С Плесецка стартовал «Рокот» с военными спутниками
В пятницу утром с космодрома Плесецк стартовала ракета «Рокот» с блоком военных спутников, передает РИА Новости.
По данным военного ведомства, старт носителя легкого класса состоялся в 05.27 мск с третьей пусковой установки. Слежение за пуском и полетом ракеты осуществляли средства автоматизированной системы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Через две минуты после старта ракету приняли на сопровождение наземные средства космического центра имени Титова Космических войск ВКС. Через несколько минут головная часть ракеты штатно отделилась от второй ступени. Примерно через 2 часа космические аппараты выйдут на расчетные орбиты.
В текущем году это второй пуск легкого носителя «Рокот» с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск состоялся в апреле месяце.
В ведомстве напомнили, что первый «Рокот» был запущен с Плесецка в мае 2000 года. После этого было проведено 29 стартов, на околоземные орбиты выведено около 70 спутников различного назначения.
Носитель создан на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной ракеты РС-18 в рамках конверсионной программы. Состоит из блока ускорителей (1-я и 2-я ступени) и головной части, состоящей из отсека полезной нагрузки, промежуточного отсека, разгонного блока «Бриз-КМ» и головного обтекателя.
Производство «Рокотов» осуществляется на предприятии Центр им. Хруничева.
По данным военного ведомства, старт носителя легкого класса состоялся в 05.27 мск с третьей пусковой установки. Слежение за пуском и полетом ракеты осуществляли средства автоматизированной системы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Через две минуты после старта ракету приняли на сопровождение наземные средства космического центра имени Титова Космических войск ВКС. Через несколько минут головная часть ракеты штатно отделилась от второй ступени. Примерно через 2 часа космические аппараты выйдут на расчетные орбиты.
В текущем году это второй пуск легкого носителя «Рокот» с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск состоялся в апреле месяце.
В ведомстве напомнили, что первый «Рокот» был запущен с Плесецка в мае 2000 года. После этого было проведено 29 стартов, на околоземные орбиты выведено около 70 спутников различного назначения.
Носитель создан на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной ракеты РС-18 в рамках конверсионной программы. Состоит из блока ускорителей (1-я и 2-я ступени) и головной части, состоящей из отсека полезной нагрузки, промежуточного отсека, разгонного блока «Бриз-КМ» и головного обтекателя.
Производство «Рокотов» осуществляется на предприятии Центр им. Хруничева.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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