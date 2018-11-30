Осло: Фрегат Helge Ingstad испанцами был произведён с низким уровнем живучести

Нельзя исключать, что на других кораблях, поставленных судостроителем Navantia, нет аналогичных проблем. Мы предполагаем, что реальный класс живучести этих фрегатов не соответствует заявленным параметрам.

В Норвегии продолжает свою работу специальная комиссия, устанавливающая причины столкновения фрегатаc танкером, а также причины последующего полного затопления военного корабля. Один из вопросов, на которые комиссия пытается дать ответ: как могло случиться, что при повреждении одного из отсеков фрегата вода в конечном итоге заполнила фактически всё его внутреннее пространство, приведя к затоплению.Комиссия по расследованию происшествий Норвегии (AIBN) публикует открытое дополнение к докладу, в котором говорится, что на военном корабле «обнаружены критические проблемы с живучестью, связанные с водонепроницаемостью отсеков фрегатов этого класса.Норвежские специалисты фактически выдвинули обвинения в низком качестве работ по постройке ранее законтрактованных военных кораблей. Речь идёт о претензиях к испанскому судостроителю. Эта компания и производит фрегаты проекта «Фритьоф Нансен» для военно-морских сил партнёра по НАТО – Норвегии.Из открытого дополнения к норвежскому докладу:В испанской компании заявили, что «выпады в адрес Navantia преждевременны», добавив, что готовы сотрудничать с норвежской стороной по вопросу расследования.Также добавлено, что официальных претензий от норвежской стороны испанская компания на данный момент не получала. При этом сообщается, что фрегат оказался затоплен, вероятно, из-за того, что вода хлынула в отсеки после того, как корабль оказался накренён на "критический угол".