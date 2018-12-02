Итоги недели. Москитная империя наносит удар
Средство от москитного флота
Начиналось всё с устойчивого чувства дежавю от августа 2008-го. Только в роли Саакашвили теперь Порошенко, в роли Цхинвала – Крым. Имели приказ об организованной провокации – не откликаться на сигналы российских пограничников, открывать огонь из имеющегося оружия. Уже и «пушечку» наводить начали под вопли «Збройной аХрессии не маю» и нелитературные приветы от экипажей гражданских судов. Пока не получили ощутимый удар по зубам и итоговый приказ: «Выходим по одному с поднятыми руками».
В принципе, на этом дежавю и окончилось. Американские спецслужбы рассчитывали, что Россия психологически не выдержит и всё же ввяжется в реальную войну с Украиной, но просчитались.
В Москве прекрасно понимают, что ввязаться в ту войну, которую Запад ведёт против России руками украинского народа на территории Украины – это спасение для майданной «партии». Да, Порошенко можно смести кавалерийским наскоком, но это только поднимет шансы ещё более упоротой части «политического истэблишмента» незалежной. И в итоге получится вторая Грузия, где принуждение к миру вроде как состоялось, но в итоге у руля Грузией стоят классические марионетки АНБ и ЦРУ.
Новоиспечённая г-жа президент Зурабишвили - тому пример. Пахнет "Шанелями" да "Дживаншами" настолько, что доказывает следующий факт: гордому грузинскому народу нельзя изыскивать внутри себя политиков, которым было бы дозволено собственной страной управлять. А вдруг окажется недостаточным русофобом?.. Потому – «берите то, что дают господа».
И ведь взяли... Ну, гордые же... А почему взяли? Да потому что американские друзья в качестве «альтернативы», смеха ради, предложили человека Саакашвили. Такой выбор... Демократия...
В общем, украинская катерно-буксирная провокация состоялась. Даже военное положение объявлено (версия «тонкое, лайт»). Теперь на всех западных телеканалах – мимические упражнения Петра Порошенко с заламыванием конечностей и воплями «Вертайте корабли та матросиков взад». Мы, говорит, с Россией не воюем, она с нами воюет. Но так воюет, что должна была пропустить нарушителей госграницы, да ещё и налить фронтовые 100 гр. с пожеланием попутного азовского ветра...
Считает, что под выборы – самое то...
Комментарии наших читателей:
НЕКСУС
Халадо романэ
Ольгович
SSR
Тяжёлая судьбина истинного патриота
Российский агент, не российский агент, бывший российский агент, никогда таковым не был... Как говорится, теперь поздно пить «Боржоми». Навальный получил команду, Навальный команду отработал – Брилёв спалился. Кем была отдана эта команда (ну не от нечего же делать кто-то решил отрыть избирательные списки какого-то там лондонского округа) – вопрос открытый, но это уже не главное.
Если нынешние «агенты» таковы, что все «секретные» сведения можно найти чуть не в Википедии, то тут беда бедовая... Щительнее надо... Щительнее...
Ну а если, как теперь выясняется, работодатель был не в курсе, а Кремль, как заявил пресс-секретарь президента, в курсе, то тоже как-то всё скользко.
Оно, конечно, на подданство и на всё прочее Сергей право имеет, ибо не госслужащий, всё такое... Но тут больше сугубо личностный, человеческий вопрос. Оказывается, можно анонсировать программу про гадящую англичанку, но в то же время держать в ящичке стола паспорт со львёнком и единорогом.
Комментарий по этому поводу мы решили запросить у нашего внештатного эксперта по защите стабильности и нераскачиваемости лодок, шхун и баркасов Неизвеста Невидимовича Безликого.
Скажите, пожалуйста, как нужно расценивать эту ситуацию?
Н.Н.Безликий:
Спасибо вам, Неизвест Невидимович, за ваш ценный комментарий.
Комментарии наших читателей:
ALARI
Аристарх Людвигович
Например
Silvestr
Безликий
Не рокот космодрома
На фоне заявлений главы Счётной палаты Алексея Кудрина о масштабных «финансовых нарушениях» (теперь это так называется) в Роскосмосе глава этого самого Роскосмоса пообещал осуществить проверку реальности высадки американцев на Луну – к 50-летнему юбилею оной, получается. А мимоходом ещё придётся проверить, что за сверловщик завёлся на МКС или там, где собирался космический корабль перед полётом на МКС. Также придётся отмониторить, куда всё ж таки подевались миллиарды рублей российских налогоплательщиков из ведомства. А если никуда не подевались, тоже придётся промониторить на предмет, в каком чуланчике забыты...
В общем, работы по проверке много – прямо-таки не знаешь, с чего начать. Оно, лучше бы с проверки следов Армстронга на естественном спутнике, конечно. Это интересно, весело, задорно. Но есть нюанс - пока туда маршрутки не ходят. Потому для начала стоит разобраться на Земле.
А Кудрин-то каков молодец. Везде, говорит, воруют; повсюду, говорит, финансово нарушают.
А ведь он как-никак лучший министр финансов в истории России! Мастер кубышечных дел и превращения труда человека в серо-зелёные фантики. Ах да, это ж не финансовое нарушение, а стратегия развития, – совсем позабыли...
Комментарии наших читателей:
ROSS 42
Piramidon
rocket757
БПЛА «Армата-2»: космический прорыв!
Как передаёт плохо закодированный источник из секретного ядерного бункера российского правительства в Уральских горах, российские учёные наконец-то пообещали догнать британских.
Первым проектом, который позволит преодолеть полувековое отставание России от Запада в исследованиях и изобретениях, станет атомный летающий танк «Армата» с экономичными орбитальными крыльями марки «Ту-154» и шестнадцатью пулемётами Калашникова, пригодными для истребления вражеских спутников, нахально перемещающихся по орбите Земли.
По словам источника, передовая российская наука стоит на грани великого бронекосмического открытия, которое не только вернёт России статус сверхдержавы, но и покажет звёздно-полосатым недругам кузькину мать-2.
Генерал-прапорщик Акакий Лизунов, старший консультант правительства РФ по космическим технологиям, а по совместительству менеджер по продажам батутов в «Роскосмосе», объявил о завершении первого этапа подготовки к серийному запуску производства беспилотных и безгусеничных, зато крылатых «Армат» с атомным двигателем и пулемётами Калашникова, а в перспективе — с рельсо- и лохотроном.
— Сейчас идёт первый этап внедрения летающих «Армат» в производство: пропагандистский, — сообщил в интервью эксперт. — До населения страны, в первую очередь до патриотов, которые падки на сказочки о стреляющих штучках, доводится информация о новейшей модели танка «Армата», которой… э-э… предстоит быть разработанной в кратчайшие сроки. Пятилетку — за три года!
По словам Лизунова, новые танки будут совсем не похожи на предыдущую модель «Арматы», ибо та устарела в самый момент создания. Во-первых, у машины не будет экипажа: «Армата-2» — это БПЛА! Во-вторых, «Армата-2» будет представлять собой аппарат, способный перемещаться не на земле, а в небе и космосе. На атомной тяге, которую на орбите с успехом заменят солнечные батарейки типа «Крона». В-третьих, учёные натаскают БПЛА «Армата» на погоню за вражескими объектами. Отличить их от своих новый супертанк сможет по англоязычной речи.
«Армата-2М», более дорогая разработка, предназначенная специально для ДВК (Диванных войск Кремля), сможет перепрограммировать спутники США, подсовывая американцам вместо трансляций CNN легенды и мифы лондонского телеканала «Брилёв ТиВи».
— Холодная война между загнивающим Западом и великой Россией вступает в новую стадию: ледяную, — пояснил генерал. — Нынешний её этап разворачивается в абсолютном нуле. И у суперэтноса русов есть единственная возможность одолеть коварного и технологически развитого врага, сорок тысяч лет воюющего с этрусками, атлантами, гиперборейцами и гомо сапиенсами: обскакать супостата по технологиям.
Согласно почти точным слухам, к разработке «Арматы-2» и «Арматы-2М» привлечены передовые умы России: учёные и инженеры из «Роснано» и «Сколково». Им помогают руководители «Уралвагонзавода», которым будто бы и принадлежит идея БПЛА «Армата-2». Есть информация, что творческий коллектив разработчиков уже нашёл способ снять с «Арматы» ненужные гусеницы.
Дело за финансированием. Впрочем, в этом вопросе, утверждает Акакий Лизунов, трудностей не предусмотрено.
Комментарии наших читателей:
НЕКСУС
APASUS
Вояджер
VO3A
Конгресс США запрещает России иметь ядерное оружие
Согласно законопроекту, внесённому американскими конгрессменами на рассмотрение в палату №6, Соединённые Штаты запрещают Российской Федерации иметь и эксплуатировать ядерное оружие любых типов и характеристик, включая будущий атомный танк «Армата-2».
Военный аналитик и политический эксперт Вдуй Солнцедар, пишущий для журнала «The National Protest», сообщил, что американская сторона отказывается продлевать разрешение на изготовление и учебно-боевую эксплуатацию Россией ядерных вооружений — как тактических, так и стратегических.
Если решение будет одобрено на голосовании, законопроект подпишет президент США, а потом на документе поставят печати генсеки ООН и НАТО, ядерная триада в РФ будет запрещена на американском и международном уровне.
Полковник Солнцедар отмечает, что законопроект имеет соответствующее название: «Прекращение российской ядерной агрессии». По мнению эксперта, американские законодатели действительно сумели найти выход из сложного положения, связанного с наращиванием гонки вооружений. Если запретить наращивание одной стороне, то и другой незачем это будет делать. Поистине соломоново решение!
После России конгрессмены планируют обратить взоры на Северную Корею. Мистер Солнцедар полагает, что процесс запрета ядерных вооружений для КНДР столкнётся с рядом политических трудностей: в этой стране госчиновники и близкие к ним патриоты не покупают недвижимость в Европе и не прописываются в Лондоне или на Мальте.
Комментарии наших читателей:
blackwater532
Тот же ЛЕХА
Например
cniza
Русские применили наступательные ядерные ледоколы
Кажется, м-р Трамп отменил встречу с тов. Путиным. А может, и не отменил. Новости таковы, что верными могут быть оба варианта.
По словам президента США, которые транслирует социальная сеть «Свитер», в России грядут холода, а потому он решил не встречаться с Путиным, дабы не отморозить щёки и не способствовать дальнейшему похолоданию и без того холодной войны между РФ и США.
Новым этапом такой войны президент Трамп счёл «довольно странный», по его мнению, инцидент с украинскими катерами.
«Не понимаю, — написал Трамп в «Свитере», — как вообще русские моряки смогли поймать украинских, ежели в России всё должно замерзать — при тамошней-то злющей зиме. То ли море не замёрзло, то ли русские вышли на бой на ледоколах… Госдеп пока проводит расследование совместно с ФБР и ЦРУ, а я сам вот что думаю: применение русскими наступательных ядерных ледоколов противоречит договору СНВ-3!»
Аналитики ломают голову: что имел в виду Трамп, когда писал в «Свитере» о российских холодах? Ведь предполагаемая встреча как раз и назначалась в месте, от русской зимы очень далёком, — в Аргентине! В Буэнос-Айресе сейчас плюс двадцать градусов по товарищу Цельсию.
Как считают медики, обморожение щёк при такой погоде полностью исключено, если только не прикладывать к ним лёд, вынутый из виски.
Комментарии наших читателей:
alma
Халадо романэ
Egorovich
Алекс2048
Борис Невзоров
Начиналось всё с устойчивого чувства дежавю от августа 2008-го. Только в роли Саакашвили теперь Порошенко, в роли Цхинвала – Крым. Имели приказ об организованной провокации – не откликаться на сигналы российских пограничников, открывать огонь из имеющегося оружия. Уже и «пушечку» наводить начали под вопли «Збройной аХрессии не маю» и нелитературные приветы от экипажей гражданских судов. Пока не получили ощутимый удар по зубам и итоговый приказ: «Выходим по одному с поднятыми руками».
В принципе, на этом дежавю и окончилось. Американские спецслужбы рассчитывали, что Россия психологически не выдержит и всё же ввяжется в реальную войну с Украиной, но просчитались.
В Москве прекрасно понимают, что ввязаться в ту войну, которую Запад ведёт против России руками украинского народа на территории Украины – это спасение для майданной «партии». Да, Порошенко можно смести кавалерийским наскоком, но это только поднимет шансы ещё более упоротой части «политического истэблишмента» незалежной. И в итоге получится вторая Грузия, где принуждение к миру вроде как состоялось, но в итоге у руля Грузией стоят классические марионетки АНБ и ЦРУ.
Новоиспечённая г-жа президент Зурабишвили - тому пример. Пахнет "Шанелями" да "Дживаншами" настолько, что доказывает следующий факт: гордому грузинскому народу нельзя изыскивать внутри себя политиков, которым было бы дозволено собственной страной управлять. А вдруг окажется недостаточным русофобом?.. Потому – «берите то, что дают господа».
И ведь взяли... Ну, гордые же... А почему взяли? Да потому что американские друзья в качестве «альтернативы», смеха ради, предложили человека Саакашвили. Такой выбор... Демократия...
В общем, украинская катерно-буксирная провокация состоялась. Даже военное положение объявлено (версия «тонкое, лайт»). Теперь на всех западных телеканалах – мимические упражнения Петра Порошенко с заламыванием конечностей и воплями «Вертайте корабли та матросиков взад». Мы, говорит, с Россией не воюем, она с нами воюет. Но так воюет, что должна была пропустить нарушителей госграницы, да ещё и налить фронтовые 100 гр. с пожеланием попутного азовского ветра...
Считает, что под выборы – самое то...
Украинские бронекатера нарушили государственную границу РФ
Нормы и возможные итоги введения военного положения оценили СМИ Украины
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Комментарий психолога по поводу заявлений украинских моряков
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Владелец ФК "Лион": Нам трудно найти самолёт, который полетел бы на Украину
Нормы и возможные итоги введения военного положения оценили СМИ Украины
Климкин заявил о возможности силового ответа "по уставу ООН"
Комментарий психолога по поводу заявлений украинских моряков
СМИ Украины: Российский корабль "Дон" после тарана - в аварийном состоянии
Владелец ФК "Лион": Нам трудно найти самолёт, который полетел бы на Украину
Комментарии наших читателей:
НЕКСУС
Если провоцируют, значит топить или захватывать надо, не обращая внимания на визг свидомитов, чтоб те поняли, что игр не будет с ними никаких.
Халадо романэ
Одно дело скакать на майдане и орать дурными голосами о том, что они с москалями делать будут! Другое дело, когда эти москали спокойно, но твердо, предлагают им выйти на палубу с поднятыми руками ... Короче-шаг в сторону попытка к бегству, прыжки на месте (самое для свидомых обидное) провокация-стреляем на поражение! В такой ситуации свидомая самостийная душа теряется, но чисто по-европейски понимает, что геройство совершенно не уместно.
Ольгович
Сбивать, конечно, не будут. Нарочно не будут. Но летать над неадекватами - сумасшествие. Все равно что над действующим вулканом.
SSR
Вот Порошенко - хитрец! И в ООН пошумит, и партии прикроет, и СМИ прикроет, и несогласных прикроет и побреет, и кучу других "И" может успеть сделать.
Как правильно камрад заметил, под дулом автомата... много что отдадут и сделают.
ПС.
Нужен бунт генералов на Украине.
Как правильно камрад заметил, под дулом автомата... много что отдадут и сделают.
ПС.
Нужен бунт генералов на Украине.
Тяжёлая судьбина истинного патриота
Российский агент, не российский агент, бывший российский агент, никогда таковым не был... Как говорится, теперь поздно пить «Боржоми». Навальный получил команду, Навальный команду отработал – Брилёв спалился. Кем была отдана эта команда (ну не от нечего же делать кто-то решил отрыть избирательные списки какого-то там лондонского округа) – вопрос открытый, но это уже не главное.
Если нынешние «агенты» таковы, что все «секретные» сведения можно найти чуть не в Википедии, то тут беда бедовая... Щительнее надо... Щительнее...
Ну а если, как теперь выясняется, работодатель был не в курсе, а Кремль, как заявил пресс-секретарь президента, в курсе, то тоже как-то всё скользко.
Оно, конечно, на подданство и на всё прочее Сергей право имеет, ибо не госслужащий, всё такое... Но тут больше сугубо личностный, человеческий вопрос. Оказывается, можно анонсировать программу про гадящую англичанку, но в то же время держать в ящичке стола паспорт со львёнком и единорогом.
Комментарий по этому поводу мы решили запросить у нашего внештатного эксперта по защите стабильности и нераскачиваемости лодок, шхун и баркасов Неизвеста Невидимовича Безликого.
Скажите, пожалуйста, как нужно расценивать эту ситуацию?
Н.Н.Безликий:
Я вам отвечу так: вы нагло раскачиваете лодку! Это пропаганда всепропальческих настроений! Вы – оппозиция, льёте воду на мельницу Госдепа! Вы не имеете никакого морального права обсуждать патриотов, к которым я отношу всех без исключения представителей власти и приближённых к ней, даже если у них квартирки в Лондоне и отдыхают они не в Ялте, а в Майами-Бич. Ибо этим они подчёркивают, как дорога для них Россия-матушка – возвращаются домой, растапливают русскую баньку, целуют берёзки. Неужели непонятно, что только настоящие враги России могут обсуждать тех, кто в тысячу раз умнее всех вас, вместе взятых. Только настоящие враги могут позволить себе критиковать лондонские дачи истинных патриотов Отечества, их британские паспорта. Вы мне тут ещё повышение пенсионного возраста с НДС покритикуйте! Ужо я вам!.. Сейчас же доложу о вашей антипатриотической деятельности куда следует!
Спасибо вам, Неизвест Невидимович, за ваш ценный комментарий.
Брилёв о британском подданстве: Я не госслужащий, никаких законов не нарушил
Навальный и «спящие патриоты»
Песков прокомментировал наличие второго гражданства у Брилёва
Навальный и «спящие патриоты»
Песков прокомментировал наличие второго гражданства у Брилёва
Комментарии наших читателей:
ALARI
Вот патриот с британским паспортом, выражение кто девушку танцует, тот ее ужинает, не на пустом месте родилась. Потом мы все удивляемся, в том, что понятие патриот теряет свое истинное значение и начинает произноситься все больше в отрицательном контексте.
Аристарх Людвигович
Брилёв вешает лапшу на уши какой Запад плохой и русофобский, а сам получил паспорт наверное самой русофобской страны. Лoндoнская квартира Брилева - этo тoже самoе, чтo если бы у Левитана была квартира в Берлине, рядoм с Рейхсканцелярией. Таких людей надо просто отодвигать потихоньку от бюджетной кормушки.
Например
Есть в CNN или в BBC журналисты с русским гражданством?
Silvestr
Да уж. Навальный сделал работу ФСО. Английский шпиён в апартаментах Путина.
Получение британского гражданства предусматривает непростую процедуру, через которую проходят все взрослые, желающие стать подданными Её Величества.
Получение британского гражданства предусматривает непростую процедуру, через которую проходят все взрослые, желающие стать подданными Её Величества.
Безликий
Сам автор этой статьи является ярым оппозиционером и постоянно, буквально в каждой своей статье за редким исключением огульно критикует и главу государства, который у него виноват лично и во всем и многих чиновников, ничего разумного, как правило, взамен не предлагая. Да, многие не любят Россию, либо по собственной глупости допускают антирусские, по сути, выпады. ВО, кстати, не исключение. Почитайте таких аналитиков как Е.Даманцев, О.Капцов, А.Володин и некоторых других. Общий мотив: у нас всегда все плохо и хорошо не будет никогда.
Не рокот космодрома
На фоне заявлений главы Счётной палаты Алексея Кудрина о масштабных «финансовых нарушениях» (теперь это так называется) в Роскосмосе глава этого самого Роскосмоса пообещал осуществить проверку реальности высадки американцев на Луну – к 50-летнему юбилею оной, получается. А мимоходом ещё придётся проверить, что за сверловщик завёлся на МКС или там, где собирался космический корабль перед полётом на МКС. Также придётся отмониторить, куда всё ж таки подевались миллиарды рублей российских налогоплательщиков из ведомства. А если никуда не подевались, тоже придётся промониторить на предмет, в каком чуланчике забыты...
В общем, работы по проверке много – прямо-таки не знаешь, с чего начать. Оно, лучше бы с проверки следов Армстронга на естественном спутнике, конечно. Это интересно, весело, задорно. Но есть нюанс - пока туда маршрутки не ходят. Потому для начала стоит разобраться на Земле.
А Кудрин-то каков молодец. Везде, говорит, воруют; повсюду, говорит, финансово нарушают.
А ведь он как-никак лучший министр финансов в истории России! Мастер кубышечных дел и превращения труда человека в серо-зелёные фантики. Ах да, это ж не финансовое нарушение, а стратегия развития, – совсем позабыли...
Рогозин пообещал проверить факт высадки американцев на Луну
Кудрин назвал «главного» нарушителя финансовой дисциплины в РФ
Кудрин назвал «главного» нарушителя финансовой дисциплины в РФ
Комментарии наших читателей:
ROSS 42
«Кудрин назвал «главного» нарушителя финансовой дисциплины в РФ»
То есть отвёл подозрение от себя, от своей деятельности на посту министра финансов?
Как же предсказуемы эти работники, "после получения высшего экономического образования и защиты диссертации по экономике", работавшие в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Кто может сказать, почему наши учёные, писатели, политики и экономисты (за исключением двух) не приближаются даже к списку кандидатов в Нобелевские лауреаты, а финансисты, как только приходят к должности, становятся лучшими в мире? Что Набиуллина - лучшая глава ЦБ, что Кудрин - приз «Министр финансов 2010 года» от журнала Euromoney.
Какой-то оксюморон. При таких специалистах, докторах экономических наук - полная клоака в финансах и экономике? Ладно, не полная... Худая...
То есть отвёл подозрение от себя, от своей деятельности на посту министра финансов?
Как же предсказуемы эти работники, "после получения высшего экономического образования и защиты диссертации по экономике", работавшие в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Кто может сказать, почему наши учёные, писатели, политики и экономисты (за исключением двух) не приближаются даже к списку кандидатов в Нобелевские лауреаты, а финансисты, как только приходят к должности, становятся лучшими в мире? Что Набиуллина - лучшая глава ЦБ, что Кудрин - приз «Министр финансов 2010 года» от журнала Euromoney.
Какой-то оксюморон. При таких специалистах, докторах экономических наук - полная клоака в финансах и экономике? Ладно, не полная... Худая...
Piramidon
Не воруют, а просто "нарушают финансовую дисциплину".
rocket757
Куда ни сунь свой нос аудиторы, находят большую мутную яму. Воруют давно и без тормозов, ничего не боятся! Поневоле будет запрос на "ежовые" рукавицы!
БПЛА «Армата-2»: космический прорыв!
Как передаёт плохо закодированный источник из секретного ядерного бункера российского правительства в Уральских горах, российские учёные наконец-то пообещали догнать британских.
Первым проектом, который позволит преодолеть полувековое отставание России от Запада в исследованиях и изобретениях, станет атомный летающий танк «Армата» с экономичными орбитальными крыльями марки «Ту-154» и шестнадцатью пулемётами Калашникова, пригодными для истребления вражеских спутников, нахально перемещающихся по орбите Земли.
По словам источника, передовая российская наука стоит на грани великого бронекосмического открытия, которое не только вернёт России статус сверхдержавы, но и покажет звёздно-полосатым недругам кузькину мать-2.
«Армату», оказывается, ждут. С лазером и рельсотроном
В РФ рассматривается вопрос о создании танка с рельсотроном
В РФ рассматривается вопрос о создании танка с рельсотроном
Генерал-прапорщик Акакий Лизунов, старший консультант правительства РФ по космическим технологиям, а по совместительству менеджер по продажам батутов в «Роскосмосе», объявил о завершении первого этапа подготовки к серийному запуску производства беспилотных и безгусеничных, зато крылатых «Армат» с атомным двигателем и пулемётами Калашникова, а в перспективе — с рельсо- и лохотроном.
— Сейчас идёт первый этап внедрения летающих «Армат» в производство: пропагандистский, — сообщил в интервью эксперт. — До населения страны, в первую очередь до патриотов, которые падки на сказочки о стреляющих штучках, доводится информация о новейшей модели танка «Армата», которой… э-э… предстоит быть разработанной в кратчайшие сроки. Пятилетку — за три года!
По словам Лизунова, новые танки будут совсем не похожи на предыдущую модель «Арматы», ибо та устарела в самый момент создания. Во-первых, у машины не будет экипажа: «Армата-2» — это БПЛА! Во-вторых, «Армата-2» будет представлять собой аппарат, способный перемещаться не на земле, а в небе и космосе. На атомной тяге, которую на орбите с успехом заменят солнечные батарейки типа «Крона». В-третьих, учёные натаскают БПЛА «Армата» на погоню за вражескими объектами. Отличить их от своих новый супертанк сможет по англоязычной речи.
«Армата-2М», более дорогая разработка, предназначенная специально для ДВК (Диванных войск Кремля), сможет перепрограммировать спутники США, подсовывая американцам вместо трансляций CNN легенды и мифы лондонского телеканала «Брилёв ТиВи».
— Холодная война между загнивающим Западом и великой Россией вступает в новую стадию: ледяную, — пояснил генерал. — Нынешний её этап разворачивается в абсолютном нуле. И у суперэтноса русов есть единственная возможность одолеть коварного и технологически развитого врага, сорок тысяч лет воюющего с этрусками, атлантами, гиперборейцами и гомо сапиенсами: обскакать супостата по технологиям.
Согласно почти точным слухам, к разработке «Арматы-2» и «Арматы-2М» привлечены передовые умы России: учёные и инженеры из «Роснано» и «Сколково». Им помогают руководители «Уралвагонзавода», которым будто бы и принадлежит идея БПЛА «Армата-2». Есть информация, что творческий коллектив разработчиков уже нашёл способ снять с «Арматы» ненужные гусеницы.
Дело за финансированием. Впрочем, в этом вопросе, утверждает Акакий Лизунов, трудностей не предусмотрено.
Комментарии наших читателей:
НЕКСУС
«В будущем такой танк сможет получить не только «электротермохимическую артиллерийскую систему», но и электромагнитную пушку (рельсотрон), и боевой лазер, добавил собеседник агентства».
А сзади будет ковылять машина с ядерным реактором. Ага… начинаем болеть теми же болячками, что и матрасы? «Армату» до серии доведите, горлопаны, а потом о танках с рельсотронами рассуждайте.
А сзади будет ковылять машина с ядерным реактором. Ага… начинаем болеть теми же болячками, что и матрасы? «Армату» до серии доведите, горлопаны, а потом о танках с рельсотронами рассуждайте.
APASUS
Зачем ядерный реактор? Именно наши учёные изобрели устройство получения электрического импульса с помощью взрыва.
Тут другое дело: наши начинают потихоньку перенимать американский метод распила. Все больше становится очевидно, что под любой военный бред наши деньги быстро найдут.
Тут другое дело: наши начинают потихоньку перенимать американский метод распила. Все больше становится очевидно, что под любой военный бред наши деньги быстро найдут.
Вояджер
Фантастика всегда двигала реальный научный прогресс.
VO3A
Очень весело читать эти сказки, а точнее, глупости… А где это "чудо" будет получать целеуказание? Или впереди будут ползти разведчики, или оператор увидит с помощью камеры на самом танке врага вдали… Какая глупость!!! Нам надо делать системы разведки и целеуказания, связывать это со средствами анализа и средствами поражения, а у нас и первого ещё нет!!!Президент опять только внёс эту задачу в качестве одной из основных на следующий период развития ВС. Только он забыл, что эту задачу он уже ставил почти 19 лет назад со сроком выполнения в 2020 году… Скоро придётся отчитываться генералам… Есть и свидетельство их тупой и бездарной работы в виде гор металлолома и электроники под названием ЕСУ ТЗ "Созвездие-М" и баснословных средств, выкинутых на ветер при её создании…
Конгресс США запрещает России иметь ядерное оружие
Согласно законопроекту, внесённому американскими конгрессменами на рассмотрение в палату №6, Соединённые Штаты запрещают Российской Федерации иметь и эксплуатировать ядерное оружие любых типов и характеристик, включая будущий атомный танк «Армата-2».
Военный аналитик и политический эксперт Вдуй Солнцедар, пишущий для журнала «The National Protest», сообщил, что американская сторона отказывается продлевать разрешение на изготовление и учебно-боевую эксплуатацию Россией ядерных вооружений — как тактических, так и стратегических.
Если решение будет одобрено на голосовании, законопроект подпишет президент США, а потом на документе поставят печати генсеки ООН и НАТО, ядерная триада в РФ будет запрещена на американском и международном уровне.
Полковник Солнцедар отмечает, что законопроект имеет соответствующее название: «Прекращение российской ядерной агрессии». По мнению эксперта, американские законодатели действительно сумели найти выход из сложного положения, связанного с наращиванием гонки вооружений. Если запретить наращивание одной стороне, то и другой незачем это будет делать. Поистине соломоново решение!
После России конгрессмены планируют обратить взоры на Северную Корею. Мистер Солнцедар полагает, что процесс запрета ядерных вооружений для КНДР столкнётся с рядом политических трудностей: в этой стране госчиновники и близкие к ним патриоты не покупают недвижимость в Европе и не прописываются в Лондоне или на Мальте.
Комментарии наших читателей:
blackwater532
Лицемеры. Но они могут себе это позволить.
Тот же ЛЕХА
Не знаю, что они могут позволить, но зато мы не можем позволить им шариться на наших военных объектах категории С.
История с Хусейном, незабвенным Саддамом… Все должны помнить, как он разрешил американским разведчикам прошерстить свои военные объекты вдоль и поперек… Наверное, когда на верёвке повис, горько сожалел об этой глупости.
История с Хусейном, незабвенным Саддамом… Все должны помнить, как он разрешил американским разведчикам прошерстить свои военные объекты вдоль и поперек… Наверное, когда на верёвке повис, горько сожалел об этой глупости.
Например
Просто американцы отстаивают СВОИ интересы. Не скулят и не высказывают озабоченности. Действуют так, как могут.
Наша дума пока может лишь стоя аплодировать делегации из США, хлопать и улыбаться именно тем людям, которые рассматривают и принимают законы противодействия русским людям.
Наша дума пока может лишь стоя аплодировать делегации из США, хлопать и улыбаться именно тем людям, которые рассматривают и принимают законы противодействия русским людям.
cniza
«Россия обязательно должна допустить американских наблюдателей на свои ядерные объекты, после чего начать утилизацию определённого числа ядерных боеголовок».
Неужели мы на это согласимся? Думаю, что не видать им этого никогда.
Неужели мы на это согласимся? Думаю, что не видать им этого никогда.
Русские применили наступательные ядерные ледоколы
Кажется, м-р Трамп отменил встречу с тов. Путиным. А может, и не отменил. Новости таковы, что верными могут быть оба варианта.
По словам президента США, которые транслирует социальная сеть «Свитер», в России грядут холода, а потому он решил не встречаться с Путиным, дабы не отморозить щёки и не способствовать дальнейшему похолоданию и без того холодной войны между РФ и США.
Новым этапом такой войны президент Трамп счёл «довольно странный», по его мнению, инцидент с украинскими катерами.
«Не понимаю, — написал Трамп в «Свитере», — как вообще русские моряки смогли поймать украинских, ежели в России всё должно замерзать — при тамошней-то злющей зиме. То ли море не замёрзло, то ли русские вышли на бой на ледоколах… Госдеп пока проводит расследование совместно с ФБР и ЦРУ, а я сам вот что думаю: применение русскими наступательных ядерных ледоколов противоречит договору СНВ-3!»
Аналитики ломают голову: что имел в виду Трамп, когда писал в «Свитере» о российских холодах? Ведь предполагаемая встреча как раз и назначалась в месте, от русской зимы очень далёком, — в Аргентине! В Буэнос-Айресе сейчас плюс двадцать градусов по товарищу Цельсию.
Как считают медики, обморожение щёк при такой погоде полностью исключено, если только не прикладывать к ним лёд, вынутый из виски.
Комментарии наших читателей:
alma
Пусть они к нам приходят, а не наоборот.
Халадо романэ
А давайте вернем украинские катера, естественно, без оружия, и моряков с СБУшниками в США! Ну их же, в принципе, люди-то!!! В обмен на Бута, Ярошенко и Бутину!
Egorovich
Как будто у Путина только одна встреча запланирована. Кроме Трампа, там еще большая куча президентов, с кем состоится масса встреч и переговоров. Вроде Трамп — это пуп Земли.
Алекс2048
Ну, по поводу необходимости данной встречи действительно много вопросов. Рано им еще встречаться… Ничего они при встрече не решат. Кроме показухи, у встречи должны быть и реальные темы. А пока взгляды на реальные темы для встречи слишком противоположны. Не о чем им (президентам) поговорить… Или кто-то считает, что им есть что обсудить?
Борис Невзоров
Россия — великая держава с сильным народом и природными ресурсами, которая выдержит все санкции, и придёт время, когда США со своими европейскими вассалами приползут на коленях к России!
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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