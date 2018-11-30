В Израиле: Сообщения о сбитом сирийцами самолёте являются ложными

Сообщения о повреждении израильского самолёта, о том, что он был сбит, а также о поражении иных израильских воздушных целей, не соответствуют действительности.

Средства массовой информации Сирии сообщают об атаке столичной провинции Дамаск, осуществлённой Израилем. Сирийским ПВО удалось перехватить несколько израильских ракет. При этом в сообщениях заявлено, что средствами ПВО удалось сбить один из самолётов ВВС ЦАХАЛ. Если ранее пресс-служба ЦАХАЛ от каких-либо комментариев заявлений сирийских СМИ воздерживалась, то теперь комментарий появился практически сразу же после публикации о якобы сбитом самолёте.Из заявления пресс-службы израильского военного ведомства:Нужно отметить, что изначально в Сирии сообщили о сбитом самолёте, а также о перехвате 4-х выпущенных ракет. Но после появилась заметка о том, что «число указано некорректно». При этом утверждается, что «ни одна из израильских ракет цели не достигла».Стоит подчеркнуть, что в сирийские СМИ не сообщают о том, какие именно ЗРК были применены в столичном регионе.На этом фоне израильские СМИ заявляют, что израильская авиация действительно решила нанести удар по провинции Дамаск. Заявлено, что целью этого удара стала якобы активность иранских и проиранских сил на юге Сирийской Арабской Республики.Информационная служба «Аль-Арабия» между тем сообщает, что атаке подвергся «штаб иранской военной базы и склад с оружием ». При этом уже сложно сказать, какой же это по счёту «штаб иранских сил», об уничтожении которого заявляет Израиль.Между тем, пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что одна из сирийских зенитных ракет упала на контролируемой Израилем части Голанских высот.