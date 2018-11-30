Карибский кризис 2: северокорейские ракеты на Кубе?

После того как Куба и КНДР обменялись визитами высокопоставленных лиц (в ноябре 2018 года председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель посетил КНДР, а вскоре на Кубу приехал член Постоянного комитета Политбюро ЦК РПК Ким Ён Нам), среди экспертов, отслеживающих ситуацию в Корее, начались шутки: ну что, мол, «Карибский кризис-2»?Шутки шутками, но в ходе войн порой реализовывались варианты развития событий, которые до этого считались совершенно фантастическими. Собственно, и первый Карибский кризис тоже имел привкус фантастичности и нереальности. Потому, почему нет? Почему бы не рассмотреть возможность того, что КНДР может перебросить на Кубу некоторую часть своих ракет с ядерными боеголовками?Скажу сразу, что, на мой взгляд, сам по себе такой вариант кажется реализуемым при некоторых условиях, которые будут обговорены ниже. При этом сама по себе реализуемость вовсе не гарантирует того, что такой или подобный план будет в самом деле принят северокорейским командованием к выполнению. Скорее, это рассуждение о некоторых возможностях для КНДР.Первое условие, которое нужно ввести – северокорейских ракет на Кубе не может быть слишком много. Скорее, 3-5 пусковых установок. Боеготовых ракет и ядерных боеголовок в КНДР не так много (сколько точно – неизвестно, но по ряду оценок в диапазоне от 10-20 до 50-60 боеготовых зарядов; оценки отличаются крайне низкой точностью и очень большой гипотетичностью), а перевозка ракет и пусковых установок за океан и размещение их под носом у вероятного противника – дело опасное и трудное. Ракеты могут быть потеряны по дороге или захвачены, или еще по каким причинам не доберутся до Кубы. Риск для важнейшего стратегического вооружения должен быть разумным.Если подобное решение принимается, то, вероятно, отправка 3-5 пусковых установок – это разумный риск. Меньшее количество даст слишком слабый эффект, а большее количество трудно выделить для столь экстравагантной операции, трудно перевезти и резко возрастает риск их потери.3-5 ракет с боеголовками мощностью до 100-120 кт (столько имеют самый мощные северокорейские ядерные заряды, прошедшие испытания) – это для США не опрокидывающий, но шокирующий удар. Такая атака больше рассчитана не сколько на нанесение ущерба, сколько на подавление морального духа противника.Вариантов немного: это должна быть мобильная пусковая установка, которую легко спрятать в укрытии, а потом вывести на пусковую позицию. Потому тяжелые ракеты, требующие сооружения шахт или обустройства пусковых комплексов, отпадают. Американская разведка на дремлет, и везти на Кубу подозрительные крупные конструкции означает резко поднять риск провала всей операции.Из известного северокорейского ракетного арсенала для этой задачи подходит «Пуккыксон-1», которая в 2017 году выехала на парад на колесном полуприцепе. Эта ракета в первую очередь предназначалась для оснащения ракетной подводной лодки, и испытывалась именно в таком виде. Но ничто не препятствует создать наземный пусковой комплекс, мобильный или контейнерного исполнения.Второй кандидат на роль главного героя «Карибского кризиса-2» — это вторая модификация этой же ракеты: «Пуккыксон-2», в ТПК, установленном на восьмикатковом гусеничном тягаче. Весной 2017 года именно эта ракета сделала фурор, поскольку американцы и японцы не смогли отследить момент пуска и координаты пусковой установки, а потом долго не могли определить тип ракеты. Тихая истерика, бушевавшая около суток после пуска, была прервана сообщением ЦТАК, показавшей и ракету, и ее пуск во всей красе.Обе ракеты твердотопливные, что сокращает время подготовки к пуску до самого минимума. Дальность «Пуккыксон-1» определяется примерно в 1 тысячу км, для «Пуккыксон-2» — около 500 км. Немного, конечно. Но первая ракета добивает с позиций восточнее Гаваны до военно-морской базы Мэйпорт (у Джексонвилла, штат Флорида), где базируется ряд соединений и штаб 4-го флота США. Второй ракеты вполне хватит, чтобы поразить Майями.Выбор именно этих ракет определяется также весовыми характеристиками. Тяжелую ракету трудно привезти совершенно скрытно, для этого потребуется погрузка судна в северокорейском порту.Разумеется, можно использовать опыт первого Карибского кризиса, заключить ряд торговых договоров о поставке из КНДР промышленного оборудования на Кубу, в обмен на сахар, например. И в этом потоке станков, машин и оборудования поедут ракетные комплексы. Этот способ довольно надежен, но не исключает трудностей, связанных с тем, что северокорейские суда могут попытаться досмотреть на предмет подсанкционных грузов.Другой вариант связан с чистой контрабандой, и предусматривает перегрузку ракет и пусковых установок в море с северокорейского судна на борт другого судна, следующего под «удобным флагом» и потому вызывающего меньше подозрений, чем судно под флагом КНДР.Это может показаться фантастикой, но это вполне возможно. Существует класс судов (Heavy Lift Cargo Vessel), оснащенных очень грузоподъемными кранами для принятия на борт крупного и тяжелого оборудования (например, самолетов, карьерных самосвалов, турбин и генераторов, крупных нефтехимических установок).Среди них встречаются настоящие гиганты, способные поднимать, к примеру, 3000 тонн. Для реализации плана таких гигантов не нужно, достаточно судна с кранами с грузоподъемностью до 100 тонн. Это оценка исходит из того, что вес пусковой установки «Пуккыксон-2» составляет примерно 60-65 тонн, судя по тому, что она поставлена на восемь катков.Главная трудность в этой операции – найти и зафрахтовать такое судно, причем с капитаном и командой, готовой за наличные доллары плыть куда угодно и брать на борт все, что угодно. Американцы однажды всерьез рассматривали вариант доставки и взрыва ядерного взрывного устройства, например, в гавани Сан-Франциско. Причем сценарий предусматривал фрахт филиппинского судна и погрузку на него ядерного заряда в море, с подводной лодки или другого судна. К своему ужасу американцы поняли, что этот вариант намного реалистичнее, чем им представлялось ранее; за сотню тысяч долларов наличными очень многие филиппинские капитаны возьмутся за это дело. С судном для негабаритного груза придется повозиться, поскольку их меньше, и в основном они принадлежат европейским судовладельцам. Но, думаю, если постараться и не жалеть наличности, такое судно можно найти.Дальше это судно, приняв на борт пусковые установки с ракетами, должно их замаскировать и следовать на Кубу, желательно не заходя в какие-либо порты и не проходя судоходных каналов. В этом смысле наиболее подходящий маршрут лежит через Индийский океан, вокруг Южной Африки и далее через Атлантику. В порту или в канале можно «засветиться», даже случайно.Это непростая операция, в любом случае, требующая замысловатой легенды и большой обеспечивающей работы, чтобы судно с драгоценным грузом на борту беспрепятственно пересекло океан и ошвартовалось в каком-нибудь кубинском порту. На всякий случай на судне будет отряд северокорейского спецназа с заданием потопить корабль и груз в случае попытки захвата.Размещение ракет типа «Пуккыксон-2» на Кубе не вызывает особых затруднений. Им достаточно какого-нибудь укрытия, типа ангара, чтобы не было видно из космоса. Для пуска ракет они все равно выедут на специально подобранные площадки.Северокорейский отряд для этого дела немногочисленный: расчеты пусковых установок и спецназ для охраны. У них не будет других задач, кроме как выехать на позицию и произвести пуск. После этого можно пить ром.Этот вариант с переброской северокорейских ракет на Кубу имеет тот немаловажный аспект, что ракеты нельзя долго держать без дела, ибо возрастает риск обнаружения, утечки информации или просто случайной «засветки». Ракеты с боеголовками доставляются в рамках этого сценария для того, чтобы как можно быстрее пустить их в ход. Так что если американские спутники увидят на Кубе пусковые установки «Пуккыксон-2», то это будет означать, что война очень близко.