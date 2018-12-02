Итоги недели. Москитная империя наносит удар

Средство от москитного флота

Если провоцируют, значит топить или захватывать надо, не обращая внимания на визг свидомитов, чтоб те поняли, что игр не будет с ними никаких.

Одно дело скакать на майдане и орать дурными голосами о том, что они с москалями делать будут! Другое дело, когда эти москали спокойно, но твердо, предлагают им выйти на палубу с поднятыми руками ... Короче-шаг в сторону попытка к бегству, прыжки на месте (самое для свидомых обидное) провокация-стреляем на поражение! В такой ситуации свидомая самостийная душа теряется, но чисто по-европейски понимает, что геройство совершенно не уместно.

Сбивать, конечно, не будут. Нарочно не будут. Но летать над неадекватами - сумасшествие. Все равно что над действующим вулканом.

Вот Порошенко - хитрец! И в ООН пошумит, и партии прикроет, и СМИ прикроет, и несогласных прикроет и побреет, и кучу других "И" может успеть сделать.

Как правильно камрад заметил, под дулом автомата... много что отдадут и сделают.

ПС.

Нужен бунт генералов на Украине.

Тяжёлая судьбина истинного патриота

Я вам отвечу так: вы нагло раскачиваете лодку! Это пропаганда всепропальческих настроений! Вы – оппозиция, льёте воду на мельницу Госдепа! Вы не имеете никакого морального права обсуждать патриотов, к которым я отношу всех без исключения представителей власти и приближённых к ней, даже если у них квартирки в Лондоне и отдыхают они не в Ялте, а в Майами-Бич. Ибо этим они подчёркивают, как дорога для них Россия-матушка – возвращаются домой, растапливают русскую баньку, целуют берёзки. Неужели непонятно, что только настоящие враги России могут обсуждать тех, кто в тысячу раз умнее всех вас, вместе взятых. Только настоящие враги могут позволить себе критиковать лондонские дачи истинных патриотов Отечества, их британские паспорта. Вы мне тут ещё повышение пенсионного возраста с НДС покритикуйте! Ужо я вам!.. Сейчас же доложу о вашей антипатриотической деятельности куда следует!

Вот патриот с британским паспортом, выражение кто девушку танцует, тот ее ужинает, не на пустом месте родилась. Потом мы все удивляемся, в том, что понятие патриот теряет свое истинное значение и начинает произноситься все больше в отрицательном контексте.

Брилёв вешает лапшу на уши какой Запад плохой и русофобский, а сам получил паспорт наверное самой русофобской страны. Лoндoнская квартира Брилева - этo тoже самoе, чтo если бы у Левитана была квартира в Берлине, рядoм с Рейхсканцелярией. Таких людей надо просто отодвигать потихоньку от бюджетной кормушки.

Есть в CNN или в BBC журналисты с русским гражданством?

Да уж. Навальный сделал работу ФСО. Английский шпиён в апартаментах Путина.

Получение британского гражданства предусматривает непростую процедуру, через которую проходят все взрослые, желающие стать подданными Её Величества.

Сам автор этой статьи является ярым оппозиционером и постоянно, буквально в каждой своей статье за редким исключением огульно критикует и главу государства, который у него виноват лично и во всем и многих чиновников, ничего разумного, как правило, взамен не предлагая. Да, многие не любят Россию, либо по собственной глупости допускают антирусские, по сути, выпады. ВО, кстати, не исключение. Почитайте таких аналитиков как Е.Даманцев, О.Капцов, А.Володин и некоторых других. Общий мотив: у нас всегда все плохо и хорошо не будет никогда.

Не рокот космодрома

«Кудрин назвал «главного» нарушителя финансовой дисциплины в РФ»



То есть отвёл подозрение от себя, от своей деятельности на посту министра финансов?

Как же предсказуемы эти работники, "после получения высшего экономического образования и защиты диссертации по экономике", работавшие в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Кто может сказать, почему наши учёные, писатели, политики и экономисты (за исключением двух) не приближаются даже к списку кандидатов в Нобелевские лауреаты, а финансисты, как только приходят к должности, становятся лучшими в мире? Что Набиуллина - лучшая глава ЦБ, что Кудрин - приз «Министр финансов 2010 года» от журнала Euromoney.

Какой-то оксюморон. При таких специалистах, докторах экономических наук - полная клоака в финансах и экономике? Ладно, не полная... Худая...

Не воруют, а просто "нарушают финансовую дисциплину".

Куда ни сунь свой нос аудиторы, находят большую мутную яму. Воруют давно и без тормозов, ничего не боятся! Поневоле будет запрос на "ежовые" рукавицы!

БПЛА «Армата-2»: космический прорыв!

«В будущем такой танк сможет получить не только «электротермохимическую артиллерийскую систему», но и электромагнитную пушку (рельсотрон), и боевой лазер, добавил собеседник агентства».

А сзади будет ковылять машина с ядерным реактором. Ага… начинаем болеть теми же болячками, что и матрасы? «Армату» до серии доведите, горлопаны, а потом о танках с рельсотронами рассуждайте.

Зачем ядерный реактор? Именно наши учёные изобрели устройство получения электрического импульса с помощью взрыва.

Тут другое дело: наши начинают потихоньку перенимать американский метод распила. Все больше становится очевидно, что под любой военный бред наши деньги быстро найдут.

Фантастика всегда двигала реальный научный прогресс.

Очень весело читать эти сказки, а точнее, глупости… А где это "чудо" будет получать целеуказание? Или впереди будут ползти разведчики, или оператор увидит с помощью камеры на самом танке врага вдали… Какая глупость!!! Нам надо делать системы разведки и целеуказания, связывать это со средствами анализа и средствами поражения, а у нас и первого ещё нет!!!Президент опять только внёс эту задачу в качестве одной из основных на следующий период развития ВС. Только он забыл, что эту задачу он уже ставил почти 19 лет назад со сроком выполнения в 2020 году… Скоро придётся отчитываться генералам… Есть и свидетельство их тупой и бездарной работы в виде гор металлолома и электроники под названием ЕСУ ТЗ "Созвездие-М" и баснословных средств, выкинутых на ветер при её создании…

Конгресс США запрещает России иметь ядерное оружие

Лицемеры. Но они могут себе это позволить.

Не знаю, что они могут позволить, но зато мы не можем позволить им шариться на наших военных объектах категории С.

История с Хусейном, незабвенным Саддамом… Все должны помнить, как он разрешил американским разведчикам прошерстить свои военные объекты вдоль и поперек… Наверное, когда на верёвке повис, горько сожалел об этой глупости.

Просто американцы отстаивают СВОИ интересы. Не скулят и не высказывают озабоченности. Действуют так, как могут.

Наша дума пока может лишь стоя аплодировать делегации из США, хлопать и улыбаться именно тем людям, которые рассматривают и принимают законы противодействия русским людям.

«Россия обязательно должна допустить американских наблюдателей на свои ядерные объекты, после чего начать утилизацию определённого числа ядерных боеголовок».

Неужели мы на это согласимся? Думаю, что не видать им этого никогда.

Русские применили наступательные ядерные ледоколы

Пусть они к нам приходят, а не наоборот.

А давайте вернем украинские катера, естественно, без оружия, и моряков с СБУшниками в США! Ну их же, в принципе, люди-то!!! В обмен на Бута, Ярошенко и Бутину!

Как будто у Путина только одна встреча запланирована. Кроме Трампа, там еще большая куча президентов, с кем состоится масса встреч и переговоров. Вроде Трамп — это пуп Земли.

Ну, по поводу необходимости данной встречи действительно много вопросов. Рано им еще встречаться… Ничего они при встрече не решат. Кроме показухи, у встречи должны быть и реальные темы. А пока взгляды на реальные темы для встречи слишком противоположны. Не о чем им (президентам) поговорить… Или кто-то считает, что им есть что обсудить?

Россия — великая держава с сильным народом и природными ресурсами, которая выдержит все санкции, и придёт время, когда США со своими европейскими вассалами приползут на коленях к России!