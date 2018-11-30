Я придерживаюсь в этом вопросе проевропейской позиции. Сегодня рано заявлять о диалоге и тем более о дружбе с Россией.

Буквально первым же своим заявлением избранный президент Грузии г-жа Зурабишвили фактически нарушила свои предвыборные обещания. Напомним, что в ходе своих предвыборных речей уроженка Франции Саломе Зурабишвили заявляла о необходимости налаживания диалога с Россией, несмотря на все имеющиеся сложности. Но как только те, кто выдвинул Зурабишвили, до сих пор не подтвердившую отказ от французского гражданства, получили данные о её победе на выборах, сработал политический флюгер.Г-жа Зурабишвили, как сообщает западная пресса, отвергла любые контакты с Россией, заявив, что «это из-за поведения Москвы».Зурабишвили:Напомним, что о победе Саломе Зурабишвили стало известно накануне. Она шла на выборы в качестве «независимого» кандидата, но при этом пользовалась поддержкой правящей в Грузии партии. Во втором туре выборов 66-летняя Зурабишвили набрала около 59,5% голосов избирателей.Ранее Зурабишвили заявляла, что её курс - на вступление Грузии в НАТО и ЕС.Как уже отметили отдельные эксперты: выбора у грузинского народа фактически не было. В любом случае побеждали силы, за которыми стоят реальные власти кавказской республики. И эти силы находятся не в Тбилиси, а в США.