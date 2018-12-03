Ракетно-ядерный арсенал Пакистана. Когда у тебя всего один противник
Если для Индии есть и иные цели в ядерном сдерживании, кроме пакистанских "друзей", в первую очередь КНР, во вторую — США, то с Пакистаном иначе. Для нынешнего Исламабада Пекин — основной союзник, США — вроде бы то ли союзник, то ли сеньор, то ли враг, прикидывающийся другом, но вряд ли цель для ядерного оружия Пакистана даже в среднесрочной перспективе. Россия для Пакистана тоже не противник, несмотря на ее теплые многолетние отношения с Индией и сложные отношения в прошлом, ныне наши отношения достаточно активно развиваются, и в сфере ВТС тоже. Впрочем, проблема с Пакистаном в том, что для ядерной державы эта страна слишком нестабильна, как может оказаться нестабильной и ее внешняя политика. Так что сложно сказать, какие будут потом цели у ракетно-ядерного арсенала этой страны. Причем эта нестабильность, вызывающая серьезные опасения даже у Вашингтона, где в свое время разрабатывали (и наверняка обновляют) планы по захвату ядерных боеприпасов этой страны в кризисной ситуации, чтобы в руки каким экстремистам-салафитам не попали, при этом не является поводом для обструкции Пакистана. То есть это "непредсказуемой" и "нестабильной" КНДР нельзя иметь ядерное оружие. Которая сроду ни на кого не нападала и которая управляется более 70 лет кланом Кимов, какая уж тут "нестабильность"! А Пакистану вроде как можно. И Израилю можно, несмотря на довольно агрессивную политику.
Конечно, любая из двух сверхдержав "размажет" Пакистан вместе с его ядерным арсеналом без особенных проблем, но учитывать его наличие все равно нужно. Тем более что у этих ребят есть определенные амбиции (не очень обоснованные, как и у Индии).
Прежде всего у Пакистана нет "ядерной триады", то есть нет морской ядерной компоненты в дополнение к наземной и авиационной. Но, возможно, что-то появится в будущем. Пока что их ядерные носители в первую очередь наземные. То есть пусковые установки баллистических ракет от тактического уровня до уровня БРСД, и пусковые установки крылатых ракет. Ну и, разумеется, тактическая авиация с ядерными авиабомбами — они и были первыми носителями ядерного оружия Пакистана с момента его появления в 1998г. Хотя в реальности, скорее всего, попозже — вряд ли первые ядерные устройства этой страны можно было в удобоваримой форме подвесить под имевшиеся самолеты, им требовалось время для некоторой миниатюризации. Несмотря на достаточно высокий ежегодный налет в ВВС, авиационный парк Пакистана значительно более слабый и устаревший, нежели индийский, имеющий такие "бриллианты в короне", как наши Су-30МКИ. В настоящий момент парк боевых самолетов составляет 520 самолетов: примерно 100 китайско-пакистанско-российских (двигатель наш) легких истребителей JF-17A/B, 85 американских легких истребителей-бомбардировщиков F-16A/В/С/D, 80 французских легких истребителей Mirage-3 и 85 истребителей-бомбардировщиков Mirage-5 и 180 китайских F-7 (клон МиГ-21Ф-13) различных модификаций. В своих странах роль носителей ядерных бомб выполняли и F-16 и оба типа "Миражей", да и МиГ-21 в советских ВВС тоже являлся носителем. Но, с другой стороны, F-7 — не МиГ-21. Считается, что первым самолетом, получившим бомбу, стал у пакистанцев F-16 старых модификаций A/B. Мол, эти машины как воздушные бойцы, в общем, не впечатляют, а бомбу донести вполне могут, хотя соответствующее оборудование и его интеграцию в СУВ самолета пакистанцам пришлось делать самим. Более того, этим они здорово разозлили американцев, которые знали о ядерных амбициях своего союзника еще в 80-е, хотя и мирились с ними ввиду войны против СССР в Афганистане, где Исламабад играл важнейшую роль. Но самолеты продавались Исламабаду именно на условии неоснащения их в дальнейшем ядерными боеприпасами. И когда в США узнали, что подобные работы ведутся, поставки более современных версий F-16C/D были перекрыты. Впрочем, уже при Буше-младшем этот запрет отменили, потому что шла так называемая "война с террором" в Афганистане, и опять Исламабад стал нужен. Пакистанцы, впрочем, и эти машины частично под бомбу переоборудовали. Число переоборудованных машин неизвестно, но есть предположения, что, исходя из возведенных на авиабазах защитных сооружений и бункеров для временного хранения боеприпасов, ядерными носителями являются F-16A/В 38-го авиакрыла в Мушафе в 160км к северо-западу от второго по размеру пакистанского города Лахор. Там имеется две эскадрильи, 9-я "Гриффоны" и 11-я "Стрелы", которые и способны нести по одной авиабомбе на подфюзеляжном пилоне. Это 24 самолета. Возможно, и F-16C/D 39-го авиакрыла на авиабазе Шахбаз также могут нести бомбу, это одна 5-я эскадрилья "Соколы". Самолеты эти появились на базе после 2011г., а до этого в течении 7 лет интенсивно строились защитные сооружения, также намекающие на ядерный статус аэродрома. Впрочем, сами бомбы не хранятся на базах, а их держат в Сагодхе, в 10км от авиабазы Мушаф, там находится ядерный арсенал (считающийся защищенным по пакистано-индийским меркам, но уж точно не по нашим или американским). Вообще, слабая защищенность ядерного арсенала, как и невысокая оперативность как развертывания, так и применения, и недостаточно отлаженное надежное и быстрое управление ядерными силами — беда всех второ-третьеразрядных ядерных держав.
"Миражи" также считаются ядерными носителями, часть из тех, которые базируются вокруг крупнейшего города Карачи. Возможно, это одна или две эскадрильи из состава трехэскадрильного 32-го авиакрыла. Во всяком случае, хранилище, напоминающее ядерное, находится в 5км от авиабазы Масрур этого авиакрыла. Также "Миражи" сейчас являются испытательной платформой для крылатой ракеты воздушного базирования "Раад" (она же "Хатф-8"), дальностью до 300км. Возможно, станут и ее носителями, если, конечно, преклонный возраст не помешает. Несут ли бомбу китайские "узкоглазые клоны" МиГ-21 или новые JF-17 — неизвестно. Насчет последнего это весьма вероятно в будущем, ведь самолет собирается в Пакистане и оборудовать они могут его и сами, а Пекин может посмотреть сквозь пальцы (посмотрит ли Москва, поставляющая двигатели — это вопрос).
КР наземного базирования "Бабур"
Теперь о крылатых ракетах. В Пакистане разработана, испытана и примерно с 2014г. считается находящейся на вооружении КР наземного базирования "Бабур" ("Хатф-7"). Испытаний ее с 2005г. произведено порядка 12-13, дальность, которую для нее заявляет Пакистан, составляет 700-750 км, однако американские специалисты считают, что она меньше — не более 350км, российские же оценивают дальность в 450-500км. Существует три модификации этой КР — "Бабур-1", "Бабур-2" и "Бабур-3". Две первые модификации — наземного базирования, на пятиосной самоходной ПУ с 4 ракетами (ракеты сейчас запускаются из закрытых ТПК, а ранее были в полуоткрытых пусковых рамах, на ранних вариантах отработки ПУ). Пакистан утверждает, что КР последних модификаций обладают высокой точностью, оснащены приемником GPS/ГЛОНАСС, системой наведения по радиолокационной карте местности и цифровому снимку цели и могут нести как ядерную, так и обычную БЧ. Хотя есть ли на самом деле у них СБЧ, способна поместиться в достаточно малогабаритную полуторатонную КР с БЧ весом 400кг — неизвестно. Пакистанцы испытывают и противокорабельный вариант этой КР, но эффективность дальнобойных дозвуковых ПКР априори будет низкой на дальностях более 300-350км, американцы в свое время на этом "обожглись" с противокорабельным вариантом "Томагавка". Кстати, "Бабур" выглядит похоже весьма и на "Томагавк", и на нашу Х-55, и на китайскую КР DH-10. Считается, что Пакистан создавал ее на основе полученных с Украины Х-55 ранних версий. О "высоте" технологий в этом случае может говорить дальность, которая в разы меньше даже старой версии оригинала (а Х-55МС так и вовсе почти на порядок).
Пуск экспериментальной КР морского базирования "Бабур-3" с подводной погружной платформы
"Бабур-3" является пока что экспериментальной версией этой КР для запуска с подводной лодки. Пока что было только два, объявленных успешными, пуска в 2016 и 2018 годах, с погружаемой платформы. Пусков с ПЛ типа "Агоста-90В", на которых и хотят разместить это оружие, пока не было. Но до развертывания этому варианту "Бабура" еще далеко. Что до наземных "Бабуров", считается, они имеются только на базе Акро около Карачи, где имеется около дюжины четырехракетных СПУ, хранящихся в 6 относительно защищенных укрытиях-ангарах и подземное сооружение для хранения самих ракет.
Арсенал баллистических ракет у Пакистана достаточно обширен — по числу модификаций, конечно. Парк тактических и оперативно-тактических БР представлен двумя моделями, созданными недавно. Это БР "Наср" ("Хатф-9") с дальностью 60км, твердотопливная ракета массой 1200кг и несущая 400кг БЧ обычную, либо, как сообщают, мошностью менее килотонны. Это оружие заявлено пакистанцами как ответ на индийскую стратегию "Холодного старта" — блицкрига с помощью развернутых в мирное время танково-механизированных группировок численностью до 8-10 механизированных и танковых бригад вглубь пакистанской территории, целью которого является выход к густонаселенным районам Пакистана и его ядерным объектам, с целью недопущения применения им ядерного оружия, не применяя его, по возможности, самим. Своего рода "отряды разминирования ядерных мин", только не против мин, а против ракет. Индийцы рассчитывают, что противник не будет применять ТЯО на своей же земле (с чего бы ему так не делать — непонятно). Пакистанцы же применять его планируют, но — особо малой мощности. Считается, что есть 24 самоходных ПУ для ракет этого типа, по 4 ракеты на ПУ. Другой ОТР является "Абдали" ("Хатф-2") с дальностью 180км — также твердотопливная с полутонной БЧ и массой порядка 2 тонн. Она считается развернутой с 2017г., хотя разработка и испытания шли с перерывами аж с 1987г. Есть и более старая ОТР "Газнави" ("Хатф-3") с дальностью 290км, массой 6 тонн и несущая 700кг БЧ обычную либо ядерную. Это также твердотопливная БР, в настоящее время известно о 16 имеющихся на вооружении четырехосных самоходных пусковых этого комплекса. До сих пор на вооружении имеется и старейшая пакистанская ОТР "Хатф-1", изначально, еще в 80-е, бывшая НУР, и лишь в начале 2000-х ставшая управляемой ракетой с дальностью 100км. Но она считается сейчас исключительно неядерной.
Тактическая ракетная система "Наср"
Самой старой из имеющихся на вооружении твердотопливных БР, носителем СБЧ, явлется "Шахин-1" ("Хатф-4"), 750км дальности, массой 9.5 или 10т (в варианте "Шахин-1А" с дальностью 900км), находящаяся на вооружении с 2003г. Оба варианта способны доставлять к цели обычную фугасную или кассетную БЧ или же СБЧ массой до 1 тонны. На вооружении имеется 16 четырехосных СПУ, таких же практически, как и для ОТР "Газнави", размещенных в трех районах Пакистана. Следующий "Шахин-2" ("Хатф-6") — уже является двухступенчатой твердотопливной БРСД массой 25т и дальностью, заявленной Пакистаном как 2000км, а западными специалистами оцененной как 1500км. Она также несет БЧ массой в тонну, и тоже отделяемую — это реализовано на всех "Шахинах". Про "Шахин-2" пакистанские правительственные и научные деятели рассказывают также сказки, что его отделяемая ГЧ является маневрирующей — но относиться к этому нужно так же, как к индийской похвальбе на аналогичные темы. Равно как и к рассказам о "хирургической точности" этой ракеты. Но подруливание аэродинамическими поверхностями на отделяемой ГЧ для повышения точности, в теории, может быть реализовано. Как и наличие ГСН на каких-то вариантах ракет — у КНДР подобные ОТР и БРМД имеются, есть теперь и у Ирана и даже испытаны в боевых условиях в Сирии. А у пакистанцев тесные связи с КНДР, а у тех — с Ираном.
БРСД "Шахин-2"
Но маневрирование на траектории с целью противодействия ПРО — это совсем другое и пакистанцы этого реализовать не смогли бы. Еще вчера Пакистан передирал китайские экспортные проекты (БРМД М-9 и ОТР М-11, послужившие основой для ряда вышеописанных систем) — а сегодня уже маневрирующие головные части на вооружение ставит, как Россия? Нет, конечно. Реальность вообще часто отличается от рассказов пакистанцев и индийцев о своем ракетно-ядерном оружии, да и не только их. Но на сегодняшний день эта БРСД является самой дальнобойной из имеющихся у Пакистана на вооружении. Имеется порядка дюжины самоходных шестиосных ПУ, комплекс состоит на вооружении примерно с 2014г., хотя это событие обещали куда раньше.
Вершиной пакистанского ракетного творчества является "Шахин-3" ("Хатф-10"), БРСД дальностью 2750км, также двухступенчатая. Но пока что эта БРСД находится на испытаниях, пока было лишь два пуска в 2015г. и даже на бумаге официально на вооружение не принималась. Радиус ее позволяет накрывать любые цели в Индии с большей части территории Пакистана, однако, Исламабад возжелал иметь ракету с таким радиусом для того, чтобы поражать еще и Никобарские и Андаманские острова Индии, где, по их мнению, могут быть размещены угрожающие Пакистану вооружения. Правда, чтобы поражать эти острова, ракеты должны быть размещены в самых юго-восточных районах страны, у индийской границы, что, конечно, делает такое размещение опасным, в том числе в свете стратегии "Холодного старта". С другой стороны, "Шахин-3", размещенный в провинции Белуджистан (где тоже опасно размещать такое оружие, ввиду сложностей с местным населением), способен достать и до Израиля, что вызывает беспокойство последнего. Все же, Пакистан любит обозначать себя "первой исламской ядерной державой", и если сейчас ему нет дела до Израиля, то мало ли, что случится лет через 10? Пакистанцы утверждают, что для этой БРСД разрабатывают и разделяющуюся ГЧ с боевыми блоками индивидуального наведения, но это также, в общем, пропаганда — и ядерных боеприпасов нужной степени миниатюризации нет, и опыта подобных работ. Если разрабатывают, то это очень-очень надолго. Китай с ними технологиями по этому вопросу не поделится — китайцам тоже не особенно есть, чем тут похвалиться, хотя первые РГЧ ИН в Китае и созданы, наконец. Не прошло и 40 лет, как обещали это сделать.
БРСД "Шахин-3". Как мы видим, конструкция достаточно примитивна, в частности, аэродинамические рули на первой ступени выглядят архаично для крупной БР
Все вышеописанные БР были твердотопливными. Но у пакистанцев есть и жидкостные системы, разумеется, без капсуляции баков и тому подобного, это весьма примитивные системы, требующие заправки за несколько часов до пуска, способные некоторое время провести в заправленном состоянии, но в целом, отличающиеся крайне низкой оперативностью применения и выживаемостью. Впрочем, даже твердотопливные системы такой страны как Китай в плане гибкости, оперативности применения, отработанности вопросов боевого патрулирования и многого другого у специалистов наших РВСН, служащих на "Тополях", "Тополях-М" или "Ярс"/"Ярс-С" в подвижном исполнении, вызывают улыбку. Что уж говорить о третьеразрядных ядерных державах. Но и противник у них такой же.
Очень неприятное для пакистанцев сравнение внешнего вида их ракет с китайскими изделиями, от их индийских "друзей"
Жидкостными системами являются БР "Гхаури-1" ("Хатф-5") весом 15 тонн и дальностью 1250км и БРСД "Гхаури-2" ("Хатф-5А"), весом 17.8т и дальностью до 1800км. Оба типа несут отделяемую ГЧ весом 1200кг. Ракеты этого типа были одними из первых, поставленных на вооружение в Пакистане, и создавались явно на случай, если с твердотопливной программой будут проблемы. Созданы эти ракеты на базе северокорейских технологий, таких, как БР "Родонг-1", которая, в общем, является сильно переразмеренным советским "Эльбрусом" Р-17М. На вооружении имеется 24 самоходных пусковых установки, размещенные в защищенных укрытиях. Но не все ракеты имеют ядерное оснащение, как и на других пакистанских системах, есть и обычные БЧ. Суммарно, пакистанский парк самоходных пусковых установок для БР классов от тактических ракет до средней дальности может быть оценен в 90-100 единиц.
БРСД "Гхаури-2" перед первым испытанием
Разумеется, ни о каких комплексах средств преодоления ПРО в Пакистане речи пока не идет, хотя, возможно, на новейшем "Шахине" что-то примитивное и может быть, но пакистанцы этим не хвастались. Что странно, учитывая вышеизложенное. Нет и налаженной системы районов боевого патрулирования, с подготовленными скрытыми позициями для дежурства, откуда возможно произвести пуск. Разумеется, о пуске с любой точки маршрута тоже не слышали. Но точно так же обстоит дело и у Индии — мобильные носители, в основном, рассчитаны на пуск с площадки неподалеку от защищенного укрытия или тоннеля. Хотя в кризисный период, вероятно, могут быть переведены заранее на запасные позиции. В целом это достаточно ущербный подход (как и система защищенных тоннелей, где ракеты могут быть просто похоронены противником), но учитывая примерно равный низкий класс противников, им и так сойдет.
Какие именно ядерные заряды стоят на пакистанских носителях? Считается, что Пакистан не производит пока ни ядерных зарядов с тритиевым усилением, ни термоядерных зарядов, и мощность его зарядов ограничивается десятками килотонн. И вообще, в основном, производит урановые заряды, потому что высокообогащенного урана у него намного больше, чем плутония — 3100кг высокообогащенного до оружейного уровня урана и 190кг плутония, разумеется, оценочно. Этого хватит на 200-300 ядерных зарядов. Но, разумеется, столько у них нет. Есть разные оценки численности ядерного арсенала Пакистана — от 60-80 (американская разведка) до 90-100 зарядов по нашим оценкам и даже 130-140 (вездесущий Х. Кристенсен, хотя его оценкам верить сложно — он просто посчитал все носители и зачёл за каждым по заряду, хотя значительная часть имеет обычные БЧ). Нет сомнений, что пакистанцы продолжают наращивать арсенал, и есть разные оценки этого темпа — от 5 единиц в год до 10-15. И разные оценки той численности арсенала, которую Пакистан хочет достичь в итоге как достаточную для себя. Это и 200 зарядов, и 220-240, и даже более. Хотя, завышенные оценки вряд ли имеют под собой реальную почву. Ядерное оружие, даже примитивное, это дорого, а Пакистан куда беднее крайне небогатой Индии, и имеет значительно меньшее население. Поэтому, весьма вероятно, что Пакистан обгонит в "официальной" ядерной пятерке стран Великобританию, но ни Францию, ни тем более Китай догонять и не попытается. Да и большой арсенал и охранять сложнее, особенно развернутым на носителях. А ситуация в Пакистане сложная, в том числе и с терроризмом, и в Исламабаде понимают, что утрата ядерных материалов и, тем более, зарядов и попадание их в руки террористов — недопустимы, великие ядерные державы и сверхдержавы этого так не оставят. Пусть и вряд ли даже примитивный заряд террористы смогли бы привести в действие — это не голливудский фильм, где такое сплошь и рядом. В Пакистане или КНДР к вопросам ядерной безопасности отношение достаточно серьезное.
Не очень верится и в возможность "продажи" пакистанцами ядерного оружия саудовцам, о чем ходит немало спекуляций. Несмотря на тесные связи и финансовую подпитку от Эр-Рияда, пакистанцы понимают, что у саудовцев подобная информация удержится не дольше, чем вода в решете, и им эта сделка отольется слезками. И когда им надо, пакистанцы красиво "прокатывали" саудовцев, например, как было со вторжением в Йемен. А тут вопрос куда серьезнее, чем перманентное многолетнее коалиционное получение по разным частям тела от босоногих парней.
Конечно, любая из двух сверхдержав "размажет" Пакистан вместе с его ядерным арсеналом без особенных проблем, но учитывать его наличие все равно нужно. Тем более что у этих ребят есть определенные амбиции (не очень обоснованные, как и у Индии).
Прежде всего у Пакистана нет "ядерной триады", то есть нет морской ядерной компоненты в дополнение к наземной и авиационной. Но, возможно, что-то появится в будущем. Пока что их ядерные носители в первую очередь наземные. То есть пусковые установки баллистических ракет от тактического уровня до уровня БРСД, и пусковые установки крылатых ракет. Ну и, разумеется, тактическая авиация с ядерными авиабомбами — они и были первыми носителями ядерного оружия Пакистана с момента его появления в 1998г. Хотя в реальности, скорее всего, попозже — вряд ли первые ядерные устройства этой страны можно было в удобоваримой форме подвесить под имевшиеся самолеты, им требовалось время для некоторой миниатюризации. Несмотря на достаточно высокий ежегодный налет в ВВС, авиационный парк Пакистана значительно более слабый и устаревший, нежели индийский, имеющий такие "бриллианты в короне", как наши Су-30МКИ. В настоящий момент парк боевых самолетов составляет 520 самолетов: примерно 100 китайско-пакистанско-российских (двигатель наш) легких истребителей JF-17A/B, 85 американских легких истребителей-бомбардировщиков F-16A/В/С/D, 80 французских легких истребителей Mirage-3 и 85 истребителей-бомбардировщиков Mirage-5 и 180 китайских F-7 (клон МиГ-21Ф-13) различных модификаций. В своих странах роль носителей ядерных бомб выполняли и F-16 и оба типа "Миражей", да и МиГ-21 в советских ВВС тоже являлся носителем. Но, с другой стороны, F-7 — не МиГ-21. Считается, что первым самолетом, получившим бомбу, стал у пакистанцев F-16 старых модификаций A/B. Мол, эти машины как воздушные бойцы, в общем, не впечатляют, а бомбу донести вполне могут, хотя соответствующее оборудование и его интеграцию в СУВ самолета пакистанцам пришлось делать самим. Более того, этим они здорово разозлили американцев, которые знали о ядерных амбициях своего союзника еще в 80-е, хотя и мирились с ними ввиду войны против СССР в Афганистане, где Исламабад играл важнейшую роль. Но самолеты продавались Исламабаду именно на условии неоснащения их в дальнейшем ядерными боеприпасами. И когда в США узнали, что подобные работы ведутся, поставки более современных версий F-16C/D были перекрыты. Впрочем, уже при Буше-младшем этот запрет отменили, потому что шла так называемая "война с террором" в Афганистане, и опять Исламабад стал нужен. Пакистанцы, впрочем, и эти машины частично под бомбу переоборудовали. Число переоборудованных машин неизвестно, но есть предположения, что, исходя из возведенных на авиабазах защитных сооружений и бункеров для временного хранения боеприпасов, ядерными носителями являются F-16A/В 38-го авиакрыла в Мушафе в 160км к северо-западу от второго по размеру пакистанского города Лахор. Там имеется две эскадрильи, 9-я "Гриффоны" и 11-я "Стрелы", которые и способны нести по одной авиабомбе на подфюзеляжном пилоне. Это 24 самолета. Возможно, и F-16C/D 39-го авиакрыла на авиабазе Шахбаз также могут нести бомбу, это одна 5-я эскадрилья "Соколы". Самолеты эти появились на базе после 2011г., а до этого в течении 7 лет интенсивно строились защитные сооружения, также намекающие на ядерный статус аэродрома. Впрочем, сами бомбы не хранятся на базах, а их держат в Сагодхе, в 10км от авиабазы Мушаф, там находится ядерный арсенал (считающийся защищенным по пакистано-индийским меркам, но уж точно не по нашим или американским). Вообще, слабая защищенность ядерного арсенала, как и невысокая оперативность как развертывания, так и применения, и недостаточно отлаженное надежное и быстрое управление ядерными силами — беда всех второ-третьеразрядных ядерных держав.
"Миражи" также считаются ядерными носителями, часть из тех, которые базируются вокруг крупнейшего города Карачи. Возможно, это одна или две эскадрильи из состава трехэскадрильного 32-го авиакрыла. Во всяком случае, хранилище, напоминающее ядерное, находится в 5км от авиабазы Масрур этого авиакрыла. Также "Миражи" сейчас являются испытательной платформой для крылатой ракеты воздушного базирования "Раад" (она же "Хатф-8"), дальностью до 300км. Возможно, станут и ее носителями, если, конечно, преклонный возраст не помешает. Несут ли бомбу китайские "узкоглазые клоны" МиГ-21 или новые JF-17 — неизвестно. Насчет последнего это весьма вероятно в будущем, ведь самолет собирается в Пакистане и оборудовать они могут его и сами, а Пекин может посмотреть сквозь пальцы (посмотрит ли Москва, поставляющая двигатели — это вопрос).
КР наземного базирования "Бабур"
Теперь о крылатых ракетах. В Пакистане разработана, испытана и примерно с 2014г. считается находящейся на вооружении КР наземного базирования "Бабур" ("Хатф-7"). Испытаний ее с 2005г. произведено порядка 12-13, дальность, которую для нее заявляет Пакистан, составляет 700-750 км, однако американские специалисты считают, что она меньше — не более 350км, российские же оценивают дальность в 450-500км. Существует три модификации этой КР — "Бабур-1", "Бабур-2" и "Бабур-3". Две первые модификации — наземного базирования, на пятиосной самоходной ПУ с 4 ракетами (ракеты сейчас запускаются из закрытых ТПК, а ранее были в полуоткрытых пусковых рамах, на ранних вариантах отработки ПУ). Пакистан утверждает, что КР последних модификаций обладают высокой точностью, оснащены приемником GPS/ГЛОНАСС, системой наведения по радиолокационной карте местности и цифровому снимку цели и могут нести как ядерную, так и обычную БЧ. Хотя есть ли на самом деле у них СБЧ, способна поместиться в достаточно малогабаритную полуторатонную КР с БЧ весом 400кг — неизвестно. Пакистанцы испытывают и противокорабельный вариант этой КР, но эффективность дальнобойных дозвуковых ПКР априори будет низкой на дальностях более 300-350км, американцы в свое время на этом "обожглись" с противокорабельным вариантом "Томагавка". Кстати, "Бабур" выглядит похоже весьма и на "Томагавк", и на нашу Х-55, и на китайскую КР DH-10. Считается, что Пакистан создавал ее на основе полученных с Украины Х-55 ранних версий. О "высоте" технологий в этом случае может говорить дальность, которая в разы меньше даже старой версии оригинала (а Х-55МС так и вовсе почти на порядок).
Пуск экспериментальной КР морского базирования "Бабур-3" с подводной погружной платформы
"Бабур-3" является пока что экспериментальной версией этой КР для запуска с подводной лодки. Пока что было только два, объявленных успешными, пуска в 2016 и 2018 годах, с погружаемой платформы. Пусков с ПЛ типа "Агоста-90В", на которых и хотят разместить это оружие, пока не было. Но до развертывания этому варианту "Бабура" еще далеко. Что до наземных "Бабуров", считается, они имеются только на базе Акро около Карачи, где имеется около дюжины четырехракетных СПУ, хранящихся в 6 относительно защищенных укрытиях-ангарах и подземное сооружение для хранения самих ракет.
Арсенал баллистических ракет у Пакистана достаточно обширен — по числу модификаций, конечно. Парк тактических и оперативно-тактических БР представлен двумя моделями, созданными недавно. Это БР "Наср" ("Хатф-9") с дальностью 60км, твердотопливная ракета массой 1200кг и несущая 400кг БЧ обычную, либо, как сообщают, мошностью менее килотонны. Это оружие заявлено пакистанцами как ответ на индийскую стратегию "Холодного старта" — блицкрига с помощью развернутых в мирное время танково-механизированных группировок численностью до 8-10 механизированных и танковых бригад вглубь пакистанской территории, целью которого является выход к густонаселенным районам Пакистана и его ядерным объектам, с целью недопущения применения им ядерного оружия, не применяя его, по возможности, самим. Своего рода "отряды разминирования ядерных мин", только не против мин, а против ракет. Индийцы рассчитывают, что противник не будет применять ТЯО на своей же земле (с чего бы ему так не делать — непонятно). Пакистанцы же применять его планируют, но — особо малой мощности. Считается, что есть 24 самоходных ПУ для ракет этого типа, по 4 ракеты на ПУ. Другой ОТР является "Абдали" ("Хатф-2") с дальностью 180км — также твердотопливная с полутонной БЧ и массой порядка 2 тонн. Она считается развернутой с 2017г., хотя разработка и испытания шли с перерывами аж с 1987г. Есть и более старая ОТР "Газнави" ("Хатф-3") с дальностью 290км, массой 6 тонн и несущая 700кг БЧ обычную либо ядерную. Это также твердотопливная БР, в настоящее время известно о 16 имеющихся на вооружении четырехосных самоходных пусковых этого комплекса. До сих пор на вооружении имеется и старейшая пакистанская ОТР "Хатф-1", изначально, еще в 80-е, бывшая НУР, и лишь в начале 2000-х ставшая управляемой ракетой с дальностью 100км. Но она считается сейчас исключительно неядерной.
Тактическая ракетная система "Наср"
Самой старой из имеющихся на вооружении твердотопливных БР, носителем СБЧ, явлется "Шахин-1" ("Хатф-4"), 750км дальности, массой 9.5 или 10т (в варианте "Шахин-1А" с дальностью 900км), находящаяся на вооружении с 2003г. Оба варианта способны доставлять к цели обычную фугасную или кассетную БЧ или же СБЧ массой до 1 тонны. На вооружении имеется 16 четырехосных СПУ, таких же практически, как и для ОТР "Газнави", размещенных в трех районах Пакистана. Следующий "Шахин-2" ("Хатф-6") — уже является двухступенчатой твердотопливной БРСД массой 25т и дальностью, заявленной Пакистаном как 2000км, а западными специалистами оцененной как 1500км. Она также несет БЧ массой в тонну, и тоже отделяемую — это реализовано на всех "Шахинах". Про "Шахин-2" пакистанские правительственные и научные деятели рассказывают также сказки, что его отделяемая ГЧ является маневрирующей — но относиться к этому нужно так же, как к индийской похвальбе на аналогичные темы. Равно как и к рассказам о "хирургической точности" этой ракеты. Но подруливание аэродинамическими поверхностями на отделяемой ГЧ для повышения точности, в теории, может быть реализовано. Как и наличие ГСН на каких-то вариантах ракет — у КНДР подобные ОТР и БРМД имеются, есть теперь и у Ирана и даже испытаны в боевых условиях в Сирии. А у пакистанцев тесные связи с КНДР, а у тех — с Ираном.
БРСД "Шахин-2"
Но маневрирование на траектории с целью противодействия ПРО — это совсем другое и пакистанцы этого реализовать не смогли бы. Еще вчера Пакистан передирал китайские экспортные проекты (БРМД М-9 и ОТР М-11, послужившие основой для ряда вышеописанных систем) — а сегодня уже маневрирующие головные части на вооружение ставит, как Россия? Нет, конечно. Реальность вообще часто отличается от рассказов пакистанцев и индийцев о своем ракетно-ядерном оружии, да и не только их. Но на сегодняшний день эта БРСД является самой дальнобойной из имеющихся у Пакистана на вооружении. Имеется порядка дюжины самоходных шестиосных ПУ, комплекс состоит на вооружении примерно с 2014г., хотя это событие обещали куда раньше.
Вершиной пакистанского ракетного творчества является "Шахин-3" ("Хатф-10"), БРСД дальностью 2750км, также двухступенчатая. Но пока что эта БРСД находится на испытаниях, пока было лишь два пуска в 2015г. и даже на бумаге официально на вооружение не принималась. Радиус ее позволяет накрывать любые цели в Индии с большей части территории Пакистана, однако, Исламабад возжелал иметь ракету с таким радиусом для того, чтобы поражать еще и Никобарские и Андаманские острова Индии, где, по их мнению, могут быть размещены угрожающие Пакистану вооружения. Правда, чтобы поражать эти острова, ракеты должны быть размещены в самых юго-восточных районах страны, у индийской границы, что, конечно, делает такое размещение опасным, в том числе в свете стратегии "Холодного старта". С другой стороны, "Шахин-3", размещенный в провинции Белуджистан (где тоже опасно размещать такое оружие, ввиду сложностей с местным населением), способен достать и до Израиля, что вызывает беспокойство последнего. Все же, Пакистан любит обозначать себя "первой исламской ядерной державой", и если сейчас ему нет дела до Израиля, то мало ли, что случится лет через 10? Пакистанцы утверждают, что для этой БРСД разрабатывают и разделяющуюся ГЧ с боевыми блоками индивидуального наведения, но это также, в общем, пропаганда — и ядерных боеприпасов нужной степени миниатюризации нет, и опыта подобных работ. Если разрабатывают, то это очень-очень надолго. Китай с ними технологиями по этому вопросу не поделится — китайцам тоже не особенно есть, чем тут похвалиться, хотя первые РГЧ ИН в Китае и созданы, наконец. Не прошло и 40 лет, как обещали это сделать.
БРСД "Шахин-3". Как мы видим, конструкция достаточно примитивна, в частности, аэродинамические рули на первой ступени выглядят архаично для крупной БР
Все вышеописанные БР были твердотопливными. Но у пакистанцев есть и жидкостные системы, разумеется, без капсуляции баков и тому подобного, это весьма примитивные системы, требующие заправки за несколько часов до пуска, способные некоторое время провести в заправленном состоянии, но в целом, отличающиеся крайне низкой оперативностью применения и выживаемостью. Впрочем, даже твердотопливные системы такой страны как Китай в плане гибкости, оперативности применения, отработанности вопросов боевого патрулирования и многого другого у специалистов наших РВСН, служащих на "Тополях", "Тополях-М" или "Ярс"/"Ярс-С" в подвижном исполнении, вызывают улыбку. Что уж говорить о третьеразрядных ядерных державах. Но и противник у них такой же.
Очень неприятное для пакистанцев сравнение внешнего вида их ракет с китайскими изделиями, от их индийских "друзей"
Жидкостными системами являются БР "Гхаури-1" ("Хатф-5") весом 15 тонн и дальностью 1250км и БРСД "Гхаури-2" ("Хатф-5А"), весом 17.8т и дальностью до 1800км. Оба типа несут отделяемую ГЧ весом 1200кг. Ракеты этого типа были одними из первых, поставленных на вооружение в Пакистане, и создавались явно на случай, если с твердотопливной программой будут проблемы. Созданы эти ракеты на базе северокорейских технологий, таких, как БР "Родонг-1", которая, в общем, является сильно переразмеренным советским "Эльбрусом" Р-17М. На вооружении имеется 24 самоходных пусковых установки, размещенные в защищенных укрытиях. Но не все ракеты имеют ядерное оснащение, как и на других пакистанских системах, есть и обычные БЧ. Суммарно, пакистанский парк самоходных пусковых установок для БР классов от тактических ракет до средней дальности может быть оценен в 90-100 единиц.
БРСД "Гхаури-2" перед первым испытанием
Разумеется, ни о каких комплексах средств преодоления ПРО в Пакистане речи пока не идет, хотя, возможно, на новейшем "Шахине" что-то примитивное и может быть, но пакистанцы этим не хвастались. Что странно, учитывая вышеизложенное. Нет и налаженной системы районов боевого патрулирования, с подготовленными скрытыми позициями для дежурства, откуда возможно произвести пуск. Разумеется, о пуске с любой точки маршрута тоже не слышали. Но точно так же обстоит дело и у Индии — мобильные носители, в основном, рассчитаны на пуск с площадки неподалеку от защищенного укрытия или тоннеля. Хотя в кризисный период, вероятно, могут быть переведены заранее на запасные позиции. В целом это достаточно ущербный подход (как и система защищенных тоннелей, где ракеты могут быть просто похоронены противником), но учитывая примерно равный низкий класс противников, им и так сойдет.
Какие именно ядерные заряды стоят на пакистанских носителях? Считается, что Пакистан не производит пока ни ядерных зарядов с тритиевым усилением, ни термоядерных зарядов, и мощность его зарядов ограничивается десятками килотонн. И вообще, в основном, производит урановые заряды, потому что высокообогащенного урана у него намного больше, чем плутония — 3100кг высокообогащенного до оружейного уровня урана и 190кг плутония, разумеется, оценочно. Этого хватит на 200-300 ядерных зарядов. Но, разумеется, столько у них нет. Есть разные оценки численности ядерного арсенала Пакистана — от 60-80 (американская разведка) до 90-100 зарядов по нашим оценкам и даже 130-140 (вездесущий Х. Кристенсен, хотя его оценкам верить сложно — он просто посчитал все носители и зачёл за каждым по заряду, хотя значительная часть имеет обычные БЧ). Нет сомнений, что пакистанцы продолжают наращивать арсенал, и есть разные оценки этого темпа — от 5 единиц в год до 10-15. И разные оценки той численности арсенала, которую Пакистан хочет достичь в итоге как достаточную для себя. Это и 200 зарядов, и 220-240, и даже более. Хотя, завышенные оценки вряд ли имеют под собой реальную почву. Ядерное оружие, даже примитивное, это дорого, а Пакистан куда беднее крайне небогатой Индии, и имеет значительно меньшее население. Поэтому, весьма вероятно, что Пакистан обгонит в "официальной" ядерной пятерке стран Великобританию, но ни Францию, ни тем более Китай догонять и не попытается. Да и большой арсенал и охранять сложнее, особенно развернутым на носителях. А ситуация в Пакистане сложная, в том числе и с терроризмом, и в Исламабаде понимают, что утрата ядерных материалов и, тем более, зарядов и попадание их в руки террористов — недопустимы, великие ядерные державы и сверхдержавы этого так не оставят. Пусть и вряд ли даже примитивный заряд террористы смогли бы привести в действие — это не голливудский фильм, где такое сплошь и рядом. В Пакистане или КНДР к вопросам ядерной безопасности отношение достаточно серьезное.
Не очень верится и в возможность "продажи" пакистанцами ядерного оружия саудовцам, о чем ходит немало спекуляций. Несмотря на тесные связи и финансовую подпитку от Эр-Рияда, пакистанцы понимают, что у саудовцев подобная информация удержится не дольше, чем вода в решете, и им эта сделка отольется слезками. И когда им надо, пакистанцы красиво "прокатывали" саудовцев, например, как было со вторжением в Йемен. А тут вопрос куда серьезнее, чем перманентное многолетнее коалиционное получение по разным частям тела от босоногих парней.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного Обозрения"
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