это заявление Трампа в Твиттере встретили с воодушевлением. При этом в Киеве не могут толком объяснить, что конкретно от решения президента США выигрывает Украина?Ранее украинские СМИ со ссылкой на "юристов" объявили о том, что нескольких моряков с катеров-нарушителей госграницы России переправили из Симферополя в Москву. Россия официально эту информацию не подтверждает.Возвращаясь к твиту Трампа, следует добавить: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что официальных подтверждений об отмене встречи от американских представителей на данную минуту не поступало.Итоговая реакция Кремля, которую выразил руководитель пресс-службы президента, выглядит следующим образом: