ЕСПЧ пришлось принимать "срочную" резолюцию по инциденту в Чёрном море

К привычному выгораживанию карманного для спецслужб США украинского майданного режима решили подключить и Европейский суд по правам человека. В ЕСПЧ собрались на «экстренное» заседание после обращения Украины, в котором говорится о необходимости принятия срочных мер в отношении украинских моряков. Предлагается незамедлительно "наказать Россию за нарушение международного законодательства".Напомним, что речь идёт об украинских военнослужащих, осуществивших вооружённое нарушение государственной границы Украины в Чёрном море, причём в той его части, которая была российской и до воссоединения с Крымом. В связи с этим возникает вопрос: с каких пор, по мнению Киева, нарушение границ другого государство стало входить в перечень пунктов международного права?В связи с командами спецслужб США, которые явно были переданы через украинских представителей, ЕСПЧ пришлось заседать в «нерабочее» время.В итоге Европейским судом по правам человека была удовлетворена просьба Киева по поводу необходимости сообщения Россией о том, где находятся украинские моряки, в каком состоянии, а также о необходимости обеспечения лечения раненых. Также суд обязал возвратить Украине всех военнослужащих, а также сами военные корабли (катера и буксир). В этом состояла так называемая "срочная резолюция" суда.Нужно отметить, что на момент принятия этого решения судьями ЕСПЧ все раненые украинские моряки уже были выписаны из больницы в Керчи.Странно, но почему-то Европейский суд по правам человека совсем не заботит, например, захват Украиной российского судна «Норд», а также тот факт, что его капитан находится в застенках СБУ – при учёте того, что «Норд» украинской госграницы не нарушал. И где же требования о необходимости немедленного освобождения капитана и выдаче судна России?На этом фоне в МИД Украины уже заявили, что Запад готовится к введению новых антироссийских санкций, которые охватят сферу продажи нефти и газа Россией.