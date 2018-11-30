Резолюция сената США против России и отдых вице-спикера ГД РФ в Майами

Сенат США решительно осуждает любые военные действия России, направленные на нарушение международного права.

Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции (ЛДПР).

Американское издание The Hill, главным образом освещающее деятельность конгресса США, сообщает об очередной антироссийской резолюции, принятой американским сенатом. На этот раз резолюция «осуждает действия России в Керченском проливе». Работу российских пограничников по защите рубежей РФ американское сенаторы назвали «провокацией».Такого рода резолюцию подготовили сенаторы-демократы Крис Мёрфи и Рон Джонс.При этом Мёрфи и Джонс заявили, что таким образом они «посылают чёткий сигнал Путину о том, что США не будут терпеть агрессию России против Украины в Азовском море».Это является лишним подтверждением того факта, что у властей США явные проблемы с географией. Инцидент с украинскими кораблями-нарушителями произошёл в Чёрном море.Из резолюции:Стоит отметить, что такую трактовку предлагают законодатели страны, войска которой занимаются ежедневным нарушением международного права. Как пример, вторжению в Сирию без согласования с Совбезом ООН и, естественно, без приглашения со стороны законных властей.На этом фоне отдельные российские депутаты не видят ничего предосудительного в том, чтобы во время недели, предусмотренной для работы в регионах, можно позагорать на пляжах Майами. Речь идёт о скандальной поездке в США депутата Игоря Лебедева (зампредседателя Госдумы, сын Владимира Жириновского), который заявил, что в "этот город можно влюбиться". Когда депутату в ГД РФ указали, что региональная неделя предусматривает работу в российских регионах, Лебедев решил отметиться следующей записью:Этот пост вызвал волну негодования, после чего был удалён. При этом стали говорить, что якобы «страницу взломали».Интересно, как бы поступили в США, если бы кто-то из конгрессменов отправился на отдых в российский Крым и рассылал оттуда на Капитолийский холм фотографии Ялты с заявлениями о том, что в этот город можно влюбиться, и что он прикреплён к одному из американских избирательных округов.