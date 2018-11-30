Навальный и «спящие патриоты»

«Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам».

Давно нас Алексей не радовал ничем горяченьким, прямо уже скучновато стало. Дуэлянт Золотов слился, грусть и тоска? А вот нет! Пирожки с пылу-жару и почти что на шару! Очередная серия разоблачений от Навального и компании.И тут, кстати, почему-то желание хохмить и издеваться пропало напрочь. Потому что пришло понимание того, что дела серьезные на дворе объявились.Во многих СМИ, особенно не очень доброжелательно относящихся к власти и властным же СМИ, замелькало слово «спящие». Может, кто-то сериал не смотрел, так что перевод потребуется? А вот не вопрос!Итак, «спящим» называют заранее внедрённых в органы управления, силовые ведомства, СМИ агентов, ожидающих в «спящем режиме» команду на активные действия. После получения соответствующей команды «спящий» агент активизируется и начинает работать на благо своей стороны.Так вот, господина Брилева с его английским гражданством разоблачили не то чтобы вовремя, а просто хорошо, что разоблачили. Но главное даже не разоблачение Брилева, одного из ведущих телеведущих патриотического толка. Если бы он был один…Главное в истории то, что за Брилевым автоматом потянуло других. И сегодня просто возможно представить, насколько глубоко и как много "спящих" в средствах массовой информации.Да, сам Брилев ничего не отрицает. Ну есть у него гражданство страны, которая мягко говоря, исторически ненавидит Россию. А в стране этой есть элитная недвижимость на кругленькую сумму в 700 тысяч фунтов стерлингов.Понятно, что корреспондент и телеведущий таких денег заработать просто не в состоянии. Заработала его удачливая бизнес-леди и жена по совместительству. Правда, проекты, в которых официально фигурирует Ирина Брилева, в основном почему-то убыточны, но на квартирку Брилева заработала.Сам Брилев мало того, что подтвердил свое гражданство, он в этом не видит ничего такого. Дескать, сотрудник ФГУП (каковым является ТК «Россия») — не госслужащий. И по характеру работы доступа к гостайнам у Брилева нет.Ну что тут сказать… 66 миллионов за квартиру… Боже, храни королеву!Понятно, что от Брилева здесь мы такого не услышим. Наоборот, фраза о том, что «англичанка нам гадит» — это прямо «фишка».И еще нюансик. Уже вылилось в СМИ, что действительно, ФСБ и ФМС господин Брилев о своем втором гражданстве надлежащим образом известил, тут без вопросов. А вот злые языки из ВГТРК утверждают, что в правлении телеканала об этом ничего не было известно.Но это уже пусть работник и работодатель сами меж собой разбираются.Главное Песков уже озвучил. Наличие у Брилева британского гражданства «не может быть поводом для обвинений или критики». Так Песков сказал в интервью «Эху Москвы».Ну а что сказал Песков, мы знаем, кто подумал…Но снова позанудствую. Интересно, о каких таких «прозрачных источниках» финансирования покупки квартиры почти за миллион долларов говорил Брилев? И перед кем он отчитался? Перед российскими налоговиками или британскими?Я так понимаю, что перед британскими, иначе бы ему могли и не продать квартиренку. Там с этим строго.Но откуда миллион долларов у пусть и первостатейного телеведущего, все еще вопрос. И насколько миллион сопоставим с его заработком. То, что его жена, владелица убыточных предприятий, не могла заработать миллиончик – факт. Хотя… Может, потому и убыточные, что квартира куплена?Но вообще, то, что наш «телепатриот» имеет гражданство откровенно враждебного нам государства, с лихвой покрывает и перекрывает все его финансовые махинации.Соглашусь, кстати, что таких уж формальных нарушений в истории Брилева нет. Говорят, что соответствующие спецслужбы теперь кинулись проверять Брилева. Проверяют его контакты в Великобритании, которых Брилев наплодил во время долгосрочной командировки в эту страну, проверяют источники дохода, так как зарплата корреспондента явно не позволяла ему приобрести имущество в элитном районе Лондона.Конечно, тут два в одном. И гражданство, и квартирка. И все несколько непонятно, но ясно только одно: Брилев вполне мог попасть под крылышко кого-то или чего-то в Великобритании. Ну не мог же ему, как одному известному политическому деятелю, «бог подать» столько?Соответственно, наш патриотичный телеведущий вполне может оказаться не совсем тем, за кого мы его принимаем. Хотя нет, если сам Песков сказал, то нет, не окажется.Тем не менее, «спящий» такого уровня может быть более чем полезен спецслужбам такой «любящей» Россию страны, как Великобритании. Он, например, может в нужный момент озвучить должную трактовку какой-либо темы, особенно в прямом эфире, подать с нужным уклоном информацию, задать нужный вопрос в интервью.Может? Да конечно же!Происшествие с Брилевым всколыхнуло медиасреду, и посыпалась информация о подобных случаях, как ком с горы.И оказалась пренеприятная штука: в наших ведущих СМИ, не на последних ролях, просто куча иностранных граждан!Гражданством Великобритании давно облагодетельствован Константин Эрнст.Екатерина Андреева (Первый канал) имеет гражданство Черногории.Иван Ургант имеет гражданство Израиля.Владимир Познер — гражданин Франции и США.Максим Галкин — гражданин Кипра (вместе с женой Пугачевой).Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — граждане Франции.Отец и сын Масляковы имеют латвийский вид на жительство.И так можно продолжать до умопомрачения, а если перейти в стан крупных бизнесменов (олигархов же в стране нет), там вообще весь свет собрался.Но бизнесмены – они рабы своего капитала. А сотрудники СМИ?Интересно было бы узнать, сколько их, тех, кто одновременно служит двум господам? И который из двух предпочтительнее? Задачка для ФСБ, как ни крути.Кстати, такая мысль: наши реальные враги совершенно необязательно все сплошь трудятся на «Эхе Москвы» или «Дожде». Да и организация Навального, оказывается, может и пользу принести.«Спящие» вполне нормально могут быть ярыми (на словах) патриотами, работать в государственных СМИ, занимать посты в любых министерствах и ведомствах.И просто ждать команды.Вопрос только в том, кто, когда и на благо кого отдаст им приказ?И как бы не вышло, как в анекдоте: Лондон бомбить нельзя, там наши. Берлин бомбить нельзя, там тоже наши. Тель-Авив бомбить нельзя, там вообще все наши. Ну давайте по Воронежу вмажем, там точно наших нет!