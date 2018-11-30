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Осло: Фрегат Helge Ingstad испанцами был произведён с низким уровнем живучести

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В Норвегии продолжает свою работу специальная комиссия, устанавливающая причины столкновения фрегата Helge Ingstad c танкером Sola TS, а также причины последующего полного затопления военного корабля. Один из вопросов, на которые комиссия пытается дать ответ: как могло случиться, что при повреждении одного из отсеков фрегата вода в конечном итоге заполнила фактически всё его внутреннее пространство, приведя к затоплению.

Осло: Фрегат Helge Ingstad испанцами был произведён с низким уровнем живучести



Комиссия по расследованию происшествий Норвегии (AIBN) публикует открытое дополнение к докладу, в котором говорится, что на военном корабле «обнаружены критические проблемы с живучестью, связанные с водонепроницаемостью отсеков фрегатов этого класса.

Норвежские специалисты фактически выдвинули обвинения в низком качестве работ по постройке ранее законтрактованных военных кораблей. Речь идёт о претензиях к испанскому судостроителю Navantia. Эта компания и производит фрегаты проекта «Фритьоф Нансен» для военно-морских сил партнёра по НАТО – Норвегии.

Из открытого дополнения к норвежскому докладу:
Нельзя исключать, что на других кораблях, поставленных судостроителем Navantia, нет аналогичных проблем. Мы предполагаем, что реальный класс живучести этих фрегатов не соответствует заявленным параметрам.


В испанской компании заявили, что «выпады в адрес Navantia преждевременны», добавив, что готовы сотрудничать с норвежской стороной по вопросу расследования.

Также добавлено, что официальных претензий от норвежской стороны испанская компания на данный момент не получала. При этом сообщается, что фрегат оказался затоплен, вероятно, из-за того, что вода хлынула в отсеки после того, как корабль оказался накренён на "критический угол".
Использованы фотографии:
KV Bergen/Forsvaret
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